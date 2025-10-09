Геймеры ждут: 11 новинок октября, ради которых стоит освободить выходные

Чтобы успеть поиграть во все новинки октября нужен отпуск, а лучше два отпуска Источник: трейлеры игр Ghost of Yōtei, Ninja Gaiden 4, Battlefield 6

Индустрия видеоигр осенью по традиции выходит из спячки — наступает время самых горячих и долгожданных релизов. Мы составили игровой календарь — во что поиграть в октябре. Бонусом узнали стоимость этих игр и как их лучше купить, а также вспомнили — что интересного уже вышло в начале осени.

Любители Японии, открытых миров и стелс-боевиков — общий сбор! 2 октября состоялся релиз одного из главных эксклюзивов для PlayStation 5 — Ghost of Yōtei. В этот раз под управление игроков попадёт девушка-ассасин Ацу, ей предстоит исследовать регион острова Хоккайдо вокруг вулканической горы Йотей и воевать с разбойниками, пиратами и самурайскими кланами. Действие игры будет происходить в 1603 году, спустя 300 лет после первой части.

Серия Ghost пока что состоит из двух игр. Первая часть, Ghost of Tsushima, вышла в 2020 году и собрала хорошие оценки от критиков и игроков. Игра обладала завораживающим визуальным стилем и весьма увлекательным геймплеем. Если вдруг пропустили — обязательно ознакомьтесь.

Сейчас приобретение игр на PlayStation 5 (как впрочем и на другие платформы) — удовольствие дорогое. Покупка ключа от игры Ghost of Yotei обойдётся в 5 тысяч рублей и дороже. Если захотите сэкономить — изучите ассортимент продавцов на торговых площадках (Avito, Plati.Market, GGsel, Kupikod и так далее), которые продают готовые аккаунты с купленными играми. Важный момент — оценивайте репутацию продавца по количеству отзывов и покупок, чтобы не нарваться на мошенника или распространителя дешёвых аккаунтов, полученных нелегальным путём. Покупать готовые аккаунты с играми можно и на Xbox, и на PlayStation, и на ПК.

Источник: трейлер игры Ghost of Yōtei

8 октября на ПК выйдет в ранний доступ любопытная стратегия-песочница с элементами экшена Kingmakers. Игрокам предстоит строить королевство, участвовать в масштабных битвах и «менять ход истории». Фишка игры — средневековые сражения против закованных в доспехи рыцарей, в которых можно (и нужно) участвовать с современным оружием (автоматами, гранатомётами, вертолётами и авиаударами). Играть можно в кооперативе на четверых. Заинтересовались?

Источник: трейлер игры Kingmakers

10 октября помечено красным кружочком у любителей серии платформеров с элементами ужастиков и головоломками Little Nightmares — состоится релиз третьей части. Героями Little Nightmares 3 станут дети Лоу и Одна, путешествующие по жуткому, но красивому миру «Нигде». Новшеством станет возможность пройти игру вместе с другом — в неё добавлен кооператив (причем можно купить одну версию на двоих, друг будет играть по специальному приглашению). Уже сейчас на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2 доступна бесплатная демо-версия — игру можно скачать и «пощупать» перед покупкой. Цены на ПК-версию начинаются от 2,5 тысячи рублей, версии для игровых консолей стоят от 2,7 тысячи рублей.

Источник: трейлер игры Little Nightmares 3

В этот же день, 10 октября, станет доступна новая часть шутера Battlefield 6. Любители сетевых сражений ждут этого с нетерпением — после предыдущей части (довольно посредственной Battlefield 2042) разработчики учли недовольство игроков, исправили и подтянули множество аспектов игры — летняя бета-версия собрала сотни тысяч игроков и восторженные отзывы. Главный конкурент Call of Duty на ПК стоит от 3,3 тысячи рублей, стоимость версий для консолей начинается от 5 тысяч рублей.

Источник: трейлер игры Battlefield 6

16 октября запланирован релиз игры Pokémon Legends: Z-A. Она выйдет на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. В этот раз игроки будут бродить по региону Калос, вызывать других тренеров покемонов на бой и прокачивать свой ранг. Широкому кругу геймеров релиз очередных «Покемонов» может оказаться непримечательным (ну вышло и вышло нечто на «Нинтендо» с мыльной графикой и странным геймплеем). Но каждая новая игра этой серии, независимо от её качества, собирает огромную прибыль и продаётся миллионными тиражами. Быть может, пора приобщиться? Если не отпугнёт цена — от 6 тысяч рублей.

Источник: трейлер игры Pokémon Legends: Z-A

21 октября придётся разрываться сразу между тремя долгожданными релизами. Любители вампирской тематики и игр в жанре «экшен-РПГ» смогут поиграть в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игру делали много лет, её создание сопровождалось разборками, скандалами, сменой разработчиков и переносом релиза. Как это сказалось на качестве игры — скоро узнаем. В Сети можно найти версии для Xbox с ценниками от 1700 рублей, на ПК стоимость игры начинается от 3 тысяч рублей, покупка игры на PlayStation 5 будет стоить от 4 тысяч рублей.

Источник: трейлер игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

В этот же день выйдет перезапуск культовой серии шутеров Painkiller. Судя по описанию, игрокам предстоит биться в чистилище с ордами демонов, используя адское оружие. Играть можно будет в кооперативе с друзьями. Стоимость игры варьируется от 2,5 до 3 тысяч рублей (в зависимости от платформы).

Источник: трейлер игры Painkiller

Третьим громким игровым релизом станет брутальный слэшер Ninja Gaiden 4. Под управление игрока попадёт молодой ниндзя Якумо, он будет прорубаться сквозь орды демонов и пытаться остановить их нашествие на Токио. На ПК игра стоит от 3,5 тысячи рублей, версия для консолей обойдётся в 4,7-5,4 тысячи рублей (на Xbox и PlayStation соответственно).

Источник: трейлер игры Ninja Gaiden 4

23 октября выйдет Tormented Souls 2 — игра понравится любителям старых хорроров в стиле первых частей Resident Evil (много ходьбы по узким коридорам и головоломок, фиксированная камера, опасные враги и малое количество ресурсов для выживания). Главной героине, девушке по имени Кэролайн Уокер, нужно будет спасти свою сестру от страшного недуга, сражаться с ужасающими существами и разгадывать множество загадок. Купить игру на PlayStation и Xbox можно за 1,7-3 тысячи рублей.

Источник: трейлер игры Tormented Souls 2

29 октября состоится релиз игры в жанре экшен-РПГ The Outer Worlds 2. Первая часть была простеньким шутером с довольно неплохим сюжетом и интересными квестами, которые можно было решить диалогами, без применения оружия. Судя по обещаниям разработчиков, вторую часть делают по принципу «тех же щей да погуще влей» — всё то же самое, но в улучшенном формате. Игра будет доступна в подписке Xbox Game Pass Ultimate — такую подписку можно оформить на месяц примерно за 700 рублей.

Источник: трейлер игры Outer Worlds 2

30 октября у многих сведёт олдскулы — выйдет сборник классических игр Mortal Kombat: Legacy Kollection. В нём будут около 20 старых частей MK, в которые вы рубились ещё на «Сеге», но с современными возможностями — можно будет, к примеру, поиграть в онлайн-режиме. На ПК сборник можно будет купить по цене от 1,3 тысячи рублей, версии для консолей обойдутся в 3,6-4,1 тысячу рублей.

Источник: трейлер игры Mortal Kombat: Legacy Kollection

Что интересного уже вышло этой осенью:

Hollow Knight: Silksong — культовое продолжение метроидвании с зубодробительной сложностью;

Cronos: The New Dawn — польский Dead Space в постсоветских декорациях;

Borderlands 4 — кооперативный (с возможностью играть одному) боевик с миллионами пушек;

Dying Light: The Beast — боевик от первого лица с зомби и паркуром;

Silent Hill f — мистический хоррор с японскими школьницами.