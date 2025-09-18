SHAMAN, подвинься: кто собрался уделать российского певца на «Интервидении-2025»

Представлять Россию на «Интервидении-2025» будет певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Он выступит под девятым номером. Специально для конкурса композитор Максим Фадеев написал для него песню «Прямо по сердцу».

— Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов, я это очень люблю. У меня было три варианта песни, все разные по настроению, но я принял решение, что именно эта подойдет лучше всего. SHAMAN берет удивительные ноты, и звучат они убедительно и красиво, — прокомментировал свою работу в одном из интервью Фадеев.

Пока сам SHAMAN не делает громких прогнозов о своей победе, композитор Игорь Матвиенко пророчит попадание ему в тройку лучших.

— Пока сложно сказать, кто его главные конкуренты, но шансы победить у SHAMAN'а велики. Я думаю, что в тройку он точно попадет, — заявил музыкант национальной службе новостей.

Сам же создатель будущего хита Максим Фадеев выделяет среди своих фаворитов совсем других исполнителей, и SHAMAN'a в списке нет.