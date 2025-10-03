«Что ты творишь?»: Сергей Лазарев устроил самоуправство на шоу «Ну-ка, все вместе!»

В новом выпуске Лазарев заставил понервничать не только участников, но и сотню экспертов Источник: пресс-служба «Россия 1»

Если бы Сергей Лазарев не делал то, что он хочет, на шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), это был бы не Лазарев. Лидер сотни уже грешил тем, что шел на поводу эмоций и переписывал правила проекта ради понравившихся участников, и он сделал это снова в четвертой серии седьмого сезона.

Высокую планку выпуску задал первый же участник. Владимир Войнов из Санкт-Петербурга выступал первым и сразу поднял сотню экспертов своим исполнением песни Валерия Леонтьева «Занавес».

— Вы только первую фразу спели, и это такая подача. Слышно каждое слово, каждый слог. Очень здорово. Самое главное, что законченное было выступление. Эти сто баллов в начале шоу — это высоченная планка, и я не завидую всем оставшимся, потому что ожидания от последующих артистов высокие, — прокомментировал выступление Владимира Лазарев.

Однако уже следующий участник смог еще больше всколыхнуть стену экспертов и особенно критика Давида Виннера. Обычно угрюмый и больше критикующий, чем хвалящий, эксперт буквально влюбился в Надежду Самкову из Красноярска. Он был готов рвать и метать, когда после выступления, где она соединила академический и эстрадный вокал, встали только 95 членов стены.

— Да вы в своем уме? Это же готовая артистка. Впервые в жизни вышла женщина, поющая и живущая на сцене, а вам опять нужны эти дорогие мелизмы. Вышла не какая-нибудь дешевка в перьях, а настоящая женщина, — кричал на стену экспертов критик.

Виннер не ограничился только словами поддержки в адрес Надежды. Он также вышел на сцену ради того, чтобы упасть на колени перед участницей и поцеловать ее руку.

— Вы молодец большая. Не слушайте никого, вы прекрасны. У вас большое будущее, — повторял, обнимая певицу, Виннер.

Сюрпризы на этом не закончились. Впервые в истории проекта в выпуске оказалось три участника, которым эксперты дали 100 баллов. Сначала высшую оценку получил Артур Аржаков с необычным исполнением песни группы «АукцЫон» «Я сам себе и небо, и луна».

Третьим стобалльником оказался последний участник выпуска, певец из Казахстана Айбек Бакытбеков. Уже с первых нот Лазарев схватился за голову, не зная, как выбирать двух финалистов.

— Что делать? Что же делать? Да что ты творишь? — занервничал лидер стены. — У нас будет три сотни, ребята. Сегодня пацаны рулят!

Надежда не смогла продержаться в тройке лидеров до конца проекта, и остались только три стобалльника. По правилам с помощью голосования стена должна была выбрать, у кого из них было самое сильное выступление, а двух других отправить на батл, чтобы определить второго полуфиналиста. Однако Лазарев решил иначе.

— На правах лидера сотни, я считаю, что это три равнозначные сотни, и я предлагаю всех троих пацанов, которые набрали сто баллов, пропустить дальше в полуфинал, — заявил Лазарев.

После такого решения встал другой вопрос — как быть с финальным батлом, но и здесь лидер сотни нашел решение. Он вернул в проект двух выбывших участниц — Надежду с 95 баллами и Камиллу с 96 и дал возможность им побороться на место в следующем туре.

Девушки не упустили свой второй шанс. У Самковой для второго выступления была припасена «Ария Дивы Плавалагуны» из фильма «Пятый элемент». Члены жюри не могли поверить, что певица повторила элементы песни, которые первоначально были созданы на компьютере, и отдали ей 98 баллов.

— Это сложнейшее произведение! Я понимаю ваше состояние, когда вам сказали «До свидания», вы ушли расстроенная. И вдруг вам говорят: «Возвращайтесь», и выйти, не распеваясь, спеть такое произведение. Это делал компьютер в фильме, а здесь живой человек, — не мог поверить Николай Басков.

Лазарев не верил, что конкурентка Надежды Камилла сможет превзойти и набрать больше.

— Камилле теперь нужно прыгнуть сальто, — шутил лидер сотни.

Однако участница вышла с песней Бьянки «Я не уступлю» и также стремительно начала поднимать одного члена жюри за другим, и тут Лазареву снова стало не до шуток. Он просто начал молиться, чтобы девушка набрала также 98 баллов. И это произошло.

— Это фантастика, друзья. Просто что происходит? Берем всех! — закричал Лазарев пятерым полуфиналистам.