Молчат на сцене и скрывают личную жизнь. Что известно о звездах «Уральских пельменей», которых вы не узнаете на улице

Звезды «Уральских пельменей», о которых вы могли и не знать Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Дмитрий Брекоткин и другие старички «Уральских пельменей» известны всей России — ведь их имена всегда на слуху. При этом в команде есть те, кто играет в шоу много лет, но их, на удивление, мало кто может узнать на улицах.

E1.RU решили рассказать о самых скромных и непубличных актерах «Уральских пельменей».

Сергей Калугин

Сергей Калугин родился в 1972 году в Нижнем Новгороде (однако в интернете есть информация про Сухой Лог). Он один из самых непубличных участников и главный музыкант шоу «Уральских пельменей» — не дает интервью, а в открытых источниках не сказано о его учебе, переезде в Екатеринбург и личной жизни.

Об этом участнике «Уральских пельменей» практически ничего неизвестно Источник: Сергей Калугин / Vk.com

Известно, что Сергей попал в команду в 1997 году, когда другой музыкант отказался ехать с «Уральскими пельменями» на КВН в Москву. После Калугин закрепился в шоу в качестве композитора и актера — он пишет музыку для каждого номера.

Композитор пишет музыку для шоу Источник: Сергей Калугин / Vk.com

В коллективе у него есть псевдоним Калуга, но не из-за фамилии, а потому что его рост в 160 сантиметров совпадает с расстоянием от Москвы до Калуги в 160 километров.

Калугин делился забавным случаем, как однажды участники «Уральских пельменей» вышли голыми на сцену КВН. Он присоединился бы к ним, если бы не отвечал за музыку.

«Хорошо, что в это время кому-то надо было включать музыку, я сейчас радуюсь этому факту», — рассказывал он.

Иногда Сергей Калугин принимает участие в шоу в качестве актера Источник: «Уральские пельмени» / Vk.com

Помимо «Уральских пельменей», он принимал участие еще в нескольких проектах: был композитором в комедийном сериале «Семейный бизнес» и сыграл роль бомжа Бебякина, играющего в нарды по подъездам, в «Реальных пацанах».

Сергей снимался и в популярном сериале Источник: «Реальные пацаны»

Главный музыкант шоу также развивает и свой бренд. У него есть группа «Кипиш Нот».

У главного музыканта шоу «Уральские пельмени» есть своя группа Источник: Кипиш Нот / Vk.com

У Сергея Калугина есть семья — известно про взрослого сына и дочь. Но про личное он говорить не любит.

«Мне не нравится, когда люди даже распространяются между собой. Например, пришел в компанию, с мужиками собрались, обсуждать можно всё, кроме жен», — рассказывал Сергей в своем, кажется, единственном интервью Андрею Пределину.

Артем Пушкин

Еще один скромный участник команды, который не ведет соцсети и редко попадает в СМИ, — Артем Пушкин. Он родился в 1980 году в Ухте (Республика Коми).

Артем учился в лицее, а после пытался поступить в МГУ. Его зачислили на физический факультет, однако не захотел бросать своих родных и друзей и поступил в индустриальный институт в родной Ухте.

Артем родом из Ухты Источник: artempushkin / Instagram.com*

Там на первом курсе он попал в КВН. Со временем к своему хобби он стал относиться серьезнее. Свой путь артист начал в составе команды «Диаманты» — с ним коллектив выиграл на ухтинском чемпионате.

Вскоре Артем Пушкин переехал в Екатеринбург и поступил в Уральский технический университет. Он собрал новую команду с таким же названием — «Диаманты». Со временем он перешел в команду «Свердловск», но разочаровался в КВН, когда юмористов стали вырезать из эфиров.

Пушкин играл в КВН в студенчестве Источник: artempushkin / Instagram.com*

В тот момент кавээнщика заметил Роман Постовалов, который предложил ему создать дуэт «Феминисты». Они заняли второе место в проекте телеканала ТНТ «Смех без правил».

Артем выступал в «Убойной лиге», которую вели Павел Воля и Владимир Турчинский. Затем юморист участвовал в первый двух сезонах в «Comedy Баттл», но одержать победу не удалось. После этого Пушкин снимался в Comedy Club: Еburg Style.

Актер также принимал участие в сериале «Мама будет против» Источник: artempushkin / Instagram.com*

После работы на ТНТ Артем стал писать шутки для «Уральских пельменей» Источник: artempushkin / Instagram.com*

Изначально он присоединился к коллективу «Уральские пельмени» только в качестве сценариста, а в 2016-м вместе с Романом Постоваловым стал играть на сцене.

В 2016 году Пушкин стал играть на сцене Источник: artempushkin / Instagram.com*

У артиста есть семья — он многодетный отец. Вместе с женой он растит двух дочерей и сына.

Актер воспитывает трех детей Источник: artempushkin / Instagram.com*

Данила Пятков

В основном артист Данила Пятков занимается написанием сценариев для шоу «Уральские пельмени», но иногда выходит на сцену.

Он родился в 1986 году в Челябинске. После школы поступил на исторический факультет местного университета. Уже тогда он планировал играть в КВН, переехать в столицу и начать писать сценарии для фильмов.

Данила Пятков тоже стал играть в КВН еще в студенчестве Источник: danilapyatkov / Instagram.com*

В университете Данила Пятков стал участником команды «СКИФЫ». Ребятам удалось стать чемпионами ЧелГУ. Однако кавээнщик так и не получил высшее образование — на третьем курсе он принял предложение Ильи Полежайкина и начал писать сценарии для «Универа».

«До переезда в Москву я играл в КВН, и всё у нас было очень печально. Я жил в долгах, так как мы чаще всего ездили выступать за свой счет. Поэтому, когда представилась возможность перебраться в Москву и начать работать там, я без раздумий поехал туда», — рассказывал он в интервью MK.RU.

Артист писал сценарии для популярного сериала на ТНТ Источник: kinopoisk.ru

Чтобы заработать деньги, он работал охранником и организовывал мероприятия. Вскоре начал писать сценарии для сериалов на ТНТ («Гусар», «Бумажки», «Сезоны любви», «Валера-TV», «Однажды в милиции»).

Данила Пятков пишет шутки и играет на сцене вместе с «Уральскими пельменями» Источник: andreyaleksin / Instagram.com*

Постепенно к нему пришла популярность, и в 2010 году он стал автором сценариев для «Уральских пельменей». В 2016 году он впервые вышел на сцену как актер.

«Видимо, ребята хотели разбавить коллектив новыми людьми. В целом, чем больше актеров, тем проще работать концерт. Тогда мы читали материал для шоу, и довольно неплохо получалось. Скорее всего, там заметили и решили позвать», — делился артист.

Александр Попов

Александр Попов родился в 1972 году в Свердловске. В 1994 году он отучился на электротехническом факультете в Уральском политехническом институте, несмотря на то, что мечтал стать летчиком. Там он поступил в стройотряд и не ушел из него даже после получения диплома.

Александра Попова всегда тянуло к творчеству, несмотря на учебу на техническом факультете Источник: popovaleksandr_72 / Instagram.com*

После учебы Александр работал инженером-электромехаником на одном из уральских предприятий, а после ушел в армию. Когда он вернулся, понял, что на завод возвращаться не хочет, и занялся недвижимостью.

Вы наверняка видели этого артиста на сцене Источник: popovaleksandr_72 / Instagram.com*

В 1997-м вместе со своим другом студенчества Максимом Ярицей по приглашению Дмитрия Соколова они стали участниками коллектива. При этом почти во всех сценках и миниатюрах он не произносит ни слова. Актер признался, что молчит по собственной инициативе, поскольку он не актер, а автор. Его самая известная роль — кудрявый стереотипный еврей.

Один из самых узнаваемых образов Александра — еврей Источник: popovaleksandr_72 / Instagram.com*

Источник: popovaleksandr_72 / Instagram.com*

Известно, что Александр Попов женат и воспитывает дочь, но предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни.

Как живут и чем занимаются нынешние и бывшие участники «Пельменей»? Е1.RU рассказывает обо этом на отдельной странице. Недавно писали, как на одном из шоу Илана Дылдина устроила истерику из-за испытания, которое ей выпало. Многие артисты «пельменей» имеют собственный бизнес. Об их деловых проектах мы рассказывали в специальном материале.