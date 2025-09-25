Раки разбогатеют, а Козероги рискуют разориться. Финансовый гороскоп на октябрь

Эльза Кушина подготовила свежий гороскоп Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

В октябре многих знаков зодиака ждут непредсказуемые и судьбоносные события. Меркурий, который как раз в этот период переходит в созвездие Скорпиона, поможет разрешить давние проблемы и начать новую жизнь. Но если одним будет легко решиться на перемены в жизни, то другие рискуют повязнуть в состоянии растерянности. Как это скажется на вашем финансовом положении — читайте в гороскопе астролога Эльзы Кушиной для 72.RU.

Овен

В октябре ждать аттракциона невиданной щедрости от судьбы не стоит. Овнам придется много работать, чтобы удержать себя на том финансовом уровне, к которому привыкли. В этом месяце звезды благосклонны лишь к тем представителям знака, кто работает с «марсианскими энергиями»: военная или спортивная деятельность, техника.

Ближе к концу октября Овнам рекомендуется быть внимательнее к своим сбережениям, поскольку есть опасность того, что на них могут покушаться люди из близкого окружения. Это неплохо, но раздавая свои запасы, не забудьте оставить что-то и себе, иначе можно попасть в долговую яму.

Телец

Тельцам в этом месяце можно неплохо заработать, особенно удачны в этом планы сотрудничества с членами семьи или сделки с недвижимостью. Но большой успех в делах может притянуть не только финансы, но и врагов. В октябре есть вероятность нарваться на обман со стороны единомышленников (союзников по интересам), поэтому в этот период лучше не давать в долг.

Близнецы

Этот месяц интересен тем, что «бедные Близнецы становятся богатыми, а богатые — бедными». Но в обоих случаях — это история про испытания. Одни могут случайно выиграть в лотерею крупный приз, но из-за сложившихся обстоятельств потерять близкое окружение. А другие, наоборот, разориться, но найти счастье в чём-то нематериальном.

Для Близнецов октябрь — непростой месяц. Он вымотает не только физически, но и морально. Поэтому представителям знака нужно сконцентрироваться на своем здоровье.

Рак

Рак в этом месяце успешен, как никто другой. Большие деньги идут сами в руки, но, увы, не через подарки и удачу, а труд и дисциплину. Раков ждут новые предложения по работе, интересные проекты и идеи для приумножения собственных сбережений. Только вот растрачивать всё сразу представителям знака не рекомендуется: спонтанные покупки и необдуманные расходы удовольствия не принесут.

Лев

В октябре Льву важно следить за своим карманом и ни в коем случае не спускать все свои финансовые запасы на бесполезные нужды. Отсюда важно понимать, что настало время взяться за голову и вкладывать свои средства и то, что впоследствии может стать источником дохода, например: жилье (квартира, дом и пр.), что поможет разбогатеть в ближайшие годы данному знаку зодиака.

Дева

Дева будет пересматривать все свои источники доходов и сумеет избавиться от всего, что ее тянет вниз, например, убыточный бизнес или вечно ломающийся автомобиль. Представителей знака ждут новые предложения по работе, карьерный рост или необычное хобби, которое чуть позже станет дополнительным источником дохода.

Важно учесть, что подобные «перемены» в финансах даются для того, чтобы трудолюбивая Дева не тратила свои силы понапрасну, а направила свои ресурсы на саморазвитие.

Весы

Октябрь станет переломным месяцем для Весов. Особый астрологический пазл открывает перед представителями знака множество возможностей. Чем больше Весы будут находиться в социуме, тем больше возможностей они для себя откроют, в том числе и финансовых. В этот период можно: браться за новые проекты, работу, бизнес и пр., даже без поддержки извне, поэтому выражение: «кто не рискует, тот не пьет шампанского» — явно про Весов в октябре.

Скорпион

Управитель данного знака в октябре наконец-то выйдет из своей ретрофазы, а значит, Скорпионам сулит удача, в том числе и в финансовой стороне жизни. Представители знака могут смело сейчас испытать себя в новом деле, принимать предложения и даже требовать карьерного роста. Особенно удачно в этом месяце у Скорпионов сложится в бизнесе, в частности — в семейном деле.

Особое положение звезд позволяют Скорпионам надолго решить финансовые проблемы и обеспечить себя на долгие годы.

Стрелец

Стабильность присутствует в жизни Стрельца в октябре, что позволит ему заниматься ранее начатыми делами и приумножать свой капитал тем способом, которым он приумножал до этого. Но это вовсе не торможение в делах, относиться к подобному положению нужно так: вы замедляетесь для скорого прыжка вперед. А пока сконцентрируйтесь на других сферах в жизни: здоровье, семье и образовании.

Козерог

В октябре Козерогу важно не принимать важных решений, особенно что касается финансовой стороны жизни. Кредиты, займы и кардинальная смена сферы деятельности — это то, что сейчас под запретом. Лучше оставить эти идеи до лучших времен, а именно, пока управитель данного знака зодиака не выйдет из своей ретрофазы, тем более, что случится это скоро — после 28 ноября 2025 года.

Водолей

Старое (забытое) преследует Водолеев в этот период, отсюда важно понимать, что в теме «финансов» подобное может проигрываться, например, в виде предложений от прежнего работодателя или давно забытых партнеров, с которым Водолей имел когда-то общее дело (доход). Соглашаясь на подобные предложения, важно понимать, что возращение будет кратковременным и желанного результата Водолей, увы, не получит.

Рыбы

В середине осени Рыб может потянуть на прошлые источники заработка, отсюда, вероятнее всего, возращение на старое место работы (проекты/бизнес), что впоследствии даст массу эмоций, а вот ожидаемый «куш» (большие финансы) будет под вопросом. Представителям знака рекомендуется не лишать себя новых возможностей и пробовать себя в новых делах, тем более что сейчас для этого лучшее время.

