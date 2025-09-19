НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Вы поцелованы Богом»: 15-летняя девочка довела Сергея Лазарева до слез на шоу «Ну-ка, все вместе!»

«Вы поцелованы Богом»: 15-летняя девочка довела Сергея Лазарева до слез на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Ее выступление уже завирусилось в Сети

209
Такой пораженной зрители не видели сотню уже давно | Источник: пресс-служба «Россия 1»

Такой пораженной зрители не видели сотню уже давно

Источник:

пресс-служба «Россия 1»

На экраны вышел лишь второй выпуск седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), а поразить членов жюри уже стало задачей со звездочкой. Ко всем выступлениям, какими бы сильными они ни были, стена экспертов находила за что придраться. Одна лишь приглашенная гостья — певица Жасмин — вставала и поддерживала всех. Однако, как оказалось, даже избалованную сотню еще есть чем удивить. Это удалось сделать 15-летней участнице, чей выход организаторы шоу оставили на десерт.

На эмоциональных качелях стену экспертов прокатила Анастасия Иванова. Петербурженка родилась в семье артистов. С самого детства ее музыкальным образованием занимался отец, педагог по вокалу. Несмотря на то что участнице всего 15 лет, она уже успела засветиться на шоу «Голос. Дети» (6+) и дошла в 2021 году до полуфинала «Детского Евровидения».

Источник:

«Ну-ка, все вместе!» / Vk.com

Анастасия поразила членов жюри во время национального отбора. Они были впечатлены ее голосом, который звучал как у профессионального взрослого артиста. Когда Иванова вышла на сцену во втором выпуске шоу, Лазарев не смог удержаться и рассказал соседям по стене, что ее каверы на песню Деми Ловато Stone Cold стали вирусными сразу после отбора.

Источник:

«Россия 1»

Для того чтобы впечатлить сотню, Анастасия взяла песню Кристины Агилеры You Lost Me. Как только Иванова начала петь, Жасмин сразу поняла, почему выступление наделало столько шума.

— Господи, у меня мурашки! — начала кричать певица Лазареву.

К концу выступления Анастасия — единственная, кто поднял всю сотню за выпуск. Сергей Лазарев снова не выдержал и прослезился — после первого выпуска это становится почти привычкой.

— У меня действительно появляются слезы счастья и ком в горле, когда 15-летний ребенок так владеет своим голосом, при этом так мягко и так аккуратно. В этой песне не было ни крика, ничего, всё так филигранно от начала и до конца. Анастасия, вы поцелованы Богом абсолютно точно. Я очень вас прошу беречь свой голос, — в припадке радости и со слезами на глазах произнес Лазарев.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Пока Николай Басков пытался дать слово и другим членам жюри, лидер сотни еще раз взял микрофон. Он напрямую высказался, что Анастасии нужно делать дальше, чтобы дойти до победы.

— Я вам рекомендую трепетно отнестись к репертуару следующих этапов, потому что от вас будут требовать пения на русском языке. С репертуаром на иностранном языке вы не будете постоянно пробивать сто, к вам будут придираться. Такой совет пока никто не слышит, — прикрывая рот ладонью, дал наставление Лазарев.

К своим любимчикам Анастасию отнес и финалист пятого сезона Азат Раимбердиев. Два года назад музыкант смог три раза получить сто баллов за свои выступления, и теперь он пожелал Анастасии перевыполнить его показатели.

— Стабильность — это то, что тебе сейчас нужно. С каждым этапом тебе нужно лишь немного подкручивать свои выступления, и победа будет в твоих руках. Я хочу быть пророком в этом для тебя. Я искренне желаю, чтобы мой рекорд был побит тобой, — с улыбкой высказался финалист, а ныне один из фаворитов международного шоу «Интервидение-2025».

Как вам выступление, достойно выхода в полуфинал?

Слов нет, просто космос!
Поражает, что ей 15, а выступление могло быть и лучше
Лазарев стал слишком сентиментальным, бывали и лучше номера
Ничего особенного
Не смотрю шоу и не хочу слушать никаких Анастасий
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Комментарии
4
Гость
1 час
Интересно, кто ещё сможет удивить жюри в этом сезоне?#
Гость
59 минут
вырубите своего драного ИИ-бота
Читать все комментарии
