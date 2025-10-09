НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Жалкие попытки привлечь внимание»: мисс Россия — 2025 ответила на нападки хейтеров

В доказательство своей естественной красоты Анастасия Венза предоставила детские фото

Мало кто поверил, что красота Анастасии — это подарок природы

Кажется, еще ни один конкурс «Мисс Россия» не обсуждали так долго, как в 2025 году. Стоило Анастасии Вензе примерить на себя корону победительницы, как на нее со всех сторон посыпались обвинения — в пластике, нечестной борьбе, скупой реакции на победу и других смертных грехах. Первые дни она молчала и игнорировала все упреки, но теперь устала увиливать и ответила всем недоброжелателям.

Первой свой критикомет достала мисс Россия образца 2022 года Анна Линникова. Она заявила, что красота нынешней победительницы — дело рук если не пластических хирургов, то как минимум косметологов.

— Позор. Я не представляю, как победительница поедет представлять Россию на международном уровне, — удивлялась Анна решению жюри.

Анастасия парировала: такие выпады от людей, о которых она и не слышала, ее не задевают — это просто попытка хайпануть на ее имени.

— Если честно, до этого момента никогда о ней не слышала. К сожалению, бывают люди, забытые всеми. Никакого стыда, никакого добродушия. Лишь жалкие попытки привлечь к себе внимание, используя других как ступеньки к своей забытой персоне, — поставила Анастасия на место победительницу 2022 года в разговоре с нашими коллегами из издания «СтарХит».

А в ответ на то, что она делала уколы красоты, победительница показала свои детские снимки.

— Наверное, мои детские фото — прямое доказательство того, что пластические операции мне не нужны. Я чувствую себя уверенно, внутри меня царит гармония — это не заменит никакое вмешательство, — рассказала модель.

Кроме внешности, в Сети прошлись и по поведению модели. Так, представительница Краснодара Алиса Оганезова отметила, что Анастасии не было с другими девушками на длительных репетициях.

— Анастасия приехала на конкурс за неделю до его окончания, когда мы уже две недели усердно готовились к финалу, — рассказала конкурсантка. — Также Анастасия не желала посещать репетиции и очень редко там появлялась

Анастасия ответила, что действительно опоздала на подготовку из-за учебы в университете, но обратила внимание на то, что приезжать в один день со всеми не было обязательным условием и она была не единственной, кто припозднился: в один день с ней заехала участница из Уфы.

— В первый день заехало около 40 девочек, в течение недели заезжали остальные. Кто-то не смог из-за проблем со здоровьем, кто-то из-за работы. Я готовилась к экзаменам, которые были в сентябре. Учеба в медицинском на 4-м курсе построена циклами, экзамены — каждый месяц, — объясняет Анастасия.

При этом Венза уверяет, что вместе со всеми прошла весь процесс подготовки к шоу, который был совсем нелегким. И от других девушек в ее сторону не было открытого негатива и агрессии.

Гость
1 час
Следующий этап, где она будет уже представлять Россию, наглядно все расставит по местам.
Гость
56 минут
Раз выставила себя на аукцион так нечего обижаться на оценки. Твой выбор, тебе и получать.
