«Выгонять пора из жюри»: за что зрители ополчились против экспертов на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Больше, чем появления Натали в следующем выпуске, некоторые ждут, чтобы сотню покинул один из экспертов Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Седьмой сезон «Ну-ка, все вместе!» (12+) приближается к четвертому отборочному этапу. Пока жюри оценивает участников, у зрителей появляется всё больше вопросов к объективности сотни экспертов. Особенно поклонники шоу недоумевают от поведения Этери Бериашвили — глядя на ее решения, они потеряли веру в честность ее оценок. Да и лидер сотни Сергей Лазарев в смятении.

В предыдущей серии перед стеной экспертов выступила певица и по совместительству подруга Бериашвили — Лилит Арутюнян. Зажигательная артистка исполнила песню Bonnie Tyler — Holding Out For A Hero и подняла 96 членов жюри. Правда, такой внушительной цифры оказалось недостаточно, чтобы автоматически пройти в полуфинал, и Лилит отправили на батл.

Источник: «Ну-ка, все вместе!» / vk.com

За билет в следующий этап она соревновалась с Елизаветой Ласовской. Девушка выступала самой первой и весь выпуск отстаивала свое место в шоу с 94 баллами.

Источник: «Ну-ка, все вместе!» / vk.com

В финале выпуска, когда Елизавета вышла на батл, к ней встали 97 членов жюри. Среди тех, кого не зацепило выступление, оказалась Этери Бериашвили.

— Я считаю, это было на кнопку. Что тебе не понравилось? — недоумевающе спросил у соседки по стене Лазарев.

— Ты считаешь, это было на кнопку? Это кондово, очень кондово, — ответила певица на расспросы лидера сотни.

Некоторые эксперты на стене, включая Лазарева, заподозрили, что певица специально придержала свой голос для Лилит.

— Она была первая. Она прослушала всех. Она вышла и выдала, при этом не сделала ни единой ошибки. Мне кажется, это голос, который ты зажала, — предъявил Этери Лазарев.

Бериашвили не стала больше оправдываться, а лишь ответила:

— Я могу на Лилит тоже не встать, чтобы было справедливо.

Однако Этери не сдержала слово и поддержала своим голосом Арутюнян, чей номер оказался слабее и набрал меньше 70 баллов.

Несмотря на то, что в полуфинал прошли фавориты выпуска — стобалльник Илья Булыгин и Елизавета Ласовская, зрители всё равно остались недовольны тем, что жюри несправедливо распределяют баллы и подсуживают знакомым.

— Совсем не нравится в последнее время Этери, ни ее поведение, ни ее отношение к участникам. Правильно заметил Сергей, что она придержала голос в пользу Лилит, и это было слишком очевидно! А Лазареву спасибо и уважение за то, что сказал ей об этом прямо! — написал в комментариях под выпуском пользователь под ником Oki Ok.

— В последнее время меня лично прям раздражает Этери. То орет, перекрикивая конкурсанта, то зачем-то мотает головой, когда камера направлена на нее, а ее возгласы «Да, детка!», «Давай!» так вообще не к месту и не в тему! Придержать голос для хорошей своей знакомой — прям фу!!! «Я могу не встать на Лилит, чтоб было честно!» Но честно не будет, даже не ждите, потому я встану!!! — негодует зрительница.

— Этери выгонять пора из жюри, — считает Кристина Андреева.

— Первый раз не понравилась Этери, видно не закрытыми глазами, что была за Лилит. Говорит, что «как это между Лизой и Лилит всего 2 балла». Типа разница большая, и у Лизы должно быть намного меньше, — высказалась зрительница.

— Этери правда стала бесить давно, — поддерживает недовольных одна из подписчиц шоу «ВКонтакте».