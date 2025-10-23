20-летний певец из Ярославля раскрыл изнанку съемок на ТВ. Видео

Ярославский актер Анзор Никольский снялся в программе «Песни от всей души» Источник: Городские медиа

20-летний Анзор Никольский из Ярославля снялся в программе «Песни от всей души» Андрея Малахова. Юного певца его друзья уговорили заполнить заявку и поучаствовать в кастинге.

«Весной этого года заполнил заявку на участие в программе и даже немного забыл об этом. Через какое-то время мне перезвонили и сказали, что утвердили мое участие в „Песнях от всей души“. В июне проходили съемки, а выпуск уже вышел осенью», — вспоминает Анзор.

У Анзора непростая история жизни. Он родился с пороком сердца, и врачи не давали шансов на выживание, но все обошлось. Мама в одиночку растила единственного и долгожданного сына, ради которого даже переехала из Ростова-на-Дону в Ярославскую область: маленькому Анзору лучше подошел местный климат.

С детства Анзор занимался музыкой, учился в музыкальной школе. Однако в подростковом возрасте академический вокал поднадоел и он решил создать рок-группу. Правда, она просуществовала недолго, и Анзор вернулся к классической музыке, а позже стал солистом муниципального камерного мужского хора «Ярославль».

Выслушав всю эту историю, телеведущий Андрей Малахов отметил: «Биография такая, будто ему лет 40». А после съемок звездный ведущий подошел к Анзору и пожелал ему успехов.