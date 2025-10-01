НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Не трогайте своими грязными руками»: Никита Высоцкий ответил на критику фильма «Август»

«Не трогайте своими грязными руками»: Никита Высоцкий ответил на критику фильма «Август»

Режиссер прошелся по замечаниям от зрителей

116
Безруков в главной роли не обеспечил безоговорочной любви зрителей

Источник: кадр из фильма «Август» (16+), реж. Никита Высоцкий, «Дирекция Кино», 2025 год

Безруков в главной роли не обеспечил безоговорочной любви зрителей

Источник:

кадр из фильма «Август» (16+), реж. Никита Высоцкий, «Дирекция Кино», 2025 год

Стоило фильму «Август» (16+) появиться в кинотеатрах, как он тут же возглавил прокат. Но, как это часто бывает с громкими премьерами, картина вызвала не только восторг, но и волну критики. Некоторые зрители остались обескуражены увиденным. И это еще мягко говоря. Режиссер новой военной драмы Никита Высоцкий ответил критиканам. Тем более что ему не привыкать заигрывать с российской историей и получать за это гневные отзывы.

В начале года ему досталось от зрителей за сериал «Любовь Советского Союза» (18+). Пройдя суровую школу разгромных рецензий и низких оценок, теперь режиссер воспринимает бурную реакцию публики как комплимент для своего творчества. По его мнению, самое печальное — когда кино проходит мимо зрителей, а если люди идут в Сеть, чтобы похвалить или поругать, значит, кино зацепило.

— Кино каждый посмотрит, каждый вынесет свое суждение. Для меня вообще самое грустное, когда фильм не вызывает ни споров, ничего. То есть посмотрел и забыл, — рассказал режиссер в беседе с «Аргументами и Фактами».

Источник:

Kinopoisk.ru

Больше всего зрители критиковали «Август» за то, что от книги, по которой он снят, в фильме почти ничего не осталось. Высоцкий не отрицает: те, кто хорошо знает и любит роман Богомолова, могут быть удивлены, потому что его картина — это экранизация «по мотивам».

— Наша экранизация уходит дальше от романа. И люди, которые любят этот роман, знают его хорошо, ожидали определенных поворотов сюжетных, смыслов и увидели что-то другое. И вот это, может быть, раздражает, — объясняет режиссер.

Новый фильм не избежал сравнения с предыдущей экранизацией — картиной «В августе 44-го» (18+), вышедшей в 2001 году. Но Высоцкий категорически против таких сравнений и просит не называть его работу ремейком.

— Считать «Август» ремейком предыдущих картин неправильно. Это не ремейк, это экранизация, — настаивает он. — Только сделанная сейчас, а не в начале века.

Также режиссер считает глупостью идею о том, что великое произведение можно экранизировать лишь однажды.

— С хорошей литературой, к которой относится и «Момент истины» Богомолова, нельзя закрыть тему. Вот сделали фильм, и всё, и больше не трогайте своими грязными руками. Это глупость. Это неправильно. Я точно не скажу, сколько экранизаций «Анны Карениной», есть несколько экранизаций «Мастера и Маргариты». И будут еще, обязательно будут, — уверен режиссер.

По словам Высоцкого, между его фильмом и лентой 2001 года — целая пропасть в четверть века. За это время изменилось всё: начиная от людей, заканчивая языком кино.

— Наша картина очень сильно отличается от прежней экранизации. Она просто другая. Не стоит говорить, что лучше или хуже. Она другая. Другой подход. Другая история. На мой взгляд, она имеет право на существование, — заключает режиссер.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
