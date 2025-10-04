Только тот, кто родился в СССР, пройдет этот тест — у остальных шансов нет

До нас до сих пор время от времени доносится эхо эпохи, известной под названием СССР. Кому-то она запомнилась добрыми фильмами, кому-то — запахом родительского дома, кому ароматом газированной воды из автомата, а то и чем покрепче. Что можете вспомнить о Советском Союзе вы? У нас есть 10 вопросов, посвященных тому времени. Для одних они станут машиной времени, для других — уроком истории. К кому вы себя отнесете?
Начнем с чего попроще. Каждому советскому человеку знакомы цифры «3.62». Что они означают?
Стоимость мороженого
Стоимость красной икры
Стоимость билета в кино
Стоимость водки
Первыми героями этой детской передачи были Буратино и заяц Тёпа. Позже к ним присоединились куклы Шустрик и Мямлик. Как называется эта программа?
«АБВГДейка» (0+)
«Хочу всё знать» (0+)
«В гостях у сказки» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!» (0+)
Мелодию какой песни выбрали на радио «Маяк» в качестве позывного?
«Подмосковные вечера»
«С добрым утром!»
«С чего начинается Родина»
«Я люблю тебя жизнь»
Какое устройство в СССР называлось «Шмелем»?
Утюг
Дрель
Пылесос
Фен
Какой газированной воды не было в СССР?
Мальвина
Буратино
Шорли
Бештау
В 1941 году в СССР ввели «холостяцкий налог» — на бездетность. Какой процент вычитали из зарплаты граждан?
4%
6%
10%
12%
Что в СССР называли штурмовщиной?
Авральную и спешную работу
Одежду
Очередь
Милицейские облавы
Найдите среди приведенных ниже фамилий лишнюю
Третьяк
Блохин
Рагулин
Харламов
С 1923 года «Рабочая газета» выпускала приложение для детей — журнал «Юные строители». В нем специально для малышей существовал отдел «Красные маки». На его базе в 1924 году создали отдельный журнал для малышей. Как он назывался?
«Веселые картинки»
«Юный техник»
«Мурзилка»
«Юный натуралист»
А какая известная советская телепередача называлась изначально «Телевизионное кафе»?
«Кабачок „13 стульев"»
«Фитиль»
«Оба-на!»
«Голубой огонек»