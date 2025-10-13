НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Тогда я объявил об уходе»: почему Сергей Лазарев решил покинуть шоу «Ну-ка, все вместе!»

«Тогда я объявил об уходе»: почему Сергей Лазарев решил покинуть шоу «Ну-ка, все вместе!»

Лидер сотни не смог терпеть несправедливость

361
Лазарев настолько переживает за каждого участника, что иногда забывает о хладнокровии | Источник: пресс-служба «Россия 1»

Лазарев настолько переживает за каждого участника, что иногда забывает о хладнокровии

Источник:

пресс-служба «Россия 1»

Каждый новый выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) редко обходится без споров или эмоциональных реакций Сергея Лазарева. Но конец шестого сезона превзошел все ожидания. После ссоры с одним из экспертов Лазарев объявил, что уходит из проекта. Однако, остыв и обдумав свое решение, певец вернулся на свой пост, который занимает уже шесть лет. Почему он передумал?

В одном из интервью Лазарев раскрыл, что самая главная проблема крылась в оценке выступлений. Лидер сотни с трудом выдерживает, когда участников несправедливо критикуют.

— Мое эмоциональное решение уйти не было связано с тем, что я устал от проекта или что он изжил себя, напротив, интерес к проекту сильно растет и я безумно его люблю, просто я слишком эмпатичен и принимаю неудачи конкурсантов близко к сердцу! — признался Лазарев в интервью «ТН Звезды». — Не терплю несправедливые высказывания некоторых экспертов, часто защищаю конкурсантов и спорю с экспертами. Порой нервы на пределе, и мне показалось, что надо подумать больше о себе и своем здоровье, и тогда я объявил об уходе.

Несколько месяцев зрители и члены жюри строили догадки, кто займет место Лазарева, но уже на премьере нового сезона «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+) певец объявил, что остается на шоу.

— Я понял, что бросать на полпути проект, частью которого ты являешься уже шесть лет, просто недопустимо. Поэтому я всё же не ушел, — объясняет свое решение Лазарев.

После возвращения лидер сотни не изменяет своим принципам и продолжает на первое место ставить справедливость и честные баллы. За пять выпусков седьмого сезона Лазарев успел повздорить с несколькими членами жюри, включая «мать стены» Этери Бериашвили, которая, по мнению Лазарева, отдала свой голос не самой достойной участнице, а своей знакомой.

В новом сезоне Лазарев также в четвертой серии изменил правила конкурса, и в полуфинале будет больше участников, чем обычно. В четвертом отборе вместо двух лидеров среди конкурсантов Лазарев забрал сразу пять.

Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Гость
2 часа
Интересно, а кто решает, справедливо или нет?
Гость
1 час
Да плевать. Нагиева верните, лучший ведущий
