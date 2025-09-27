НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +6

2 м/c,

зап.

 760мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Отдых в Египте
Афиша на выходные
Находят надкусанные грибы
Ярославский бренд покорил Россию
«Локомотив» выиграл
Необычная рыба
Бодибилдеры в полном гриме
Реконструкция стадиона
Как изменится погода
Третий мост через Волгу
Развлечения «Экскурсии высосаны из пальца»: туристка из Ярославля рассказала, чем заняться на отдыхе в Египте

«Экскурсии высосаны из пальца»: туристка из Ярославля рассказала, чем заняться на отдыхе в Египте

В какую сумму обойдется поездка

313
Какие есть плюсы и минусы отпуска в Египте | Источник: Даша УтяшеваКакие есть плюсы и минусы отпуска в Египте | Источник: Даша Утяшева

Какие есть плюсы и минусы отпуска в Египте

Источник:

Даша Утяшева

20-летняя Даша Утяшева из Ярославля недавно вернулась из Египта и решила рассказать, как провела отпуск. Девушка отдыхала девять дней и восемь ночей вместе с молодым человеком. Чем ей запомнился отдых, какие есть преимущества и недостатки курорта и во сколько обошлась поездка — в материале 76.RU.

Подготовка и билеты

Даша поделилась, что восемь лет не была на море, а последние два года и вовсе не удавалось выбираться в отпуск, поэтому она особенно ждала этой поездки.

«Мы собирались купить билеты за неделю, надеялись на горячие путевки. Но туроператор подсказал, что удобных предложений нет. Тут-то мы и попали впросак», — рассказывает ярославна.

Ярославна провела в Египте девять дней | Источник: Даша УтяшеваЯрославна провела в Египте девять дней | Источник: Даша Утяшева

Ярославна провела в Египте девять дней

Источник:

Даша Утяшева

Билеты пришлось покупать буквально впритык, но повезло найти подходящий вариант. Пара выбрала для отпуска курорт Шарм-эль-Шейх:

«Нормальных отелей практически не было, мест в них тоже, но нам повезло, нашли то, что нужно».

Даша советует не экономить при выборе места проживания и отдавать предпочтение отелям 4-5 звезд, где есть все необходимые услуги для комфорта, питание, а также развлечения:

«Если ехать в Египет, то только в хорошие отели, где на территории гостиницы есть все плюшки и развлечения. Потому что Египет — это очень бедная и грязная страна. За территорией отелей творится кошмар».

Погода и море

Даша с молодым человеком ездили на море в конце августа — начале сентября.

«Погода была замечательная, когда мы там были, там было около +40 градусов, то есть было очень душно и жарко. Поскольку климат в Египте сухой, жара переносилась хорошо», — поделилась ярославна.

Египет омывает Красное море | Источник: Даша УтяшеваЕгипет омывает Красное море | Источник: Даша Утяшева

Египет омывает Красное море

Источник:

Даша Утяшева

Море впечатлило туристку не меньше:

«Море великолепное. Это Египет, Красное море, в котором плавает много красивых, красочных рыбок. У нас не было пологого захода, у нас был понтон — заходишь в море и сразу 40 метров глубина», — рассказала наша собеседница.

Дайвинг стал одним из самых ярких впечатлений: наблюдать за разноцветными рыбками, большими и маленькими, было настоящим удовольствием.

«Ничего не упустили»

Красота! | Источник: Даша УтяшеваКрасота! | Источник: Даша Утяшева

Красота!

Источник:

Даша Утяшева

По мнению Даши, большинство экскурсий в Египте носят чисто туристический характер.

«Брали экскурсию на яхте. Она останавливалась посреди моря, и мы рассматривали рифы. Мы с парнем даже попробовали дайвинг. Наблюдали за рыбками. Очень много красивых рыбок: больших, маленьких, умных и не очень. От мала до велика, и все такие разные. Есть побольше — около метра в длину. Есть маленькие золотистые, подобных держат в аквариумах. Есть разноцветные, как радуга».

Что касается достопримечательностей, Даша уверена, что ничего не упустила:

«По сути, все экскурсии в Египте высосаны из пальца. В Каир не ездили, пирамид не видели, но, когда я спросила у тети, много ли упустили, а она заядлая путешественница, она сказала, что абсолютно ничего не упустили».

Что с едой

Вода в море чистейшая | Источник: Даша УтяшеваВода в море чистейшая | Источник: Даша Утяшева

Вода в море чистейшая

Источник:

Даша Утяшева

Питанием Даша и ее молодой человек остались довольны. Они брали тариф «все включено».

«Еда в отеле была чудесная и вкусная: много мяса и морепродуктов, все что душе пожелается. Работал гриль, блюда готовили прямо перед нами, а также подавались уже готовые», — отметила девушка.

За пределами отеля, отмечает Даша, искать приключений и хорошие кафе смысла нет:

«Мы брали трехразовое питание, потому что в Египте делать нечего. В других местах нигде не поешь, во всяком случае, мы такие места не видели».

Даже один поход в кафе оставил неприятное впечатление: еда была невкусной.

Во сколько обошлась поездка

Отпуск обошелся примерно в 160 тысяч рублей на двоих. Дополнительно около 40 тысяч ушло на экскурсии, сувениры и чаевые персоналу.

«В Египте понравилось, но поехала бы туда еще раз только по горящим путевкам. Тысяч за 100 где-то», — отметила Даша.

За чаевые персонал в отеле делал милые фигурки из полотенца | Источник: Даша УтяшеваЗа чаевые персонал в отеле делал милые фигурки из полотенца | Источник: Даша Утяшева

За чаевые персонал в отеле делал милые фигурки из полотенца

Источник:

Даша Утяшева

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Египет Отдых
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
38 минут
Экскурсии не впечатлили, лучше самим гулять и открывать новое.
Гость
38 минут
Пусть каждый сам решает, что ему интересно.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление