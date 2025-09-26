Православное реалити, симулятор дронов и аудиосериалы: какими премьерами удивит сезон 25/26

В новом сезоне зрителей ждет большое количество новых проектов Источник: пресс-служба ИРИ

В новом сезоне российских зрителей ждет целый ряд премьер, от полнометражных фильмов и реалити-шоу до веб-сериалов и компьютерных игр. В ночь на 26 сентября Институт развития интернета представил продолжения уже полюбившихся проектов и абсолютные новинки предстоящего сезона: одни из них выйдут на экраны уже со дня на день, других придется подождать до следующего года.

Новинки блогосферы

В социальных сетях запустится сразу несколько проектов. Например, реалити-шоу «Цивилизация»: его участникам предстоит пройти путь эволюции от каменного века до будущего и выдержать испытания, с которыми сталкивались люди в каждой из этих эпох.

В реалити-шоу «Владимироярд» блогер Глент с командой подписчиков отправится в путешествие по городам Владимирской области в поисках сокровища, а в шоу «Ой, мамочки» звездные гостьи и участницы «из народа» будут обсуждать забавные жизненные ситуации и вместе решать «мамские» проблемы.

Также зрителей ждет второй сезон реалити «Дедсад» о подростках и пожилых людях и проект «Возрождение 2» о людях из ДНР, ЛНР и Запорожья и проект «Монастыринг. Православное реалити», в котором жизнь трудников покажут глазами блогеров-миллионников.

Сериалы про настоящее и прошлое

На выбор зрителей — сериалы на самые разные темы Источник: пресс-служба ИРИ

В ближайшее время россиян ждут новые игровые сериалы. Ситком «Горизонт событий» расскажет о молодом физике, который работает над квантовым компьютером и выбирает между карьерой и отношениями с девушкой. В драмеди «Мой папа — мэр» (16+) амбициозный политик, пытаясь спасти репутацию, выдает воспитанницу детдома за свою дочь.

Зрители увидели анонсы медицинской драмы «Фулл Хаус», драмеди «Гордость», комедии «Чудо» о лейтенанте полиции, внедрившемся в группу анонимных алкоголиков, и первого российского сериала о большом теннисе «Игра на вылет» (18+).

Сразу несколько новых проектов посвящены современным событиям: военная драма «СВОИ», сериал «10 историй о любви и смерти», шпионский триллер «Центурия» и драма «Марик» о военном медике, который возвращается домой в Донецк.

По традиции россиян ждет несколько проектов на историческую тему. Драма «Князь Андрей» расскажет о жизни князя Андрея Боголюбского, больших победах и заговорах Древней Руси. Детективная история «Околоточный» с Александром Устюговым и Мариной Александровой, сериал «Новороссия. Потемкин» (16+) и остросюжетная драма «Царь ночи» (18+) тоже вдохновлены событиями и героями прошлого.

Детские и анимационные проекты

На презентации анонсировали сразу несколько премьер для детей и подростков Источник: пресс-служба ИРИ

Для детей и подростков приготовили новые познавательные истории, которые можно смотреть всей семьей. Например, продолжение ситкома «Каникулы Светофоровых» (6+), в котором героев ждет большое путешествие по России.

На презентации зрители увидели эксклюзивную сцену из третьего сезона детского детектива «Любопытная Варвара» (6+) (второй сезон выйдет в эфир 2 октября). Также зимой стартует новый приключенческий сериал «Три друга, клад и матрос Кошка» о том, как ученики Нахимовского училища ищут спрятанные сокровища времен Крымской войны.

В списке анимационных премьер — «Пушкин и… Кавказ», «Невский. Владычица морская» и сериал «Герои Арктики» об ученых, смелых подростках и мамонтенке, который ищет свою маму.

А еще зрители увидят первый в России нейроанимационный ситком «Как хитрый Лис с зайцами урожай делил» (6+): бывший криптоаферист лис Герман скрывается на ферме Зайцевых. Он надеется на простую жизнь среди наивных сельчан, но современные деревенские реалии его удивят.

Новинки игровой индустрии

Поклонники компьютерных и мобильных игр тоже не остались без внимания Источник: пресс-служба ИРИ

Геймеров в новом сезоне ждут проекты самых разных жанров — от динамичных шутеров и стратегий до атмосферных приключений и необычных экспериментов. Например, приключенческий экшен «Земский собор» от создателей игры «Смута» (12+), изометрический шутер-tower defense «Битва за СВОих» (18+) или иммерсивный исторический проект «Дорога Жизни» о подвигах водителей в блокадном Ленинграде.

Также выйдет дополнение к игре «Спарта» — «Спарта 2035. Море пиратов» (18+), онлайн-гонки на грузовиках «Командиры бездорожья» и первый российский гоночный симулятор профессионального FPV-пилотирования «СПЛИТ» с реалистичной физикой полета.

Для игроков помладше — мобильные игры «Три Кота: Большое путешествие» (0+) и «Три Богатыря. Арена приключений» (12+).

Документальные премьеры и «ретро-эстетика»

В списке документальных премьер — сериал-путешествие «Народные художественные промыслы», проект Сергея Минаева «История России. От Петра до Павла» (6+), реалити «Театр под обстрелом», научпоп «Теория невероятностей» (16+), проекты «Вирус попсы» (18+), «В поисках Андрея Рублева» (6+) и документалка «Птички», которая покажет жизнь хищных птиц с помощью современных технологий слежения.

Также зрителей ждет документальный сериал о молодых художниках, музыкантах, архитекторах, поэтах и артистах цирка «АРТ — это Я» (12+), сага «Порода» о донбасской семье, цикл историй «Дочь священника» и проект «Время счастливых» о жизни на стыке трех эпох.

Поклонникам особой ретро-эстетики адресован драматический сериал «Айда!» (18+) о зарождении и разгроме первой советской преступной группировки, проект «Берлинская жара» о роли советской разведки в создании атомного проекта и сериал «Дорогой Вилли» о тайной дружбе советского генсека Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта. Вместе с проектом выйдет документальный сериал «Дорогой Вилли. Настоящая история» с эксклюзивными интервью участников тех событий.

Новый формат — кино с закрытыми глазами

На презентации представили новый для российской медиаиндустрии формат — аудиосериалы. В этих историях слушатели погружаются в атмосферу через звуковые спецэффекты, музыку и голоса артистов.

Например, в проекте «Гоголь. Страшные сказки» (12+) заблудившиеся студенты находят «Вечера на хуторе близ Диканьки» в заброшенном доме — и события из книги оживают, а реальность переплетается с вымыслом.

В проекте «Аудиодрама. Прослушка» можно будет «подслушать» реальные диалоги, которые изменили мир, но не были записаны на видео. В проекте используются подлинные документы, стенограммы, хроника и воспоминания участников событий.

В аудиоформате будет представлен фэнтези-детектив «Потомокъ» и проект «Археолог» о поиске древнего города в Финском заливе.

Большие премьеры

Во время презентации зрители увидели трейлеры и тизеры новых проектов Источник: пресс-служба ИРИ

Зрителям анонсировали новый фэнтези-сериал под рабочим названием «Молодая Яга» о двух сестрах, охраняющих границу между миром людей и миром теней, а также историческую драму «Константинополь».

Сразу два проекта посвящены творчеству братьев Стругацких. Сериал «Полдень» основан на романе «Жук в муравейнике». Действие происходит в 2278 году, на утопической Земле будущего. Также поклонников ждет остросюжетная драма «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести. Часть съемок проходила в Иране, а в кинопарке «Москино» для проекта построили целый город площадью 14 тыс. квадратных метров.

Мультиформатные проекты

В новом сезоне будут истории, которые можно смотреть, читать и слушать.

Анимационный проект «Не может быть! или Приключения Забавы» (12+) расскажет о 12-летней девочке Забаве и ее ИИ-напарнике Жуже, которые путешествуют во времени, изучая современные агроинновации.

Серия видеороликов и постов «Тактическая медицина» посвящена врачам, фельдшерам, медсестрам и бойцам эвакуационных групп. В проекте «Ребята возвращаются» покажут путь бойцов от момента ранения до реабилитации и возвращения к службе или гражданской жизни.

Проект «Репортаж-2035» объединяет лонгриды, лендинг с артами и скринлайф-мокьюментари — зрителю предлагают заглянуть в будущее и представить роль России на мировой арене в 2035 году.

Проект «Красная кнопка» призван помочь начинающим бизнесменам, а в проекте «Фортлайн» собрана база знаний для пациентов и их близких, которые столкнулись с онкозаболеваниями.

Веб-сериалы для молодежи

Для молодой аудитории подготовили целый ряд премьер. Например, комедию про страхи будущих молодых отцов «Тест». Словно продолжая тему, проект «Глазами младенца» расскажет о жизни большой семьи от лица новорожденного ребенка.

В сериале «Холодец-молодец» молодая пара покупает ферму, но вместо дома мечты получает старый сарай. В проекте «Курицы vs коровы» завязка чем-то похожа: айтишники случайно покупают птицеферму и превращают ее в стартап.

«Участковый Саша» — веб-сериал о строгом столичном участковом, который работает в сельском участке. А проект «Дидюшкино лайф» — о том, как молодой чиновник заводит видеоблог о деятельности администрации, который неожиданно становится очень популярным.

Вишенка на торте

В новом сезоне героиню популярного сериала ждут новые испытания Источник: пресс-служба ИРИ

Кульминацией на презентации нового сезона ИРИ стала премьера «Ландыши. Вторая весна». Это продолжение истории «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), которая набрала более 100 млн просмотров на всех платформах с момента премьеры.

Во втором сезоне главную героиню Катю ждут новые испытания — распад группы, интриги, борьба за наследство и, конечно, поиски мужа Лехи. Музыкальные номера станут полноценной частью истории, превращаясь в отдельные клипы-сказки.

Итоги прошлого сезона

Также на презентации гендиректор Алексей Гореславский и генпродюсер Елена Лапина подвели итоги: в прошлом сезоне проекты ИРИ смотрели с 7,3 млн устройств — это на 30% больше, чем в сезоне 23/24. За два года институт поддержал более 1000 проектов на сумму свыше 63 млрд рублей. Фильмы, сериалы и другие медиапродукты собрали 340 наград, из которых 90 — международные.