Главные фавориты «Интервидения-2025»: кто-то из них точно выиграет музыкальный конкурс

Конкурсанты «Интервидения» Москву уже посмотрели, теперь настало время показать, на что они способны Источник: «Интервидение-2025» / Vk.com

20 сентября в Москве состоится финал песенного конкурса «Интервидение». Побороться за победу в нем приехали 23 участника из разных стран, но только один удостоится главного приза — хрустального кубка и 30 миллионов рублей. А вместе с ним — сердца миллионов поклонников. Имена участников для российских слушателей в новинку, но тем приятнее будет их открывать. Впрочем, некоторые критики уже хорошо знакомы с исполнителями и называют имена главных фаворитов «Интервидения».

Казахстан — Amre

Ернар Садирбаев, известный под псевдонимом Amre, поет уже больше 18 лет. Всё началось еще со школы, где его заметил руководитель музыкальной студии, артист Александр Калугин.

— Я сразу увидел, что в нем какая-то искорка есть. У него было огромное желание работать. Временами Ернар хотел бросить, потому что не получалось. Я его уговаривал остаться, говорил, что нужно отдохнуть, — позже вспоминал Александр.

Ернар отучился в музыкальном колледже и окончил академию искусств имени Темирбека Караевича Жургенова. С детства он активно участвовал в международных конкурсах и писал песни, но был известен лишь в узких кругах. Настоящая популярность пришла к нему в 2021 году.

Источник: «Голос» / rutube.ru

Сначала певец дошел до финала казахской версии шоу «Маска» (12+), а после покорил российских зрителей на «Голосе» (12+). Во время слепых прослушиваний к нему повернулись все судьи, Ернар выбрал Диму Билана и не прогадал. Певец занял третье место.

Во время «Интервидения» Ернан надеется снова встретить своего наставника, который навсегда стал его учителем.

— Надеюсь, мы с ним там увидимся, и нам, я думаю, есть о чем поговорить. Или просто мне будет приятно увидеть его, так как он мой сэнсэй. Я многому у него научился за тот период, когда работал вместе с ним, в творческом и особенно в человеческом плане, — рассказал Ернар.

Источник: «Интервидение-2025» / Vk.com

Букмекеры считают Ернара одним из главных претендентов на победу в конкурсе. С ними согласен и музыкальный критик Сергей Соседов.

— Голос хороший, гибкий, есть стиль и чувство ритма. Но мы должны увидеть всё-таки его на большой сцене, чтобы сделать свои выводы, — поделился Соседов.

Кыргызстан — трио Nomad

Коллектив появился пару лет назад, в него вошло три сольных артиста: композитор Азат Раимбердиев и певцы Минжашар Мурзаев и Бек Исраилов. За плечами каждого из них участие в международных конкурсах и большая толпа поклонников в Кыргызстане.

Источник: minzhashar_murzaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Созданием своей группы Nomad напрямую обязаны российскому шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+). До него каждый из участников делал сольную карьеру. В 2023 году в пятом сезоне встретились Азат Раимбердиев и Бек Исраилов. Из соперников они быстро превратились в добрых друзей. В шестом сезоне на шоу пришел Минжашар Мурзаев и также присоединился к компании, позднее получившей название Nomad.

— Этот проект дал вообще историю создания трио. После мы вместе уже выступали на одной сцене, это было в Кремлевском дворце, — рассказали участники трио в одном из интервью.

Об «Интервидении» группа узнала во время одного из выступлений в России и захотела принять участие. Они прошли национальный отбор в Кыргызстане с лирической песней «Жалгыз сага», в переводе «Только тебе».

Источник: «Интервидение-2025» / Vk.com

— Уже тогда стало понятно — это что-то масштабное. У нас есть опыт выступления на больших аренах, атмосфера в России всегда была дружелюбной и комфортной, так что, думаю, наше выступление пройдет на высоком уровне, — оптимистично настроен один из участников коллектива.

Вьетнам — Дык Фук

Стоило организаторам конкурса опубликовать песню Дык Фука, как он тут же стал одним из фаворитов. Певцу не привыкать к популярности: его клипы набирают десятки миллионов просмотров, а комментарии к ним полны признаний в любви. Однако в начале карьеры вьетнамская публика его не приняла.

Один из самых популярных клипов в профиле певца. Его посмотрели больше 20 миллионов раз Источник: DucPhucOfficial / YouTube

Впервые на телевидении Дык появился в 19 лет. Он принял участие во вьетнамской версии шоу «Голос», где во время слепых прослушиваний к нему повернулись все судьи. Удача и упорный труд помогли ему дойти до финала и выиграть. Однако вкус победы был недолгим. Как только он получил кубок, от зрителей полетели не только поздравления, но и критика в сторону его внешности.

Источник: nguyenducphuc_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Его называли самым некрасивым из победителей, а журналисты отказывались размещать его фотографии, потому что он недостаточно привлекателен. Дык стойко выносил все жестокие слова и старался достучаться до всех именно своим голосом и текстами песен о любви.

— Я некрасив, но никогда не перестану бороться, и рано или поздно жизнь вознаградит меня. Если мой певческий голос — дар Божий, то обязательно найдется применение этому драгоценному дару. Так что пусть всё будет естественно… — считал Дык.

Два года певец выпускал новые песни, снимал клипы, но с таким же успехом мог ничего не делать — поклонников больше не становилось, при этом хейтеры никак не умолкали. В 2017 году Дык Фук оставил попытки бороться с общественным мнением и лег под нож хирурга. Он сделал ринопластику, увеличил подбородок, изменил разрез глаз и выровнял зубы. Он в прямом смысле перекроил себя ради популярности, и это сработало.

Источник: nguyenducphuc_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По словам Дык Фука, после преображения он работает без выходных и теперь регулярно принимает участие в телевизионных шоу и фотосессиях, куда раньше его не хотели приглашать.

— Я вдруг понял, что это новое лицо кажется СМИ и публике более привлекательным, чем трофей и титул чемпиона «Голоса Вьетнама» 2015 года, за которые нам с Тэмом (наставником. — Прим. ред.) пришлось так упорно трудиться. Забавно, правда?

«Интервидение» откроет Дык Фуку двери в мир международных конкурсов. Он выступит с песней «Небесный король деревни Пхудонг» и поведает о святом Джонге — герое вьетнамской мифологии, который спас народ от захватчиков.

Китай — Ван Си

Вана Си в Китае называют «вторым Элвисом». С детства певец выступал в составе коллективов, но популярность пришла к нему, когда он начал петь сольно. Первое же появление на телевизионном музыкальном шоу оказалось удачным. Эксперты и зрители высоко оценили не только его глубокий и завораживающий голос, но и харизматичную внешность. Ван Си быстро завоевал сердца публики.

Источник: «Интервидение-2025» / Vk.com

В 2011-м Ван Си получил свою первую музыкальную премию «Золотой колокол», а к сегодняшнему дню к ней добавилось еще порядка двадцати наград.

Ван Си поет на нескольких языках, включая итальянский, испанский и английский. Но на «Интервидении» он исполнит композицию на китайском и расскажет через нее о поисках смысла жизни и внутренней гармонии. Музыкального продюсера Максима Фадеева уже впечатлило его творчество, и он включил Вана Си в список своих фаворитов.

Источник: «Интервидение-2025» / Vk.com

— Очень академичный. Очень плотный низ такой у него. Баритон очень жирный. Он поет на груди, на воздухе, легко, — поделился Фадеев.

В Китае Ван Си известен не только своим голосом, но и стильными образами на выступлениях. Он неоднократно становился лауреатом модных премий как один из законодателей моды в Поднебесной, так что многие поклонники особенно ждут его номер.

Белоруссия — Анастасия Кравченко

Одна из самых молодых участниц «Интервидения» вошла в шоу-бизнес через шоу «Х-Фактор. Беларусь», где она попала в команду к музыкальному критику Сергею Соседову.

Источник: anastasiicamusic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Работа с ним была интересной и насыщенной. Сергей — требовательный, но очень справедливый наставник. Он научил меня не просто петь, а проживать песню, работать с образами и подачей, — отзывалась о наставнике Анастасия.

Кравченко дошла до суперфинала в шоу, завоевала любовь зрителей и значительно увеличила количество подписчиков в соцсетях. Однако это было только начало. В 2022 году ее песня «Ромашка» стремительно взлетела в тренды, а число подписчиков Анастасии начало исчисляться миллионами.

Источник: anastasiicamusic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Композиция понравилась не только белорусам, но и россиянам. После ее выхода Анастасия дважды становилась лауреатом премии «Новая песня года» в Москве, а также записала совместный трек с российской певицей MIA BOYKA.

Анастасия выступит на «Интервидении» с песней «Мотылек».

Источник: «Интервидение-2025» / Vk.com

— Это очень личная для меня композиция. Она о свободе, стремлении к мечте, несмотря на преграды. Когда мы ее писали, я сразу почувствовала, что она сможет зацепить сердца людей, — считает Кравченко.

Индия — Раухан Малик

Раухан Малик родился в небольшом городке в Кашмире и с самого детства был окружен традиционными обрядами, обычаями и народными песнями. Он впитал всё, что ему рассказывали родители, а когда вырос, начал воплощать в своих песнях.

Источник: rauhanmalik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Раухан получил два высших образования в сфере кино и искусства, а после создал собственный лейбл. В 2019 году он сделал первый шаг к славе — выпустил и спродюсировал собственную песню.

Свой главный хит Раухан выпустил в 2024 году. Песня «Любовь» оказалась в топе Spotify и собрала более трех миллионов просмотров на YouTube. Именно с ней Раухан приехал покорять зрителей «Интервидения».

Источник: Artiste First / YouTube

По словам Малика, песня, где сочетаются кашмирские народные мотивы, элементы поп- и рок-музыки, — частичка его души и культурного кода, в которой он попытался выразить универсальную силу любви.