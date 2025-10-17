«Время особых возможностей»: когда встречи Путина и Трампа принесут результат — отвечает Василиса Володина

Астролог рассказала, сколько ждать крупных перемен Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Только вчера Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону и договорились о встрече, а астрологи уже выдвигают прогнозы, чем она может закончиться. Главы государств могут встретиться в ближайшие две недели в Будапеште, и Василиса Володина считает, что время подобрано удачно.

— Конец октября и начало ноября 2025-го действительно время особых возможностей — есть надежда продвинуть большие процессы вперед и договориться, — написала Володина в своих социальных сетях.

Однако астролог советует не строить больших надежд, что всё решится за одну встречу. По ее словам, переговоры будут сложнее, чем те, что проходили на Аляске 14 августа. Тогда спустя больше двух с половиной часов главы государств так и не смогли прийти к сделке.

Василиса Володина в своем прогнозе отмечает, что и ноябрьская встреча не принесет ощутимых сдвигов, изменения произойдут намного позже.