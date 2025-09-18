SHAMAN, подвинься: кто собрался уделать российского певца на «Интервидении-2025»

Импортозамещение добралось и до песенных конкурсов. В качестве аналога нашумевшему «Евровидению» в России возродили «Интервидение». Проект, впервые появившийся еще в 60-х годах, помог многим советским исполнителям заявить о себе на международной сцене, но с распадом СССР канул в Лету. Как оказалось, для того чтобы зажечь новые звезды уже в 2025 году. Спустя три десятилетия популярный фестиваль песни вновь пройдет в России. А пока мы готовимся увидеть, что он будет из себя представлять, давайте познакомимся поближе с теми, кто поборется за хрустальный кубок и денежный приз в 30 миллионов рублей, и узнаем, что вообще такое «Интервидение-2025».
Когда пройдет «Интервидение-2025»
Считаные дни остались до того, как мы увидим участников «Интервидения-2025». Международный песенный конкурс пройдет в Москве 20 сентября, и за два часа, что он будет идти, мы точно во всей красе рассмотрим конкурсантов. Здесь всё примерно как на Олимпиаде. Первым делом нас ждет роскошный номер открытия и парад культур, где перед зрителями предстанут участники «Интервидения» со всего (ну почти) мира. Они расскажут о своих странах, покажут видеовизитки, ну а затем перейдут к номерам — жребий уже определил, кто и когда будет выступать на «Интервидении».
Оценивать выступления конкурсантов будут члены жюри — представители каждой страны-участницы. Важное правило: за своих исполнителей голосовать нельзя. Ну а чтобы зрители не заскучали, когда судьи будут подводить итоги, перед ними выступят специально приглашенные гости и международные хедлайнеры. Когда их песенки будут спеты, мы узнаем имя победителя, который в момент разбогатеет на 30 миллионов рублей.
Посмотреть прямую трансляцию «Интервидения-2025» можно будет во всех странах-участницах. В России показ начнется в 20:30 по московскому времени на Первом канале.
Участники «Интервидение-2025»
В финале «Интервидения‑2025» выступят 23 страны. Каждая из них сама выбирала своего представителя по собственным критериям. По правилам конкурса участвовать может любой исполнитель от 16 лет, если он популярен внутри страны и за ее пределами. При отборе смотрели на хит‑чарты, наличие наград и количество просмотров клипов.
В итоговый список вошли следующие участники «Интервидения-2025»:
Куба — Сулема Иглесиас Саласар;
Кыргызстан — группа Nomad;
Китай — Ван Си;
Египет — Мустафа Саад;
США — VASSY;
Кения — Наташа Санайпей Танде;
Казахстан — Ернар Садирбаев;
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — Саиф Аль-Али;
Россия — SHAMAN;
Бразилия — Лусиану Калазанс и Таис Надер;
Таджикистан — Фаррух Хасанов;
Катар — Дана Аль-Мир;
Мадагаскар — Denise & D-Lain;
Саудовская Аравия — Зейна Имад;
Колумбия — Нидия Гонгора;
Эфиопия — Нетсанет Султан;
Венесуэла — Омар Аседо;
Сербия — Слобокан Тркуля;
ЮАР — Mzansi Jikelele;
Вьетнам — Дык Фук;
Белоруссия — Настя Кравченко;
Узбекистан — Шохрух Мирзо;
Индия — Раухан Малик.
Для выступления участники могли выбрать любую из своих песен, уже ставшую известной в их стране. Композиция обязательно должна быть выпущена не позднее января 2024 года и относиться к жанру поп-музыки. Также ограничения коснулись и длительности трека — 2–3 минуты.
Создатели уделили особое внимание национальным особенностям каждой страны. В отличие от «Евровидения», здесь песня не обязательно должна быть на английском. В финале зрители услышат композиции на сербском, китайском, вьетнамском, хинди и других языках.
Кто представит Россию на «Интервидении-2025»
Представлять Россию на «Интервидении-2025» будет певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Он выступит под девятым номером. Специально для конкурса композитор Максим Фадеев написал для него песню «Прямо по сердцу».
— Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов, я это очень люблю. У меня было три варианта песни, все разные по настроению, но я принял решение, что именно эта подойдет лучше всего. SHAMAN берет удивительные ноты, и звучат они убедительно и красиво, — прокомментировал свою работу в одном из интервью Фадеев.
Пока сам SHAMAN не делает громких прогнозов о своей победе, композитор Игорь Матвиенко пророчит попадание ему в тройку лучших.
— Пока сложно сказать, кто его главные конкуренты, но шансы победить у SHAMAN'а велики. Я думаю, что в тройку он точно попадет, — заявил музыкант национальной службе новостей.
Сам же создатель будущего хита Максим Фадеев выделяет среди своих фаворитов совсем других исполнителей, и SHAMAN'a в списке нет.
Члены жюри «Интервидения-2025»
Оценивать выступление участников «Интервидения-2025» и распределять баллы будет только экспертное независимое жюри, без зрительского голосования. В коллегию вошло по одному представителю от стран-участниц — суммарно 23 человека. Среди них музыканты, продюсеры, композиторы, оперные певцы и дирижеры.
От лица России «жюрить» участников будет народный артист Игорь Матвиенко, без которого в стране не было бы группы «Любэ» и многих хитов «Иванушек International», «Белого орла» и группы «Корни».
— В центре внимания судей будут вокал исполнителей, сценическое мастерство и культурная уникальность номеров. Правила голосования исключают оценивание членами жюри своей страны, что снижает риски конфликта интересов, — рассказал Игорь Матвиенко.
Ведущие «Интервидения-2025»
Вести конкурс будут две пары ведущих. От России на сцену выйдут певец Алексей Воробьев и оперная дива Аида Гарифуллина. Артисты поженились весной этого года и теперь появятся на «Интервидении-2025» в качестве не только соведущих, но и супругов.
— Это еще одна серьезная причина, по которой вы просто не можете пропустить финал «Интервидения-2025», — без лишней скромности написал Алексей в своих социальных сетях, где сообщил новость.
Второй парой будут международные ведущие. Прилетят в Москву и примут участие в финале индийская актриса Стэфи Патель и англо-китайский телеведущий Мэнг Лэй.
— Стэфи Патель — актриса, модель, победительница Miss Teen International и финалистка Femina Miss India. Мэнг Лэй — двуязычный китайско-английский телеведущий, лицо таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW, — рассказали о звездных гостях в пресс-службе конкурса.
Послы «Интервидения-2025»
Еще с начала лета свою активную работу начали послы «Интервидения-2025». По словам директора конкурса Андрея Разыграева, несмотря на то что они по большей части работают «за кулисами» в качестве группы поддержки участников и зрителей, на них лежит ответственность ничуть не меньше, чем на тех, кому предстоит выйти на сцену.
— Их миссия — быть лицом России на международной арене, вдохновлять участников конкурса и зрителей и рассказывать о нашей культуре на весь мир, — объяснил Разыграев.
Всего организаторы конкурса выбрали пять послов среди персон, известных по всей России:
Дима Билан — заслуженный артист России, победитель конкурса «Евровидение-2008». Среди его наград 14 премий «Золотой граммофон» и рекордное количество — 21 — премий «МУЗ-ТВ»;
Пелагея — певица, выступающая в жанре русского фолка, обладательница статуса лучшей исполнительницы народной песни в России 1996 года. Артистка неоднократно становилась членом жюри и наставником песенных шоу «Голос» (12+) и «Голос.Дети» (6+);
Клава Кока — молодежная певица, блогер и автор песен. В 2025 году артистка получила статус певицы года по версии RU.TV;
группа AY YOLA — фолк-трио из Башкортостана. Группа получила известность в начале 2025 года, песня Homay несколько месяцев держалась в лидерах музыкальных чартов по всему миру, обойдя по популярности многих звезд, включая Леди Гагу;
Александр Овечкин — российских хоккеист, обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ — 895 шайб.
