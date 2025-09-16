НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
SHAMAN в пролете: Макс Фадеев назвал главных фаворитов «Интервидения»

SHAMAN в пролете: Макс Фадеев назвал главных фаворитов «Интервидения»

Конкурс пройдет 20 сентября

355
Фадеев передает привет всем участникам «Интервидения», но главных фаворитов у него три | Источник: Макс Фадеев / Telegram

Фадеев передает привет всем участникам «Интервидения», но главных фаворитов у него три

Источник:

Макс Фадеев / Telegram

20 сентября в Москве пройдет первый (и, возможно, даже не последний) конкурс «Интервидение», который смело можно назвать «„Евровидением“ здорового человека». На жеребьевке, которая состоялась 12 сентября, стало известно, под каким номером будет выступать SHAMAN, определился порядок выступления и других участников. И пока мы собираемся посмотреть, что будет представлять собой новоявленный конкурс и какие песни исполнят его участники, представители отечественного шоу-бизнеса уже делают свои прогнозы, кто победит на «Интервидении» в 2025 году.

Одним из первых своих фаворитов назвал продюсер и композитор Максим Фадеев. По его мнению, лучше остальных выглядят и звучат казахстанский певец Amre (Ернар Садирбаев), китайский исполнитель Ван Си и киргизская группа Nomad.

— Казахстан. Очень красивая песня. Казахи — это один из самых музыкальных народов, на самом деле. Потрясающая мелизматика, мелодика, гармония, — отметил Фадеев. — Ну они молодцы. Я обожаю казахскую культуру вот эту музыкальную.

Мелизматика — это техника вокального исполнения, при которой один слог текста распевается на несколько нот (звуков) мелодии, что создает «звуковые узоры» и украшения. Это способ сделать песню более эмоциональной и яркой, не изменяя при этом основной ритмический рисунок и темп композиции.

Оценивая песню конкурсантов из Кыргызстана, Фадеев отметил, что это в целом «абсолютно музыкальный народ».

— Потрясающе поют. Такая нюансировка тонкая, мелизматика. Очень точная, очень нежная. Но когда я услышал ее в первый раз, у меня вот здесь вот ком, — отметил Фадеев, указывая на горло. — Я даже не могу говорить.

У песни представителя Китая Ван Си Макс Фадеев в первую очередь отметил звук.

— Очень академичный. Очень плотный низ такой у него. Баритон очень жирный, — рассказал композитор. — Он поет на груди, на воздухе, легко.

А вот SHAMAN в список фаворитов продюсера не попал. Ему Фадеев просто пожелал удачи. Как и другим конкурсантам.

— Конечно, я желаю удачи России, Ярославу. Желаю, конечно же, победы. Так же, как и всем участникам я желаю победы, — заключил Фадеев. — Ребята, сражайтесь. Кто будет честнее и искреннее, тот и победит.

Источник:

Макс Фадеев / Telegram

Финал «Интервидения-2025» пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Ведущими конкурса станут актер Алексей Воробьев и его супруга, оперная певица Аида Гарифуллина. Уже известен и состав участников музыкального первенства, и когда начнется «Интервидение-2025»: конкурс стартует в 20:30 по московскому времени. Трансляция начнется на Первом канале в 20:00 мск.

За участников будут голосовать продюсеры, музыковеды и композиторы со всего мира — от Египта до Кении. По правилам, судьи не смогут поддержать артистов из собственных стран. Критерии просты: вокал, харизма и национальный колорит.

Кто для вас главный фаворит «Интервидения-2025»?

SHAMAN (Россия)
Amre (Казахстан)
Ван Си (Китай)
Nomad (Киргизия)
Другой участник (напишу в комментариях)
Вообще не собираюсь смотреть и болеть за кого-то
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Комментарии
2
Гость
1 час
Кто бы не победил , победит Шамана
Гость
59 минут
Наконец-то нормальная музыка будет и люди здоровые.
Читать все комментарии
