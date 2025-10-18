«Не призываю к тунеядству»: Прохор Шаляпин — о маме, своей книге с «прохоризмами» и новых песнях

Прохор Шаляпин уверен, что сможет сиять для миллионов своих фанатов еще многие годы Источник: соцсети Прохора Шаляпина

Известный певец и шоумен, кавалер ордена Святой Софии и медали «Талант и призвание» Прохор Шаляпин подался в писатели и уже выпустил первую книгу «Главное — не уработаться! Дневник легкой жизни», в которой рассказал о маме, тяготах и лишениях в жизни, а также о родном Волгограде. О своем нелегком творческом пути из города на Волге к вершинам всенародной славы Прохор Шаляпин рассказал нашим коллегам из V1.RU.

«История Волгограда — неотъемлемая часть величия страны»

Источник: «Вкусно с Анфисой Чеховой»

Прохор Шаляпин признается: хоть родной город оставил ему много плохих воспоминаний, он всё равно гордится его историей.

— Да, с Волгоградом у меня связано много негатива, — говорит артист. — Но всё же я горжусь, что родился в городе, который раньше назывался Сталинград и с которым связаны героические страницы нашей истории. Я, как и любой россиянин, горжусь тем, что родился и живу в такой великой стране, и история Волгограда — неотъемлемая часть этого величия. Что касается личного, для меня это город, где прошли детство и юность и где я делал первые шаги на сцену.

В 2024 году артист раскритиковал родной город по многим пунктам, в том числе за плохие дороги и инфраструктуру Источник: ШоуДо / YouTube

Вспомнил Прохор и то, что ассоциируется у него с Волгоградом. Удивительно, но первой ассоциацией в его списке стал не мемориал «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.

— «Издалека долго течет река Волга», — пела Людмила Зыкина, — первая ассоциация, которая пришла на ум Прохору Шаляпину. — Волга, раки, которых обожаю с детства, школа искусств, где я учился, и поездки на волгоградском трамвае.

«Хочется пожелать Волгограду хороших дорог»

Во время разговора корреспондент V1.RU предложил артисту представить, что бы он сделал, будь он мэром Волгограда или губернатором области.

— Ой, даже не знаю. Я же не мэр, а артист. Каждый должен заниматься своим делом, — не стал брать на себя ответственность знаменитый певец. — А так, хочется Волгограду пожелать процветания, хороших дорог, строительства современных качественных зданий экономического и культурного развития. В общем, чтобы город жил и развивался.

— С мамой отношения всегда были прекрасные, — признается Прохор Шаляпин. — Мы регулярно общались, но километры между нами и нехватка времени не позволяли часто видеться. Теперь всё изменилось. Мы встречаемся, когда захотим. Мама осваивается в Москве, иногда мы вместе гуляем. В планах совместные походы в театры и музеи, на выставки. Кстати, мама была первой, кого я пригласил на презентацию книги.

«Я не призываю к тунеядству и безделью»

7 октября Прохор Шаляпин презентовал свою книгу «Главное — не уработаться! Дневник легкой жизни». Артист отмечает: он не призывает никого к безделью и тунеядству. Ему лишь хочется, чтобы люди жили в свое удовольствие и работали «в кайф».

Обложка книги так и кричит об отдыхе и расслаблении Источник: соцсети Прохора Шаляпина

— Книга, прежде всего, юмористическая, — подчеркивает Прохор Шаляпин. — Я попытался собрать в ней свои фразы и выражения, которые улетели в интернет и стали популярными. Благодаря книге они получили название «прохоризмы». Она о том, что прежде всего надо любить себя, жить так, как комфортно именно вам, а не так, как вам диктуют окружающие. Кто что подумал, кто что сказал — какая разница, если мне хорошо? Я не призываю никого к тунеядству, к безделью. Но работа должна быть в кайф, как говорится. Если постоянно плохое настроение, постоянно хочется рвать и метать, а кругом только и слышно: «Ты должен или должна, сделай это, сделай то» — самое время прочитать мою книгу и задуматься: что из всего этого действительно важно для вас, а что навязано извне? Возможно, откинув лишнее, вы освободите время для себя и сделаете то, о чем давно мечтали: полетите на отдых, займетесь рисованием…

При этом артист заверяет, что книгу написал самостоятельно.

Это о моей жизни. Кто же в ней, лучше меня любимого, разбирается-то? Прохор Шаляпин артист

— Книга написана в формате «анти-workbook». Это мои размышления, моя личная философия, — объясняет Прохор Шаляпин. — Для того чтобы помочь людям разобраться в себе, в книге есть страницы для самостоятельной работы. Например, предлагается написать пять вариантов ответа на вопрос «Я никогда не буду это делать» или записать какие-то свои качества. Она построена так, чтобы, читая, человек размышлял о своей собственной жизни и о том, как ее изменить к лучшему. И моя книга в этом, надеюсь, поможет.

Сейчас, особенно в связи с выходом книги, Прохор Шаляпин всё больше и чаще появляется в медиапространстве и снова «уходить в тень» не планирует.