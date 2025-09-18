НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
SHAMAN, подвинься: кто собрался уделать российского певца на «Интервидении-2025»

Рассказываем всё, что известно о песенном конкурсе

278
Спокойствию на лице SHAMANа остается только завидовать

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Импортозамещение добралось и до песенных конкурсов. В качестве аналога нашумевшему «Евровидению» в России возродили «Интервидение». Проект, впервые появившийся еще в 60-х годах, помог многим советским исполнителям заявить о себе на международной сцене, но с распадом СССР канул в Лету. Как оказалось, для того чтобы зажечь новые звезды уже в 2025 году. Спустя три десятилетия популярный фестиваль песни вновь пройдет в России. А пока мы готовимся увидеть, что он будет из себя представлять, давайте познакомимся поближе с теми, кто поборется за хрустальный кубок и денежный приз в 30 миллионов рублей, и узнаем, что вообще такое «Интервидение-2025».

  1. Когда пройдет «Интервидение-2025»
  2. Участники «Интервидение-2025»
  3. Кто представит Россию на «Интервидении-2025»
  4. Члены жюри «Интервидения-2025»
  5. Ведущие «Интервидения-2025»
  6. Послы «Интервидения-2025»
1

Когда пройдет «Интервидение-2025»

Считаные дни остались до того, как мы увидим участников «Интервидения-2025». Международный песенный конкурс пройдет в Москве 20 сентября, и за два часа, что он будет идти, мы точно во всей красе рассмотрим конкурсантов. Здесь всё примерно как на Олимпиаде. Первым делом нас ждет роскошный номер открытия и парад культур, где перед зрителями предстанут участники «Интервидения» со всего (ну почти) мира. Они расскажут о своих странах, покажут видеовизитки, ну а затем перейдут к номерам — жребий уже определил, кто и когда будет выступать на «Интервидении».

Источник: «Интервидение 2025» / Vk.com
Источник:

«Интервидение 2025» / Vk.com

Оценивать выступления конкурсантов будут члены жюри — представители каждой страны-участницы. Важное правило: за своих исполнителей голосовать нельзя. Ну а чтобы зрители не заскучали, когда судьи будут подводить итоги, перед ними выступят специально приглашенные гости и международные хедлайнеры. Когда их песенки будут спеты, мы узнаем имя победителя, который в момент разбогатеет на 30 миллионов рублей.

Посмотреть прямую трансляцию «Интервидения-2025» можно будет во всех странах-участницах. В России показ начнется в 20:30 по московскому времени на Первом канале.

2

Участники «Интервидение-2025»

В финале «Интервидения‑2025» выступят 23 страны. Каждая из них сама выбирала своего представителя по собственным критериям. По правилам конкурса участвовать может любой исполнитель от 16 лет, если он популярен внутри страны и за ее пределами. При отборе смотрели на хит‑чарты, наличие наград и количество просмотров клипов.

В итоговый список вошли следующие участники «Интервидения-2025»:

  • Куба — Сулема Иглесиас Саласар;

  • Кыргызстан — группа Nomad;

  • Китай — Ван Си;

  • Египет — Мустафа Саад;

  • США — VASSY;

  • Кения — Наташа Санайпей Танде;

  • Казахстан — Ернар Садирбаев;

  • Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — Саиф Аль-Али;

  • Россия — SHAMAN;

  • Бразилия — Лусиану Калазанс и Таис Надер;

  • Таджикистан — Фаррух Хасанов;

  • Катар — Дана Аль-Мир;

  • Мадагаскар — Denise & D-Lain;

  • Саудовская Аравия — Зейна Имад;

  • Колумбия — Нидия Гонгора;

  • Эфиопия — Нетсанет Султан;

  • Венесуэла — Омар Аседо;

  • Сербия — Слобокан Тркуля;

  • ЮАР — Mzansi Jikelele;

  • Вьетнам — Дык Фук;

  • Белоруссия — Настя Кравченко;

  • Узбекистан — Шохрух Мирзо;

  • Индия — Раухан Малик.

Для выступления участники могли выбрать любую из своих песен, уже ставшую известной в их стране. Композиция обязательно должна быть выпущена не позднее января 2024 года и относиться к жанру поп-музыки. Также ограничения коснулись и длительности трека — 2–3 минуты.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Создатели уделили особое внимание национальным особенностям каждой страны. В отличие от «Евровидения», здесь песня не обязательно должна быть на английском. В финале зрители услышат композиции на сербском, китайском, вьетнамском, хинди и других языках.

3

Кто представит Россию на «Интервидении-2025»

Представлять Россию на «Интервидении-2025» будет певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Он выступит под девятым номером. Специально для конкурса композитор Максим Фадеев написал для него песню «Прямо по сердцу».

Источник:

SHAMAN / Vk.com

— Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов, я это очень люблю. У меня было три варианта песни, все разные по настроению, но я принял решение, что именно эта подойдет лучше всего. SHAMAN берет удивительные ноты, и звучат они убедительно и красиво, — прокомментировал свою работу в одном из интервью Фадеев.

Пока сам SHAMAN не делает громких прогнозов о своей победе, композитор Игорь Матвиенко пророчит попадание ему в тройку лучших.

— Пока сложно сказать, кто его главные конкуренты, но шансы победить у SHAMAN'а велики. Я думаю, что в тройку он точно попадет, — заявил музыкант национальной службе новостей.

Сам же создатель будущего хита Максим Фадеев выделяет среди своих фаворитов совсем других исполнителей, и SHAMAN'a в списке нет.

4

Члены жюри «Интервидения-2025»

Оценивать выступление участников «Интервидения-2025» и распределять баллы будет только экспертное независимое жюри, без зрительского голосования. В коллегию вошло по одному представителю от стран-участниц — суммарно 23 человека. Среди них музыканты, продюсеры, композиторы, оперные певцы и дирижеры.

От лица России «жюрить» участников будет народный артист Игорь Матвиенко, без которого в стране не было бы группы «Любэ» и многих хитов «Иванушек International», «Белого орла» и группы «Корни».

Источник: «Интервидение 2025» / Vk.com
Источник:

«Интервидение 2025» / Vk.com

— В центре внимания судей будут вокал исполнителей, сценическое мастерство и культурная уникальность номеров. Правила голосования исключают оценивание членами жюри своей страны, что снижает риски конфликта интересов, — рассказал Игорь Матвиенко.

5

Ведущие «Интервидения-2025»

Вести конкурс будут две пары ведущих. От России на сцену выйдут певец Алексей Воробьев и оперная дива Аида Гарифуллина. Артисты поженились весной этого года и теперь появятся на «Интервидении-2025» в качестве не только соведущих, но и супругов.

Источник: mr.alexsparrow / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

mr.alexsparrow / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Это еще одна серьезная причина, по которой вы просто не можете пропустить финал «Интервидения-2025», — без лишней скромности написал Алексей в своих социальных сетях, где сообщил новость.

Второй парой будут международные ведущие. Прилетят в Москву и примут участие в финале индийская актриса Стэфи Патель и англо-китайский телеведущий Мэнг Лэй.

Источник: stefy_patel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

stefy_patel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Стэфи Патель — актриса, модель, победительница Miss Teen International и финалистка Femina Miss India. Мэнг Лэй — двуязычный китайско-английский телеведущий, лицо таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW, — рассказали о звездных гостях в пресс-службе конкурса.

6

Послы «Интервидения-2025»

Еще с начала лета свою активную работу начали послы «Интервидения-2025». По словам директора конкурса Андрея Разыграева, несмотря на то что они по большей части работают «за кулисами» в качестве группы поддержки участников и зрителей, на них лежит ответственность ничуть не меньше, чем на тех, кому предстоит выйти на сцену.

— Их миссия — быть лицом России на международной арене, вдохновлять участников конкурса и зрителей и рассказывать о нашей культуре на весь мир, — объяснил Разыграев.

Всего организаторы конкурса выбрали пять послов среди персон, известных по всей России:

  • Дима Билан — заслуженный артист России, победитель конкурса «Евровидение-2008». Среди его наград 14 премий «Золотой граммофон» и рекордное количество — 21 — премий «МУЗ-ТВ»;

  • Пелагея — певица, выступающая в жанре русского фолка, обладательница статуса лучшей исполнительницы народной песни в России 1996 года. Артистка неоднократно становилась членом жюри и наставником песенных шоу «Голос» (12+) и «Голос.Дети» (6+);

  • Клава Кока — молодежная певица, блогер и автор песен. В 2025 году артистка получила статус певицы года по версии RU.TV;

  • группа AY YOLA — фолк-трио из Башкортостана. Группа получила известность в начале 2025 года, песня Homay несколько месяцев держалась в лидерах музыкальных чартов по всему миру, обойдя по популярности многих звезд, включая Леди Гагу;

  • Александр Овечкин — российских хоккеист, обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ — 895 шайб.

