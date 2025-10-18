«Мог не выжить»: 20-летний ярославский певец с тяжелой судьбой покорил Андрея Малахова. Видео

Солист мужского хора выступил на шоу Андрея Малахова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

20-летний Анзор Никольский из Ярославля, несмотря на свой юный возраст, уже успел пережить многое: тяжелую болезнь, переезд из Ростова-на-Дону в Борисоглебский округ, поиски себя в музыке и блистательное выступление в телевизионной программе «Песни от всей души» у Андрея Малахова.

Путь молодого артиста от рок-группы до солиста в мужском хоре и съемках на телевидении — в этом материале 76.RU.

Анзор Никольский Источник: Городские медиа

«Врачи говорили, что могу не выжить»

Анзор родился с пороком сердца и сразу оказался в реанимации. Мама тяжело переживала за сына: он был ее первым и долгожданным ребенком.

«Врачи говорили, что я мог не выжить. На восьмой день меня крестили, после этого потихоньку стал приходить в себя, — рассказал в беседе с 76.RU Анзор.

Мама всё детство возила меня по больницам, старалась уберечь от всего. Очень много переживала за меня, но вырастила здоровым и хорошим человеком, и за это я ей безмерно благодарен. Анзор Никольский певец

Папа Анзора ушел из семьи еще до его рождения. Тогда они жили в Ростове-на-Дону. Когда мальчику исполнилось 12 лет, мама с сыном переехали в Брейтовский район.

«Южный климат в Ростове мне не подходил. Мы приехали сначала как туристы, и тут вдруг я себя почувствовал хорошо, температура спала. Мама сказала: „Ну значит, судьба“. Так и переехали», — рассказал Анзор.

Анзор Никольский окончил музыкальную школу по классу фортепиано Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После школы Анзор мечтал стать врачом: увлекался химией, физикой и биологией. Однако пандемия внесла свои коррективы.

«Во время коронавируса заболел, пропустил целый год, экзамены сдать не смог, и так в моей жизни победила музыка».

От рок-группы до пения в хоре

Музыка в жизни Анзора появилась в раннем детстве.

«В четыре года мама меня отдала на подготовительные занятия при консерватории имени Рахманинова в Ростове-на-Дону. Там был кружок для детей: мы хлопали в ритм, выполняли упражнения», — вспоминает он.

Мама говорила, что увидела данные. Включала марши по радио, я, будучи маленьким, подползал к колонкам и внимательно слушал. Она часто ставила Вивальди — «Времена года». Мне это очень нравилось. Преподаватель Ирина подтвердила способности, и мама решила отдать меня в музыкальную школу. Анзор Никольский певец

В Ростове-на-Дону Анзор учился в православной гимназии имени Георгия Победоносца. После переезда в Ярославль продолжил обучение в Варницкой гимназии имени Сергия Радонежского при Троице-Сергиево-Варницком монастыре под Ростовом Великим. Там окончил девять классов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В подростковом возрасте Анзор увлекся рок-музыкой.

«Примерно в 2022 году. Я любил русский поп-рок, играл на гитаре и барабанах и решил попробовать создать что-то свое. Писал песни, сочинял музыку и хотел найти людей, которые разделяют мои интересы».

Так появилась идея собрать собственную группу. Через соцсети Анзор нашел единомышленников, и ребята начали репетировать и выступать.

«В группе нас было четверо. Выступали в Молодежном центре Ярославля, в кафе и баре. Потом барабанщик уехал в Москву, и группа распалась. Наверное, к лучшему: после этого я начал заниматься академическим вокалом», — отметил наш собеседник.

Музыку и слова песен Анзор придумывал самостоятельно. Но группа просуществовала недолго — всего полгода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2024 году Анзор стал солистом муниципального камерного мужского хора «Ярославль».

«Пять дней в неделю с 12:00 до 15:00 у нас репетиции в хоре. Мы готовим концертные программы, с которыми выступаем в Ярославской области и не только», — поделился Анзор.

Про участие в «Песнях от всей души»

Участвовать в «Песнях от всей души» Анзора уговорили друзья. Он подал заявку, прошел кастинг, и его утвердили Источник: «Песни от всей души» (12+), выпуск от 14.09.2025 / «Россия-1»

Помимо работы в хоре, Анзор стремится развиваться в разных направлениях, пробует себя в телевизионных проектах. В сентябре 2025 года в эфир вышел выпуск программы «Песни от всей души» у Андрея Малахова с его участием.

«Весной этого года заполнил заявку на участие в программе и даже немного забыл об этом. Через какое-то время мне перезвонили и сказали, что утвердили мое участие в „Песнях от всей души“. В июне проходили съемки, а выпуск уже вышел осенью», — вспоминает Анзор.

На съемках он исполнил песню «Отчий дом» и коротко рассказал свою историю: про болезнь, расставание родителей и путь к академическому вокалу.

Андрей Малахов отметил: «Биография такая, будто ему лет 40». А после съемок звездный ведущий подошел к Анзору и пожелал ему успехов.

«Меня в Малахове удивила его легендарная походка. Он очень быстрый, прям носится, в этот момент волосы назад. Живет в плотном графике от одних съемок до других».

Планы на переезд

Анзор уверенно идет к своей цели — стать узнаваемым музыкантом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В планах у Анзора — получение музыкального образования. Ранее он поступал в Собиновское музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение и в Ярославский колледж культуры на направление «эстрадно-джазовый вокал», но учебу не завершил. Теперь он намерен поступить в вуз в Москве или Санкт-Петербурге.

«Сейчас набираю опыт через концерты, конкурсы, съемки в передачах. У меня появилось много хороших знакомых в Москве, которые помогают. В будущем обязательно хочу получить высшее образование по академическому вокалу», — подчеркнул Анзор.