«Время особых возможностей»: когда встречи Путина и Трампа принесут результат — отвечает Василиса Володина

«Время особых возможностей»: когда встречи Путина и Трампа принесут результат — отвечает Василиса Володина

Астролог считает, что будущие переговоры будут не такими, как на Аляске

46
Астролог рассказала, сколько ждать крупных перемен | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаАстролог рассказала, сколько ждать крупных перемен | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Астролог рассказала, сколько ждать крупных перемен

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Только вчера Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону и договорились о встрече, а астрологи уже выдвигают прогнозы, чем она может закончиться. Главы государств могут встретиться в ближайшие две недели в Будапеште, и Василиса Володина считает, что время подобрано удачно.

— Конец октября и начало ноября 2025-го действительно время особых возможностей — есть надежда продвинуть большие процессы вперед и договориться, — написала Володина в своих социальных сетях.

Однако астролог советует не строить больших надежд, что всё решится за одну встречу. По ее словам, переговоры будут сложнее, чем те, что проходили на Аляске 14 августа. Тогда спустя больше двух с половиной часов главы государств так и не смогли прийти к сделке.

Василиса Володина в своем прогнозе отмечает, что и ноябрьская встреча не принесет ощутимых сдвигов, изменения произойдут намного позже.

— Реальное продвижение в договорном процессе мы увидим не раньше 1-го квартала 2026 года. Не от ноябрьской встречи он зависит, — считает Василиса Володина.

Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Василиса Володина Прогноз Встреча Путина и Трампа Политика
Комментарии
3
Гость
7 минут
Володина явно преувеличивает свои способности.
Гость
4 минуты
Интересно, что за диктатура, если выборы всё ещё проводятся?
Читать все комментарии
