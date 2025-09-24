Дешево, но холодно. Синоптики предсказывали долгий бархатный сезон, но реальность оказалась другой

Еще есть время отдохнуть на побережье, хотя на улице прохладно Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В начале сентября в Краснодарском крае начался бархатный сезон, который очень многие любят за хорошую погоду: в это время температура воды сравнивается с температурой воздуха. Поэтому загорать уже не жарко, а в море купаться по-прежнему комфортно.

Вот только в 2025 году начало осени оказалось довольно странным. Вроде бы тепло, но вода холодная. А если море и прогревается, то становится слишком холодно на улице. Наши коллеги из 93.RU последние две недели ездили на черноморское побережье: они рассказали о своем опыте и попытках поймать тот самый бархатный сезон.

Смотрите, как мало людей! Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Анапа: дешево, но ледяная вода

В первые выходные сентября журналистка отдохнула в Анапе. На курорте дул сильный ветер, который поднимал вверх песок, разнося его вихрями по всему пляжу. На пляже было много зеленых водорослей, местами они были только в воде, местами — и на песке.

Но стоило немного пройтись, как сразу находился чистый участок пляжа с кристально чистой водой. Но был один нюанс: эта вода была очень холодной. А на выходе из моря тебя обдувал ураганный ветер, путая волосы. К мокрому телу моментально прилипали все анапские песчинки.

Вода не везде в водорослях, нужно пройтись по берегу Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Но если вы еще думаете, ехать ли на море, то ответ однозначный — ехать! Во-первых, когда вы еще увидите такую пустую и уютную Анапу? В сентябре толпы туристов с детьми (которых было не очень много) разъехались. Остались в основном пенсионеры и жители юга страны, приезжающие на несколько дней. Это отличная возможность прогуляться, подышать свежим морским воздухом и отдохнуть от рабочей суеты.

Во-вторых, это цены. И, пожалуй, это главный аргумент сорваться в Анапу, даже если не планировали. Сейчас можно снять очень приличный номер недалеко от моря в пределах 2000 рублей в сутки на двоих. Средний чек в кафе без алкоголя — около 600 рублей на двоих. За эти деньги мы брали по одному блюду и напитку на каждого.

В отеле за 2000 рублей в сутки даже был бассейн Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Если не верите, вот простой пример из Витязево. Два крупных куска шашлыка из свинины, два крыла, половина сулугуни на мангале обошлись в 620 рублей. Все это лежало на армянском лаваше, обильно посыпанное маринованным лучком. Да, без напитков, потому что ужин был в номере, где мы сделали чай, привезенный с собой из Краснодара.

За завтрак в один из дней мы тоже заплатили в районе 600 рублей за два американо, порцию ленивых вареников и два блина: с мясом и творогом. Где вы еще найдете такие цены, если не в Анапе в 2025 году?

Смущало только то, что шашлык даже не прикрывали Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Повторюсь еще раз: если вы думаете, стоит ли поехать на пару дней на море или нет, — поезжайте. Вы точно не пожалеете, сможете бюджетно и спокойно отдохнуть. Только прихватите теплые вещи, по вечерам уже достаточно холодно.

Геленджик: как будто завтра конец света

Журналистка 93.RU Екатерина Железнова побывала в минувшие выходные, 13–14 сентября, в Геленджике и Дивноморском. На первом курорте погода была будто завтра конец света — сильный ветер, спускающийся с гор к морю.

Она с подругой пришла на благоустроенный пляж в районе Толстого мыса. Из-за сильного ветра пальмы вместе с мусорками оказались на земле, а на шезлонгах встречались единицы отдыхающих, люди сидели в куртках. Но как же не искупаться, раз приехали. В море оказалось даже теплее, чем на воздухе. Все бы хорошо, если бы не брызги, летящие тебе в лицо с невероятной скоростью. Но есть и плюсы — море было только их.

Судя по фото, в воде почти никого нет Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

К слову, после купания девушки дошли до центрального пляжа в сердце геленджикской бухты, и там уже не было такого волнения. Хотя к вечеру и там достал ветер, из-за которого песок больно бил по всему телу.

При этом чуть дальше Геленджика, в поселке Дивноморском, по словам нашей коллеги, не было такого сильного ветра и плавать было намного комфортнее. Температура воды — около +22…+23 °С, что для многих уже покажется прохладой. Желающих искупаться немало, особенно среди тех, кто приехал на отдых из Сибири или с Севера. Как рассказывают туристы, вода бодрит.

Если вы планируете отправиться на море в сторону Геленджика, то лучше выбрать Дивноморское или Кабардинку, там сейчас менее ветрено и вода прозрачнее, потому что и на пляже, и в воде галька. По поводу снижения цен вопрос спорный, во всяком случае, в столовых и ресторанах ценник в Геленджике еще летний. Обед в столовой с рисом, котлетой, салатом и компотом — около 500 рублей на человека.

В бухте ветра меньше Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

В целом, температура воздуха держится на уровне +25 °С, и наша коллега даже умудрилась немного обгореть. Но к вечеру холодает до +18 °С, поэтому без теплой толстовки или куртки на море в бархатный сезон не едем!