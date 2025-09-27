«Экскурсии высосаны из пальца»: туристка из Ярославля рассказала, чем заняться на отдыхе в Египте

Какие есть плюсы и минусы отпуска в Египте Источник: Даша Утяшева

20-летняя Даша Утяшева из Ярославля недавно вернулась из Египта и решила рассказать, как провела отпуск. Девушка отдыхала девять дней и восемь ночей вместе с молодым человеком. Чем ей запомнился отдых, какие есть преимущества и недостатки курорта и во сколько обошлась поездка — в материале 76.RU.

Подготовка и билеты

Даша поделилась, что восемь лет не была на море, а последние два года и вовсе не удавалось выбираться в отпуск, поэтому она особенно ждала этой поездки.

«Мы собирались купить билеты за неделю, надеялись на горячие путевки. Но туроператор подсказал, что удобных предложений нет. Тут-то мы и попали впросак», — рассказывает ярославна.

Ярославна провела в Египте девять дней Источник: Даша Утяшева

Билеты пришлось покупать буквально впритык, но повезло найти подходящий вариант. Пара выбрала для отпуска курорт Шарм-эль-Шейх:

«Нормальных отелей практически не было, мест в них тоже, но нам повезло, нашли то, что нужно».

Даша советует не экономить при выборе места проживания и отдавать предпочтение отелям 4-5 звезд, где есть все необходимые услуги для комфорта, питание, а также развлечения:

«Если ехать в Египет, то только в хорошие отели, где на территории гостиницы есть все плюшки и развлечения. Потому что Египет — это очень бедная и грязная страна. За территорией отелей творится кошмар».

Погода и море

Даша с молодым человеком ездили на море в конце августа — начале сентября.

«Погода была замечательная, когда мы там были, там было около +40 градусов, то есть было очень душно и жарко. Поскольку климат в Египте сухой, жара переносилась хорошо», — поделилась ярославна.

Египет омывает Красное море Источник: Даша Утяшева

Море впечатлило туристку не меньше:

«Море великолепное. Это Египет, Красное море, в котором плавает много красивых, красочных рыбок. У нас не было пологого захода, у нас был понтон — заходишь в море и сразу 40 метров глубина», — рассказала наша собеседница.

Дайвинг стал одним из самых ярких впечатлений: наблюдать за разноцветными рыбками, большими и маленькими, было настоящим удовольствием.

«Ничего не упустили»

Красота! Источник: Даша Утяшева

По мнению Даши, большинство экскурсий в Египте носят чисто туристический характер.

«Брали экскурсию на яхте. Она останавливалась посреди моря, и мы рассматривали рифы. Мы с парнем даже попробовали дайвинг. Наблюдали за рыбками. Очень много красивых рыбок: больших, маленьких, умных и не очень. От мала до велика, и все такие разные. Есть побольше — около метра в длину. Есть маленькие золотистые, подобных держат в аквариумах. Есть разноцветные, как радуга».

Что касается достопримечательностей, Даша уверена, что ничего не упустила:

«По сути, все экскурсии в Египте высосаны из пальца. В Каир не ездили, пирамид не видели, но, когда я спросила у тети, много ли упустили, а она заядлая путешественница, она сказала, что абсолютно ничего не упустили».

Что с едой

Вода в море чистейшая Источник: Даша Утяшева

Питанием Даша и ее молодой человек остались довольны. Они брали тариф «все включено».

«Еда в отеле была чудесная и вкусная: много мяса и морепродуктов, все что душе пожелается. Работал гриль, блюда готовили прямо перед нами, а также подавались уже готовые», — отметила девушка.

За пределами отеля, отмечает Даша, искать приключений и хорошие кафе смысла нет:

«Мы брали трехразовое питание, потому что в Египте делать нечего. В других местах нигде не поешь, во всяком случае, мы такие места не видели».

Даже один поход в кафе оставил неприятное впечатление: еда была невкусной.

Во сколько обошлась поездка

Отпуск обошелся примерно в 160 тысяч рублей на двоих. Дополнительно около 40 тысяч ушло на экскурсии, сувениры и чаевые персоналу.

«В Египте понравилось, но поехала бы туда еще раз только по горящим путевкам. Тысяч за 100 где-то», — отметила Даша.