НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 752мм 70%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,99
EUR 98,60
Новый авиарейс
Построят дорогу
Отопление в Ярославле
Ярославский бренд покорил Россию
Оплатят шлагбаумы
Коррупция в больнице
Новая выплата для россиян
Реконструкция «Спартаковца»
Начало отопительного сезона
Что будет с ценами на бензин
Развлечения «Мисс Офис» Ярославна попала на международный конкурс «Мисс Офис». Разглядываем фото нашей красотки

Ярославна попала на международный конкурс «Мисс Офис». Разглядываем фото нашей красотки

Анастасия Еремеева работает контент-мейкером

491
Участница из Ярославля попала на международный конкурс «Мисс Офис&nbsp;— 2025» | Источник: Анастасия ЕремееваУчастница из Ярославля попала на международный конкурс «Мисс Офис&nbsp;— 2025» | Источник: Анастасия Еремеева

Участница из Ярославля попала на международный конкурс «Мисс Офис — 2025»

Источник:

Анастасия Еремеева

25-летняя Анастасия Еремеева из Ярославля стала участницей международного конкурса «Мисс Офис — 2025». Девушка работает в сфере видеоконтента и маркетинга, ведет свое дело. О том, как Настя решила участвовать в конкурсе и куда потратит выигрыш — она рассказала в интервью 76.RU.

«Мисс Офис» — это международный конкурс красоты и профессионального мастерства для девушек, работающих в офисной сфере, медиа, маркетинге и смежных направлениях. Участвовать в нем разрешено девушкам от 18 лет. Особое внимание уделяется не только внешним данным участниц, но и их профессиональным, творческим и коммуникативным навыкам.

Как попасть на конкурс «Мисс Офис»

В конкурсе Анастасия представляет Ярославль и область | Источник: Анастасия ЕремееваВ конкурсе Анастасия представляет Ярославль и область | Источник: Анастасия Еремеева

В конкурсе Анастасия представляет Ярославль и область

Источник:

Анастасия Еремеева

Ярославна отметила, что спонтанно решила участвовать в конкурсе.

«В новостях увидела, что проводится кастинг в Miss Office и необходимо заполнить заявку, но была на съемке и решила, что как приеду домой — заполню. Вспомнила об этой идее только через несколько дней и всё-таки решила рискнуть. Далее меня пригласили на очный кастинг в Ярославле, который я прошла успешно», — рассказала Настя.

Для участия в конкурсе нужно было пройти несколько этапов. Сначала заполнить заявку, затем пройти очный кастинг, на котором необходимо было рассказать о себе и показать творческий номер. Настя удивляла жюри стихотворением на китайском языке.

В этом году тема конкурса — «Народное творчество и традиции». Еще одним испытанием для участниц стало задание рассказать о традициях города и любимом музее. Настя выбрала выставку «Трапеза по-ярославски» в «Ярославском музее-заповеднике».

На конкурсе «Мисс Офис» участницам дают разные задания по представлению себя и своей малой родины | Источник: «Мисс Офис» / Vk.comНа конкурсе «Мисс Офис» участницам дают разные задания по представлению себя и своей малой родины | Источник: «Мисс Офис» / Vk.com

На конкурсе «Мисс Офис» участницам дают разные задания по представлению себя и своей малой родины

Источник:

«Мисс Офис» / Vk.com

<p>Анастасия Еремеева</p><p>Анастасия Еремеева</p>

Конечно, каждый из этапов не такой уж и простой, как кажется, но на данный момент online-голосование для меня самое тяжелое: непросто совмещать работу и голосование, агитацию, съемки и создание креативов.

Анастасия Еремеева

участница конкурса «Мисс Офис» из Ярославля

С 15 сентября по 5 октября на сайте организаторов конкурса проводится голосование в финал. Сейчас участвуют более 120 красавиц. В следующий этап попадут только 30 из них. Победительницу «Мисс Офис — 2025» выберут в Москве. Точная дата итогового испытания пока неизвестна. Главный приз конкурса — 3 миллиона рублей.

«Для меня конкурс „Мисс Офис“ — это не просто про красоту, а про возможности и развитие», — отметила Настя.

Ярославне нравится, что в конкурсе можно проявить себя с разных сторон | Источник: Анастасия ЕремееваЯрославне нравится, что в конкурсе можно проявить себя с разных сторон | Источник: Анастасия Еремеева

Ярославне нравится, что в конкурсе можно проявить себя с разных сторон

Источник:

Анастасия Еремеева

Куда планирует потратить выигрыш

Анастасия Еремеева получила диплом педагога английского и китайского языков в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. В рамках изучения китайского языка она проходила обучение в Китае, а уровень английского подтверждала в Кембриджском университете в Англии. Кроме того, она обучилась на ведущую телевизионных и радиопрограмм в Высшей школе телевидения «Останкино».

Настя училась в Высшей школе телевидения «Останкино» | Источник: Анастасия ЕремееваНастя училась в Высшей школе телевидения «Останкино» | Источник: Анастасия Еремеева

Настя училась в Высшей школе телевидения «Останкино»

Источник:

Анастасия Еремеева

В случае победы в конкурсе Настя планирует часть выигранных средств вложить в свое образование и развитие личных проектов в сфере медиа и контента, чтобы вдохновлять других девушек. Также она хотела бы выделить часть на благотворительность, чтобы помогать детям и нуждающимся.

<p>Анастасия Еремеева</p><p>Анастасия Еремеева</p>

Хочу, чтобы моя победа принесла пользу не только мне, но и городу, который я представляю.

Анастасия Еремеева

участница конкурса «Мисс Офис»

Отметим, что кроме Анастасии Еремеевой в конкурсе «Мисс Офис — 2025» участвуют еще две жительницы Ярославля: 22-летняя Алена Гундорина и 28-летняя Кристина Бокова.

Ярославна отметила, что с другими участницами конкурса у нее сложились теплые отношения | Источник: Анастасия ЕремееваЯрославна отметила, что с другими участницами конкурса у нее сложились теплые отношения | Источник: Анастасия Еремеева

Ярославна отметила, что с другими участницами конкурса у нее сложились теплые отношения

Источник:

Анастасия Еремеева

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Конкурс Мисс Офис
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Здорово, что талантливые люди получают возможность проявить себя!
Гость
1 час
Не понял. Вход в кафедральный собор это подиум?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление