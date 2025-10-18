«Не призываю к тунеядству»: Прохор Шаляпин — о маме, своей книге с «прохоризмами» и новых песнях

Известный певец и шоумен, кавалер ордена Святой Софии и медали «Талант и призвание» Прохор Шаляпин подался в писатели и уже выпустил первую книгу «Главное — не уработаться! Дневник легкой жизни», в которой рассказал о маме, тяготах и лишениях в жизни, а также о родном Волгограде. О своем нелегком творческом пути из города на Волге к вершинам всенародной славы Прохор Шаляпин рассказал нашим коллегам из V1.RU.
«История Волгограда — неотъемлемая часть величия страны»
Прохор Шаляпин признается: хоть родной город оставил ему много плохих воспоминаний, он всё равно гордится его историей.
— Да, с Волгоградом у меня связано много негатива, — говорит артист. — Но всё же я горжусь, что родился в городе, который раньше назывался Сталинград и с которым связаны героические страницы нашей истории. Я, как и любой россиянин, горжусь тем, что родился и живу в такой великой стране, и история Волгограда — неотъемлемая часть этого величия. Что касается личного, для меня это город, где прошли детство и юность и где я делал первые шаги на сцену.
Вспомнил Прохор и то, что ассоциируется у него с Волгоградом. Удивительно, но первой ассоциацией в его списке стал не мемориал «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.
— «Издалека долго течет река Волга», — пела Людмила Зыкина, — первая ассоциация, которая пришла на ум Прохору Шаляпину. — Волга, раки, которых обожаю с детства, школа искусств, где я учился, и поездки на волгоградском трамвае.
«Хочется пожелать Волгограду хороших дорог»
Во время разговора корреспондент V1.RU предложил артисту представить, что бы он сделал, будь он мэром Волгограда или губернатором области.
— Ой, даже не знаю. Я же не мэр, а артист. Каждый должен заниматься своим делом, — не стал брать на себя ответственность знаменитый певец. — А так, хочется Волгограду пожелать процветания, хороших дорог, строительства современных качественных зданий экономического и культурного развития. В общем, чтобы город жил и развивался.
Прохор Шаляпин приобрел квартиру в Подмосковье для своей мамы, которая долгое время проживала в Волгограде. В ноябре 2021 года Елене Колесниковой было предъявлено обвинение за взятки и служебный подлог. По решению суда в июне 2022 года мать Прохора Шаляпина уволили с поста сестры-хозяйки в городской больнице № 12. В этом году семья воссоединилась в столице, о чем артист рассказывает с радостью.
— С мамой отношения всегда были прекрасные, — признается Прохор Шаляпин. — Мы регулярно общались, но километры между нами и нехватка времени не позволяли часто видеться. Теперь всё изменилось. Мы встречаемся, когда захотим. Мама осваивается в Москве, иногда мы вместе гуляем. В планах совместные походы в театры и музеи, на выставки. Кстати, мама была первой, кого я пригласил на презентацию книги.
«Я не призываю к тунеядству и безделью»
7 октября Прохор Шаляпин презентовал свою книгу «Главное — не уработаться! Дневник легкой жизни». Артист отмечает: он не призывает никого к безделью и тунеядству. Ему лишь хочется, чтобы люди жили в свое удовольствие и работали «в кайф».
— Книга, прежде всего, юмористическая, — подчеркивает Прохор Шаляпин. — Я попытался собрать в ней свои фразы и выражения, которые улетели в интернет и стали популярными. Благодаря книге они получили название «прохоризмы». Она о том, что прежде всего надо любить себя, жить так, как комфортно именно вам, а не так, как вам диктуют окружающие. Кто что подумал, кто что сказал — какая разница, если мне хорошо? Я не призываю никого к тунеядству, к безделью. Но работа должна быть в кайф, как говорится. Если постоянно плохое настроение, постоянно хочется рвать и метать, а кругом только и слышно: «Ты должен или должна, сделай это, сделай то» — самое время прочитать мою книгу и задуматься: что из всего этого действительно важно для вас, а что навязано извне? Возможно, откинув лишнее, вы освободите время для себя и сделаете то, о чем давно мечтали: полетите на отдых, займетесь рисованием…
При этом артист заверяет, что книгу написал самостоятельно.
Это о моей жизни. Кто же в ней, лучше меня любимого, разбирается-то?
— Книга написана в формате «анти-workbook». Это мои размышления, моя личная философия, — объясняет Прохор Шаляпин. — Для того чтобы помочь людям разобраться в себе, в книге есть страницы для самостоятельной работы. Например, предлагается написать пять вариантов ответа на вопрос «Я никогда не буду это делать» или записать какие-то свои качества. Она построена так, чтобы, читая, человек размышлял о своей собственной жизни и о том, как ее изменить к лучшему. И моя книга в этом, надеюсь, поможет.
Сейчас, особенно в связи с выходом книги, Прохор Шаляпин всё больше и чаще появляется в медиапространстве и снова «уходить в тень» не планирует.
— Конечно, находиться в топе очень тяжело, но и приятно. Я очень ценю, что люди меня любят, смотрят мой контент, приходят на выступления. Недавно на мероприятии девушка подарила мне мой портрет. Хотя и работы прибавилось, конечно. Несколько лет точно еще хотелось бы подержаться. Я думаю, что не спел еще своей главной песни. Сейчас сотрудничаю с новыми авторами, у меня появились новые песни, которые уходят в народ. Например, «Россия медовая». Огромное спасибо Сергею Шахину и Ольге Хорошенковой за эту песню. Недавно познакомился еще с одним талантливым автором — Пелагеей Улитиной. Скоро выйдет наша первая совместная работа — «Счастье», и еще несколько песен планирую записать в ближайшее время.