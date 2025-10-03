НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Обзор «Что ты творишь?»: Сергей Лазарев устроил самоуправство на шоу «Ну-ка, все вместе!»

«Что ты творишь?»: Сергей Лазарев устроил самоуправство на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Такого не было за всю историю конкурса

297
В новом выпуске Лазарев заставил понервничать не только участников, но и сотню экспертов | Источник: пресс-служба «Россия 1»

В новом выпуске Лазарев заставил понервничать не только участников, но и сотню экспертов

Источник:

пресс-служба «Россия 1»

Если бы Сергей Лазарев не делал то, что он хочет, на шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), это был бы не Лазарев. Лидер сотни уже грешил тем, что шел на поводу эмоций и переписывал правила проекта ради понравившихся участников, и он сделал это снова в четвертой серии седьмого сезона.

Высокую планку выпуску задал первый же участник. Владимир Войнов из Санкт-Петербурга выступал первым и сразу поднял сотню экспертов своим исполнением песни Валерия Леонтьева «Занавес».

Источник: пресс-служба «Россия 1»
Источник:

пресс-служба «Россия 1»

— Вы только первую фразу спели, и это такая подача. Слышно каждое слово, каждый слог. Очень здорово. Самое главное, что законченное было выступление. Эти сто баллов в начале шоу — это высоченная планка, и я не завидую всем оставшимся, потому что ожидания от последующих артистов высокие, — прокомментировал выступление Владимира Лазарев.

Однако уже следующий участник смог еще больше всколыхнуть стену экспертов и особенно критика Давида Виннера. Обычно угрюмый и больше критикующий, чем хвалящий, эксперт буквально влюбился в Надежду Самкову из Красноярска. Он был готов рвать и метать, когда после выступления, где она соединила академический и эстрадный вокал, встали только 95 членов стены.

— Да вы в своем уме? Это же готовая артистка. Впервые в жизни вышла женщина, поющая и живущая на сцене, а вам опять нужны эти дорогие мелизмы. Вышла не какая-нибудь дешевка в перьях, а настоящая женщина, — кричал на стену экспертов критик.

Виннер не ограничился только словами поддержки в адрес Надежды. Он также вышел на сцену ради того, чтобы упасть на колени перед участницей и поцеловать ее руку.

Источник: пресс-служба «Россия 1»
Источник:

пресс-служба «Россия 1»

— Вы молодец большая. Не слушайте никого, вы прекрасны. У вас большое будущее, — повторял, обнимая певицу, Виннер.

Сюрпризы на этом не закончились. Впервые в истории проекта в выпуске оказалось три участника, которым эксперты дали 100 баллов. Сначала высшую оценку получил Артур Аржаков с необычным исполнением песни группы «АукцЫон» «Я сам себе и небо, и луна».

Источник: пресс-служба «Россия 1»
Источник:

пресс-служба «Россия 1»

Третьим стобалльником оказался последний участник выпуска, певец из Казахстана Айбек Бакытбеков. Уже с первых нот Лазарев схватился за голову, не зная, как выбирать двух финалистов.

— Что делать? Что же делать? Да что ты творишь? — занервничал лидер стены. — У нас будет три сотни, ребята. Сегодня пацаны рулят!

Источник: пресс-служба «Россия 1»
Источник:

пресс-служба «Россия 1»

Надежда не смогла продержаться в тройке лидеров до конца проекта, и остались только три стобалльника. По правилам с помощью голосования стена должна была выбрать, у кого из них было самое сильное выступление, а двух других отправить на батл, чтобы определить второго полуфиналиста. Однако Лазарев решил иначе.

— На правах лидера сотни, я считаю, что это три равнозначные сотни, и я предлагаю всех троих пацанов, которые набрали сто баллов, пропустить дальше в полуфинал, — заявил Лазарев.

После такого решения встал другой вопрос — как быть с финальным батлом, но и здесь лидер сотни нашел решение. Он вернул в проект двух выбывших участниц — Надежду с 95 баллами и Камиллу с 96 и дал возможность им побороться на место в следующем туре.

Девушки не упустили свой второй шанс. У Самковой для второго выступления была припасена «Ария Дивы Плавалагуны» из фильма «Пятый элемент». Члены жюри не могли поверить, что певица повторила элементы песни, которые первоначально были созданы на компьютере, и отдали ей 98 баллов.

— Это сложнейшее произведение! Я понимаю ваше состояние, когда вам сказали «До свидания», вы ушли расстроенная. И вдруг вам говорят: «Возвращайтесь», и выйти, не распеваясь, спеть такое произведение. Это делал компьютер в фильме, а здесь живой человек, — не мог поверить Николай Басков.

Лазарев не верил, что конкурентка Надежды Камилла сможет превзойти и набрать больше.

— Камилле теперь нужно прыгнуть сальто, — шутил лидер сотни.

Источник: пресс-служба «Россия 1»
Источник:

пресс-служба «Россия 1»

Однако участница вышла с песней Бьянки «Я не уступлю» и также стремительно начала поднимать одного члена жюри за другим, и тут Лазареву снова стало не до шуток. Он просто начал молиться, чтобы девушка набрала также 98 баллов. И это произошло.

— Это фантастика, друзья. Просто что происходит? Берем всех! — закричал Лазарев пятерым полуфиналистам.

Правильно поступил Лазарев?

Однозначно! Сильных участников надо брать всех
И куда так много людей? Нужно было отсеять на этапе отбора
Девушки лишние, раз они уже выбыли
Ни одно из выступлений не понравилось, лучше бы делали всё как обычно
Не смотрю, не интересуюсь, не понимаю, о чем вообще разговор
ПО ТЕМЕ
Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Комментарии
3
Гость
1 час
Не ожидал такого от Сергея Лазарева, но его подход на шоу впечатляет.
Гость
1 час
Уважаю талант Сергея Лазарева, он всегда уникален.
Читать все комментарии
