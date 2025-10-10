«Вы уже достаточно сказали»: Лазарев поставил на место жюри на шоу «Ну-ка, все вместе!»

За семь сезонов некоторые так и не поняли, что победить Лазарева в споре невозможно Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Прошлый выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) стал одним из самых уникальных. Сергей Лазарев устроил самоуправство, и впервые в истории конкурса в полуфинал прошли сразу пять участников. После стольких сильных выступлений разгоряченная сотня ждала такого же мощного вокала дальше. Правда самый жаркий спор в пятом отборе возник совсем не из-за голоса.

Открыла выпуск Бьянка — именно ее пригласили оценивать выступления участников в пятом отборе. Певица сразу приковала к себе внимание необычными полупрозрачными образами.

После этого эксперты, сами того не замечая, начали оценивать у участников не только силу голоса, но и то, насколько их сценический образ может перетянуть внимание на себя.

Совсем не был готов к фешен-состязанию Дмитрий Артюшин из города Тюмени. Участник пришел в классической голубой рубашке, жилетке и брюках, и такой выбор одежды некоторые эксперты посчитали слишком блеклым и не подходящим для шоу.

— Вы как будто возомнили себя великим. Вы понадеялись на свой талант. Вот сейчас я спою, и все поднимутся и нажмут на кнопку. Тут всё работает в комплексе. Надеяться на свой голос не нужно, — набросился с критикой на Дмитрия преподаватель колледжа искусств Семен Лиманов.

На защиту участника встал Сергей Лазарев. Лидер сотни начал страстно отстаивать право каждого выглядеть как он хочет.

— Это совсем не важно! Нет, всем надо быть как ты? Судя по всему, Семен, вы надеетесь исключительно на ваш внешний вид, по тому, как вы оделись сегодня. Я вас уважаю, но давайте не будем придираться к одежде конкурсантов. У всех разные возможности — кто-то может, кто-то не может. В нашем шоу надо надеяться исключительно на свой талант и голос. По одежке мы не судим, — перекрикивая растерявшегося Лиманова, высказался Лазарев.

Преподаватель колледжа попытался закончить свою мысль и сравнить участника с двумя другими конкурсантами, которые выступали до него.

— Я до конца не договорил. Артист важен в комплексе. Участницы до этого, что одна, что вторая, яркие, красивые, с прическами. Не надо цацки-пецки, но хотя бы сценический костюм, — договаривал Лиманов.

Однако любые попытки объясниться Лазарев отрезал единственной фразой:

— Мне кажется, вы уже достаточно сказали.

При этом Бьянка, чьи образы нередко критикуют, также заступилась за участника.

— Дмитрий, у вас замечательная рубашка, хороший концертный костюм. Вы еще не видели, как выступают рэперы в глубинках, а я видела. По-моему, вы такой внешне пусечка. Да ведь, девочки? — обратилась к сотне певица и получила громкое согласие.

Внешний вид оказался не единственной проблемой Дмитрия, его исполнению песни Дмитрия Колдуна поверила только половина сотни экспертов, и он не смог выбиться в лидеры.

В пятом выпуске поднять всех сто экспертов оказалось для многих нереальной задачей. С ней справился лишь один-единственный участник. Он пришел на отбор самый последний. Пере Джейсон приехал из Нигерии. Участник также вышел перед стеной экспертов в обычном костюме без страз или цепей, как оказалось, всё это ему было и не нужно. Не успела еще запуститься система оценки, как на его голос встала четверть всей стены.

Источник: «Ну-ка, все вместе!» / Vk.com

— Мы установили новый рекорд. В седьмом сезоне их много, этих рекордов. Но вы, дорогие эксперты, сейчас поразили даже меня. До световой волны, раньше времени кнопки нажали 25 человек, — не веря своим глазам, сообщил Николай Басков.

Одной из первых, кто соскочил со своего места раньше времени, стала Бьянка, даже уговоры Лазарева, чтобы она не спешила, на нее не подействовали.

— Это было невероятно. Я вижу базу, на которой вы держите свой просто невероятно объемный, глубокий, железобетонный вокал. И вы владеете просто всеми техниками, возможно, даже сами не осознавая, на профессиональном уровне. Именно из-за таких тембров я когда-то бросила виолончель и начала петь. Вы крутой! — восхитилась певица.

Участника поддержал и лидер сотни, но, видимо, выплеснув все свои эмоции до этого, отреагировал на выступление, от которого у многих пошли мурашки, сухо.

— Вы безусловный талант, уникальный голос. Я, как всегда стобалльников, предостерегаю от преждевременного спокойствия и мысли, что у вас теперь всё в кармане. Ничего подобного. Сейчас мы с вами встретимся в полуфинале. Я хочу увидеть вас и ваши глаза. Я увидеть хочу артиста, потому что вокалиста, который может делать всё что угодно своим голосом, я сегодня в принципе услышал, — высказался Лазарев.

Пере Джейсон автоматически прошел в полуфинал, а после батла компанию ему составила Светлана Михайлова. Участница первоначально прошла отбор еще в предыдущий сезон, но так и не дождалась приглашения на съемки. Она заново прошла весь путь от национального отбора и дважды за выпуск получила 99 баллов за свои выступления.