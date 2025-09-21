НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Что за Дык Фук. В Москве назвали победителя «Интервидения» — это Вьетнам

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем международного музыкального конкурса «Интервидение». Финал прошел на Live Арена в Москве. По итогам голосования жюри артист набрал 422 балла.

Дык Фук исполнил песню «Фудом тхиен выонг» о вьетнамском легендарном богатыре Тхань Зёнге. Он символизирует отвагу и героизм. В 2015 году Дык Фук занял первое место на конкурсе «Голос Вьетнама».

Второе место заняло трио Nomad из Кыргызстана, набрав 373 балла. На третьем оказалась Дана Аль-Мир из Катара. Жюри присудило ей 369 баллов.

В «Интервидении» приняли участие 22 страны. 23-й должны были стать США, но представительница VASSY не смогла выступить по причинам, «вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

Певец SHAMAN, который представил Россию, попросил жюри не оценивать его «по законам гостеприимства». Тем самым он снял себя с конкурса. Сказать, что зрители были в шоке от столь благородного жеста — ничего не сказать.

О том, как прошел конкурс, мы рассказывали в онлайн-трансляции.

Римма БагдасарянРимма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
Интервидение Конкурс Победитель Музыка Вьетнам SHAMAN
