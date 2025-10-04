НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Только тот, кто родился в СССР, пройдет этот тест — у остальных шансов нет

Проверьте, на сколько вопросов сможете ответить вы

До нас до сих пор время от времени доносится эхо эпохи, известной под названием СССР. Кому-то она запомнилась добрыми фильмами, кому-то — запахом родительского дома, кому ароматом газированной воды из автомата, а то и чем покрепче. Что можете вспомнить о Советском Союзе вы? У нас есть 10 вопросов, посвященных тому времени. Для одних они станут машиной времени, для других — уроком истории. К кому вы себя отнесете?

1 / 10

Начнем с чего попроще. Каждому советскому человеку знакомы цифры «3.62». Что они означают?

  • Стоимость мороженого

  • Стоимость красной икры

  • Стоимость билета в кино

  • Стоимость водки

2 / 10

Первыми героями этой детской передачи были Буратино и заяц Тёпа. Позже к ним присоединились куклы Шустрик и Мямлик. Как называется эта программа?

  • «АБВГДейка» (0+)

  • «Хочу всё знать» (0+)

  • «В гостях у сказки» (0+)

  • «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

3 / 10

Мелодию какой песни выбрали на радио «Маяк» в качестве позывного?

  • «Подмосковные вечера»

  • «С добрым утром!»

  • «С чего начинается Родина»

  • «Я люблю тебя жизнь»

4 / 10

Какое устройство в СССР называлось «Шмелем»?

  • Утюг

  • Дрель

  • Пылесос

  • Фен

5 / 10

Какой газированной воды не было в СССР?

  • Мальвина

  • Буратино

  • Шорли

  • Бештау

6 / 10

В 1941 году в СССР ввели «холостяцкий налог» — на бездетность. Какой процент вычитали из зарплаты граждан?

  • 4%

  • 6%

  • 10%

  • 12%

7 / 10

Что в СССР называли штурмовщиной?

  • Авральную и спешную работу

  • Одежду

  • Очередь

  • Милицейские облавы

8 / 10

Найдите среди приведенных ниже фамилий лишнюю

  • Третьяк

  • Блохин

  • Рагулин

  • Харламов

9 / 10

С 1923 года «Рабочая газета» выпускала приложение для детей — журнал «Юные строители». В нем специально для малышей существовал отдел «Красные маки». На его базе в 1924 году создали отдельный журнал для малышей. Как он назывался?

  • «Веселые картинки»

  • «Юный техник»

  • «Мурзилка»

  • «Юный натуралист»

10 / 10

А какая известная советская телепередача называлась изначально «Телевизионное кафе»?

  • «Кабачок „13 стульев"»

  • «Фитиль»

  • «Оба-на!»

  • «Голубой огонек»

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Гость
1 час
В СССР дефицит был проблемой, но и свои плюсы имел.
Гость
1 час
Времена СССР были уникальными, но и современные реалии имеют свои плюсы.
Мнение
Кому поют русские птицы и зачем нам новое военное кино? Почему в октябре не стоит пропускать «Август»
Надежда Губарь
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Мнение
«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
