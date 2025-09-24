Ярославна попала на международный конкурс «Мисс Офис». Разглядываем фото нашей красотки

Участница из Ярославля попала на международный конкурс «Мисс Офис — 2025» Источник: Анастасия Еремеева

25-летняя Анастасия Еремеева из Ярославля стала участницей международного конкурса «Мисс Офис — 2025». Девушка работает в сфере видеоконтента и маркетинга, ведет свое дело. О том, как Настя решила участвовать в конкурсе и куда потратит выигрыш — она рассказала в интервью 76.RU.

«Мисс Офис» — это международный конкурс красоты и профессионального мастерства для девушек, работающих в офисной сфере, медиа, маркетинге и смежных направлениях. Участвовать в нем разрешено девушкам от 18 лет. Особое внимание уделяется не только внешним данным участниц, но и их профессиональным, творческим и коммуникативным навыкам.

Как попасть на конкурс «Мисс Офис»

В конкурсе Анастасия представляет Ярославль и область Источник: Анастасия Еремеева

Ярославна отметила, что спонтанно решила участвовать в конкурсе.

«В новостях увидела, что проводится кастинг в Miss Office и необходимо заполнить заявку, но была на съемке и решила, что как приеду домой — заполню. Вспомнила об этой идее только через несколько дней и всё-таки решила рискнуть. Далее меня пригласили на очный кастинг в Ярославле, который я прошла успешно», — рассказала Настя.

Для участия в конкурсе нужно было пройти несколько этапов. Сначала заполнить заявку, затем пройти очный кастинг, на котором необходимо было рассказать о себе и показать творческий номер. Настя удивляла жюри стихотворением на китайском языке.

В этом году тема конкурса — «Народное творчество и традиции». Еще одним испытанием для участниц стало задание рассказать о традициях города и любимом музее. Настя выбрала выставку «Трапеза по-ярославски» в «Ярославском музее-заповеднике».

На конкурсе «Мисс Офис» участницам дают разные задания по представлению себя и своей малой родины Источник: «Мисс Офис» / Vk.com

Конечно, каждый из этапов не такой уж и простой, как кажется, но на данный момент online-голосование для меня самое тяжелое: непросто совмещать работу и голосование, агитацию, съемки и создание креативов. Анастасия Еремеева участница конкурса «Мисс Офис» из Ярославля

С 15 сентября по 5 октября на сайте организаторов конкурса проводится голосование в финал. Сейчас участвуют более 120 красавиц. В следующий этап попадут только 30 из них. Победительницу «Мисс Офис — 2025» выберут в Москве. Точная дата итогового испытания пока неизвестна. Главный приз конкурса — 3 миллиона рублей.

«Для меня конкурс „Мисс Офис“ — это не просто про красоту, а про возможности и развитие», — отметила Настя.

Ярославне нравится, что в конкурсе можно проявить себя с разных сторон Источник: Анастасия Еремеева

Куда планирует потратить выигрыш

Анастасия Еремеева получила диплом педагога английского и китайского языков в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. В рамках изучения китайского языка она проходила обучение в Китае, а уровень английского подтверждала в Кембриджском университете в Англии. Кроме того, она обучилась на ведущую телевизионных и радиопрограмм в Высшей школе телевидения «Останкино».

Настя училась в Высшей школе телевидения «Останкино» Источник: Анастасия Еремеева

В случае победы в конкурсе Настя планирует часть выигранных средств вложить в свое образование и развитие личных проектов в сфере медиа и контента, чтобы вдохновлять других девушек. Также она хотела бы выделить часть на благотворительность, чтобы помогать детям и нуждающимся.

Хочу, чтобы моя победа принесла пользу не только мне, но и городу, который я представляю. Анастасия Еремеева участница конкурса «Мисс Офис»

Отметим, что кроме Анастасии Еремеевой в конкурсе «Мисс Офис — 2025» участвуют еще две жительницы Ярославля: 22-летняя Алена Гундорина и 28-летняя Кристина Бокова.