Только тот, кто родился в СССР, пройдет этот тест — у остальных шансов нет

Если вам кажется, что на этой кухне много незнакомых вещей, то даже интересно, что вы скажете, когда увидите вопросы нашего теста

До нас до сих пор время от времени доносится эхо эпохи, известной под названием СССР. Кому-то она запомнилась добрыми фильмами, кому-то — запахом родительского дома, кому ароматом газированной воды из автомата, а то и чем покрепче. Что можете вспомнить о Советском Союзе вы? У нас есть 10 вопросов, посвященных тому времени. Для одних они станут машиной времени, для других — уроком истории. К кому вы себя отнесете?