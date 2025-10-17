Задержка рейса, больница и рыбки-котики: молодожены рассказали о незабываемом свадебном путешествии в Египет

После такого свадебного путешествия семья точно будет крепкой Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Пара из Тюмени долго выбирала тур для свадебного путешествия. Желание было одно — идеально провести время вместе в теплой стране. Решили ехать в Египет. Спойлер: отдых на море удался, но перед этим были перенос рейса на сутки, нехватка мест в гостинице и визит в больницу за границей. О том, как прошел отдых, читайте в колонке для 72.RU. Далее — от первого лица.

Летим — не летим

Я всегда мечтала о свадебном путешествии. И вот почти сразу после ЗАГСа мы с мужем должны были улететь в Египет. Вылет был запланирован на пять утра 22 сентября. Уже в поезде нам сообщили, что рейс перенесли на 20:50. Приехали ночью уставшие и сразу решили ехать в гостиницу. Муж долго искал места в отелях поблизости, обзванивал все ресепшен, и ему повезло.

На следующий день вечером нам снова сообщили: рейс перенесен на 00:00. Муж продлил номер еще на сутки — такие были условия в гостинице, да и нужно было подстраховаться.

Пассажирам рейса бесплатно выдавали еду Источник: из личного архива Таши Лобовой

Приехав в аэропорт, мы узнали, что пассажиров нашего рейса бесплатно кормят. Дали гречку с сосиской, а вот вода не была предусмотрена. Как рассказывали коллеги по несчастью, которые приехали на рейс к 20:00, им предлагали номера для отдыха за 1300 рублей в час! В итоге наш рейс перенесли на 00:15. И на этом всё закончилось — мы вылетели к морю.

В аэропорту все уставшие ждали вылета Источник: из личного архива Таши Лобовой

Море, море… Нет, больница

После прилета у мужа обострился отит. Он ничего не слышал одним ухом. В первый день нам посоветовали подождать: надеялись, что само пройдет. Предполагали, что уши заложило после самолета.

На следующий день уже решили обратиться в больницу, тем более что у нас была оплаченная страховка. Но нас ждал сюрприз: оказалось, что у нашей страховой в Египте действует франшиза, и за помощь врача пришлось заплатить 30 долларов. Позвонили в страховую, сообщили о проблеме, и нас принял врач прямо в отеле. Провели осмотр, поставили капельницу. С собой дали таблетки и капли для ушей.

Местный врач сразу провел обследования Источник: из личного архива Таши Лобовой После звонка в страховую компанию мужу поставили капельницу Источник: из личного архива Таши Лобовой

Вечером муж снова сходил на прием. Дополнительно выдали капли в нос. К вечеру ему стало намного легче, но от некоторых развлечений пришлось отказаться: купание в море и дайвинг были под запретом.

Днем на море был отлив Источник: из личного архива Таши Лобовой

Танцы и международная дружба

Несмотря на все приключения, отдых удался. В первый же день у нас образовалась компания, с которой мы отдыхали весь отпуск: двое парней из России, пара из Казахстана и семья из Армении. Мы до сих пор общаемся.

В Египте тюменца весь отель поздравлял с днем рождения Источник: из личного архива Таши Лобовой

В отеле было много развлечений: вечеринки, аквапарк, шоу, но мы всё равно выбрались на экскурсии. За один день мы успели погонять на квадроциклах по пустыне, покататься на верблюдах и джипах, погулять по каньону. Но главное развлечение ждало на море — прогулка на яхте и погружение с аквалангом. Это была моя цель!

Заезд на квадроциклах был рано утром, пока не наступила жара Источник: из личного архива Таши Лобовой Арафатка — обязательный атрибут одежды в пустыне Источник: из личного архива Таши Лобовой

После инструктажа я пошла первой. Паника накрыла, когда меня скинули с яхты: мозг взорвался от осознания, что я дышу под водой. Но удалось успокоиться и начать заплыв.

Для общения с инструктором все выучили специальные жесты Источник: из личного архива Таши Лобовой Остров Фараонов из учебника по истории Источник: из личного архива Таши Лобовой

Хотела погрузиться на максимальные 10 метров, но не ожидала такого давления. Уши буквально болели, но продувка помогла. Опустились метров на пять. Это был восторг! Огромное разнообразие рыб, и, что удивительно, на глубине они не боятся людей. Даже удалось погладить: они там как котики, сами заплывают в руки.

Чайки охотились на рыбу во время отлива Источник: из личного архива Таши Лобовой

Итог

С самого начала муж говорил: «Ничто не испортит нам отдых». Так и вышло. Мы обрели новых друзей, яркие фото и воспоминания. В Египте очень добрые люди: я потеряла телефон, но его вернули на барную стойку. Многие рассказывали, что оставленные вещи находили.

На территории отеля было много локация для фото Источник: из личного архива Таши Лобовой

На рынке удавалось торговаться, и мы привезли домой много сувениров и сладостей. Обратный рейс задержали на 15 минут — уже в самолете это казалось мелочью после истории с вылетом из Екатеринбурга.