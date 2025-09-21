У Весов — любовь и признание, а у Водолеев — тяжелый период. Гороскоп на октябрь

Эльза Кушина поделилась предсказанием звезд Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Второй месяц осени станет решающим для многих: кто-то наконец решится на глобальные перемены в жизни, а кто-то будет расхлебывать последствия своего безучастия в собственных делах. Чего еще ждать от октября, читайте в гороскопе 72.RU от астролога Эльзы Кушиной.

Овен

В октябре у Овнов будет большая нагрузка: наложатся друг на друга как домашние, так и рабочие дела. Но благодаря своей природной тяге к познанию представители знака добьются поставленных целей, хотя и нельзя сказать, что удастся им это легко.

Во второй половине месяца работа и домашние хлопоты уйдут на второй план. А весь фокус внимания займет тема партнерства: Овен может повстречать единомышленников, надежных союзников по бизнесу и даже вторую половинку. В октябре лучше избегать межличностных конфликтов, поскольку слишком высока вероятность пополнить список врагов.

Телец

В этом периоде Тельцу предоставляется большая возможность поправить свое положение во многих сферах жизни, например заняться темой рода, семьи или недвижимости. Это значит, что октябрь — самый благоприятный месяц для начала новых любовных отношений и приобретения собственного дома. Также сейчас Тельцы могут вдруг осознать, что уже созрели для рождения детей.

Также в октябре представители знака смогут увидеть себя с новой стороны. Это может проигрываться в приобретении нового и неожиданного хобби. Совет: пробуйте себя и не бойтесь чужого осуждения.

Близнецы

Близнецам придется несладко в октябре. Будут ситуации, которые могут подвергнуть представителей знака в шок. Отсюда много обид, разочарований и растерянности от чувства беспомощности. Но такие резкие трансформации важны, в будущем они помогут Близнецам сделать верный выбор. А пока уделите больше внимания своему здоровью, поскольку оно от непредсказуемых поворотов судьбы может серьезно пошатнуться.

Также в этот период вероятна трансформация во внешности, отсюда тяга к смене образа (стиля одежды, прически; порой даже хирургические вмешательства).

Рак

Рак будет погружен в работу с головой, поэтому к концу октября представители этого знака смогут неплохо пополнить свой кошелек. И хотя весь фокус внимания будет направлен именно на карьеру, звезды рекомендуют не избегать приглашений на вечеринки, массовые мероприятия и подобные собрания людей. Это не только поможет разгрузить голову от насущных дел, но и позволит приобрести новые связи.

Также Раку было бы неплохо сейчас задуматься о расширении собственного кругозора: начать новое обучение, отправиться в путешествие или выделить время на хобби.

Лев

В первой половине месяца Лев витает в облаках — вдохновленный, окрыленный, мечтательный, влюбленный, наивный, вследствие чего не замечает всей правды. Поэтому в начале октября представители знака будут чувствовать себя «в ресурсе». Но уже во второй части месяца поймут, что не всё так хорошо: придется принимать важные самостоятельные решения, принять тот факт, что не все честны с вами.

Дева

Прошлое настигнет Деву в октябре, поэтому представители этого знака будут много ностальгировать по прежним временам или окружению. Также на горизонте Дев вдруг появятся старые партнеры (по работе или романтических отношениям), и тут уже надо хорошенько взвесить все за и против, прежде чем принимать какие-либо решения. В конце концов, не просто же так ваши пути разошлись!

Весы

Октябрь является весьма перспективным месяцем для Весов. Поэтому практически каждое дело, за которое возьмется представитель знака, будет буквально обречено на успех. Также Весы обнаружат, насколько мощная сейчас их сила мысли: кажется, что всё желаемое само притягивается, даже самые смелые мечты.

Поэтому Весы в октябре могут смело менять сферу деятельности, переезжать, вступать в брак, начинать новые проекты. Такой удачный астрологический пазл складывается не так часто, чтобы упускать возможности!

Скорпион

С середины октября (после 14-го числа) мысли Скорпионов будут направлены в правильное русло: можно закончить давно начатые дела, браться за новые проекты, заниматься самосовершенствованием и семейными приятными хлопотами (например, планированием совместного отдыха).

Вторая половина месяца благоприятно сложится для тех представителей знака, кто будет крутиться в социуме. Отсюда много полезных знакомств, предложений по работе и даже перспектив выгодных сделок. Есть большая вероятность получить ценный подарок или обратить на себя внимание начальства, которое некоторое время не замечало ваших профессиональных достижений. А кому-то подвернется удачная возможность наконец сделать/получить предложение руки и сердца от своего возлюбленного.

Стрелец

У Стрельцов октябрь будет стабильным и довольно спокойным месяцем. Это позволит ему заниматься всеми теми делами, которые тянутся уже долгое время, например работой или своей личной жизнью, где накопилось немало вопросов.

В этот период, предупреждают звезды, нужно следить за своим здоровьем и уже наконец отказаться от вредных привычек.

Козерог

Момент «торможения» всё так же присутствует в жизни Козерога, так как управитель данного знака — Сатурн — находится в ретрофазе. Поэтому представителям земного знака важно не паниковать и не стучаться лбом о закрытые ворота, а приберечь свои силы. Тем более что в конце ноября 2025 года ситуация начнет меняться к лучшему.

А пока же лучше направить свои силы на решение вопросов со своим здоровьем. Уделяйте больше времени спорту, выплескивайте свою агрессию там, а не на своих близких.

Водолей

Водолей снова близится к возвращению старого, например может задуматься о возобновлении прошлых отношений или трудоустройстве на прежнее место работы. Такое поведение объясняется тем, что управитель данного знака — Уран — всё так же находится в ретродвижении, что заставляет Водолеев переосмысливать свою жизнь от и до.

При таком положении всем Водолеем важно не паниковать, так как психи, истерики способны привести к спонтанности, о которой представители знака могут позже пожалеть. В этот период лучше заняться всеми недоделанными делами, понимая, что любой незакрытый гештальт принесет куда больше результатов и возможностей. А плоды проделанной над собой работы дадут о себе знать уже в январе 2026 года.

Рыбы

Октябрь не лучший период для новых начинай Рыб, так как управитель данного знака зодиака — Нептун — будет ретроградным (вплоть до конца 2025 года). Это будет вносить путаницу в жизнь данного знака зодиака. Отсюда Рыбам лучше не принимать важных решений, причем это касается всех сфер жизни (и работы и отношений и даже образования). Резкие и кардинальные перемены могут привести Рыб к разочарованию.

