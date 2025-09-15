«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде

Тюменец отправился в Канаду на стажировку Источник: Даниил Бабенко / социальные сети

Тюменец Даниил Бабенко долгое время отвечал за физическую подготовку хоккеистов в местном ХК «Рубин». В прошлом году его позвали работать в сильнейшую лигу России — КХЛ, в челябинский «Трактор». В этом году он будет трудиться в Казани с составом именитого «Ак Барса». До начала сезона Даниил слетал в Канаду. Цель — пройти стажировку и выведать секреты зарубежных тренеров. Его впечатления о Стране кленового листа — в колонке для портала 72.RU. Далее — от первого лица.

Как попасть в Канаду? Легко!

Поехать в Канаду было нетрудно, процедуры достаточно стандартные. Заполнил необходимые бланки и документы, прилетел в Москву, отдал паспорт. И ждал одобрения на получение визы.

Лететь пришлось через разные страны. Сначала я уехал в Казахстан, там увиделся с родственниками. Оттуда — во Франкфурт, а уже из него — в Монреаль, где базируется команда НХЛ «Монреаль Канадиенз». Путь занял чуть меньше суток.

В Монреале играет команда со звучным названием «Канадиенз» Источник: Даниил Бабенко / социальные сети

В аэропорту меня никто не встречал, я просто поймал такси и поехал. С отелем помогала принимающая сторона, которая организовала стажировку. От них была скидка на проживание порядка 30%. Аренда выходила около 200 канадских долларов, в переводе на американские это около 160–170. И всё равно это почти в два раза меньше, чем в других отелях. За всё я платил самостоятельно.

В Канаде очень дорогая жизнь. Продукты, как мне кажется, не стоят безумных денег, но вот какие-то бытовые вещи — такси, позавтракать в кафе, попить кофе, на это уходит много денег.

К слову, про еду. Мы в России любим супы, а тут их вообще нет, от слова совсем. Они совершенно не пьют чай. Это для них что-то запредельное, как мне показалось. Зато в отелях, в ресторанах всегда подают воду со льдом.

Естественно, что большая часть приключений в Монреале у молодого человека была так или иначе связана с хоккеем Источник: Даниил Бабенко / социальные сети

Сам Монреаль, где я жил, отличный город. Он разделен на несколько частей, есть даунтаун — по-русски центр. Тут большие высотки, культурные дома, небольшие здания в европейском стиле. Очень много зелени, большие парки. Пока я здесь был, стояла теплая погода. Хоть и были сильные дожди, но кофту и штаны я не надевал.

Вокруг центра много маленьких районов с небольшими домами. Этакие пригороды, коттеджи с гаражами. Спокойный образ жизни, до центра можно добраться минут за 30.

Хотя и без минусов никуда. Культура тут совсем не российская. Хоть в городе и чисто, но ходит достаточно много странных людей. В Канаде много организаций, запрещенных в России, легализованы наркотики. Поэтому некоторые канадцы выглядят, мягко говоря, не очень. Остальные не обращают на таких людей внимания. Но как россиянин ты всё равно опасаешься неадекватных жителей под какими-то веществами.

Можно жить?

Попасть на стажировку в Канаду на самом деле не сложно, не надо прилагать каких-то запредельных усилий. Североамериканские тренеры сами не против поделиться опытом, это огромный плюс, как я считаю. Я писал не только специалистам из Монреаля, но и в другие города, и все были не против меня принять.

Многому научился здесь у специалистов, которые работают с командами NHL (сильнейшая хоккейная лига мира. — Прим. ред.). Они подробно всё рассказывают, я даже такого не ожидал. Хоккеисты и специалисты, с которыми я здесь работал, приняли меня хорошо. Им и самим интересно было узнать про Россию. Тут много тех, кто играл в КХЛ (сильнейшая лига России по хоккею. — Прим. ред.), они знали, где я работал, поэтому вообще никаких проблем не было.

Но и по городу в свободное от стажировок время он также ходил Источник: Даниил Бабенко / социальные сети

Есть в Канаде русскоговорящие люди. Их я встретил в последний день, когда отправился на шопинг. В магазине мне случайно попалась женщина, она тут живет уже 11 лет. Поболтали, много интересного узнал о быте.

Уже в аэропорту встретил двух россиян с местными паспортами. В общем, Канада это такая страна, где люди собираются из разных стран. Каждый день я общался с людьми, которые приехали из Пакистана, Америки, Индии, Китая, Японии, из других стран Европы. Интересно, что почти коренных канадцев я не встречал.

Стал бы я рассматривать Канаду как место для жизни? Я думал, что хотел бы переехать, но сейчас мои взгляды изменились. Россия — это мой дом. Как бы ни казалось, что во всей Северной Америке всё хорошо и круто, но наша страна — это совсем другое. Здесь у меня родные, близкие, друзья. За океаном не хватает простого общения с русскими людьми, с нашим менталитетом. Съездить сюда, конечно, можно, раз или два в год, но жить бы я здесь не стал.