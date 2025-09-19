«Вы поцелованы Богом»: 15-летняя девочка довела Сергея Лазарева до слез на шоу «Ну-ка, все вместе!»

На экраны вышел лишь второй выпуск седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), а поразить членов жюри уже стало задачей со звездочкой. Ко всем выступлениям, какими бы сильными они ни были, стена экспертов находила за что придраться. Одна лишь приглашенная гостья — певица Жасмин — вставала и поддерживала всех. Однако, как оказалось, даже избалованную сотню еще есть чем удивить. Это удалось сделать 15-летней участнице, чей выход организаторы шоу оставили на десерт.
На эмоциональных качелях стену экспертов прокатила Анастасия Иванова. Петербурженка родилась в семье артистов. С самого детства ее музыкальным образованием занимался отец, педагог по вокалу. Несмотря на то что участнице всего 15 лет, она уже успела засветиться на шоу «Голос. Дети» (6+) и дошла в 2021 году до полуфинала «Детского Евровидения».
Анастасия поразила членов жюри во время национального отбора. Они были впечатлены ее голосом, который звучал как у профессионального взрослого артиста. Когда Иванова вышла на сцену во втором выпуске шоу, Лазарев не смог удержаться и рассказал соседям по стене, что ее каверы на песню Деми Ловато Stone Cold стали вирусными сразу после отбора.
Для того чтобы впечатлить сотню, Анастасия взяла песню Кристины Агилеры You Lost Me. Как только Иванова начала петь, Жасмин сразу поняла, почему выступление наделало столько шума.
— Господи, у меня мурашки! — начала кричать певица Лазареву.
К концу выступления Анастасия — единственная, кто поднял всю сотню за выпуск. Сергей Лазарев снова не выдержал и прослезился — после первого выпуска это становится почти привычкой.
— У меня действительно появляются слезы счастья и ком в горле, когда 15-летний ребенок так владеет своим голосом, при этом так мягко и так аккуратно. В этой песне не было ни крика, ничего, всё так филигранно от начала и до конца. Анастасия, вы поцелованы Богом абсолютно точно. Я очень вас прошу беречь свой голос, — в припадке радости и со слезами на глазах произнес Лазарев.
Пока Николай Басков пытался дать слово и другим членам жюри, лидер сотни еще раз взял микрофон. Он напрямую высказался, что Анастасии нужно делать дальше, чтобы дойти до победы.
— Я вам рекомендую трепетно отнестись к репертуару следующих этапов, потому что от вас будут требовать пения на русском языке. С репертуаром на иностранном языке вы не будете постоянно пробивать сто, к вам будут придираться. Такой совет пока никто не слышит, — прикрывая рот ладонью, дал наставление Лазарев.
К своим любимчикам Анастасию отнес и финалист пятого сезона Азат Раимбердиев. Два года назад музыкант смог три раза получить сто баллов за свои выступления, и теперь он пожелал Анастасии перевыполнить его показатели.
— Стабильность — это то, что тебе сейчас нужно. С каждым этапом тебе нужно лишь немного подкручивать свои выступления, и победа будет в твоих руках. Я хочу быть пророком в этом для тебя. Я искренне желаю, чтобы мой рекорд был побит тобой, — с улыбкой высказался финалист, а ныне один из фаворитов международного шоу «Интервидение-2025».
Как вам выступление, достойно выхода в полуфинал?