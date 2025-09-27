В Ярославле перенесли концерт известного эстрадного певца. В чём причина

Почему перенесли концерт Александра Серова в Ярославле Источник: alexander_serov_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Ярославле перенесли концерт Александра Серова (12+). Звезда российской эстрады должен был выступить в столице Золотого кольца в субботу, 27 сентября, в «Руки Вверх! Баре», но незадолго до назначенной даты стало известно, что выступление не состоится.

«Перенесли концерт на 15 ноября», — сообщили 76.RU в пресс-службе концертной площадки.

Все ранее купленные билеты будут действительны. Ничего менять или приобретать заново не потребуется.

Как объяснил в беседе с 76.RU помощник Александра Серова Игорь Суриков, концерт перенесли по техническим причинам.

«У нас тут кое-какие сложности с техникой, поэтому не можем ее с собой привезти. Для нас важен хороший звук, саунд, чтобы люди остались довольны, поэтому концерт проведем 15 ноября», — рассказал Игорь Суриков.

Также он отметил, что самочувствие у Александра Серова прекрасное: у него запланированы выступления в ближайшее время в Москве, он активно работает.

Билеты на концерт Серова в «Руки Вверх! Баре» в Ярославле стоят от 2 до 6 тысяч рублей.

Алекандр Серов — российский певец, чье имя стало синонимом романтической эстрады 1980–1990-х годов. Его хиты «Я люблю тебя до слёз», «Ты меня любишь», «Мадонна» и «Как быть?» стали символами целой эпохи. Мелодичные баллады в его исполнении популярны среди поклонников и по сей день.