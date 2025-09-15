НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

2 м/c,

южн.

 761мм 46%
Подробнее
5 Пробки
USD 83,07
EUR 97,45
Погибла 5-летняя девочка
Что сейчас с рыбинским маньяком
Что с бизнесами Блиновской
Ярославец появился в шоу «Титаны»
Ярославский бренд покорил Россию
Самые красивые деревни России
«Локомотив» проиграл «Нефтехимику»
Пожар в кафе
Гуляем по заброшенному заводу
Отзыв о Сочи
Развлечения Мнение «Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде

«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде

Он был в одном из клубов НХЛ

182
Тюменец отправился в Канаду на стажировку | Источник: Даниил Бабенко / социальные сети Тюменец отправился в Канаду на стажировку | Источник: Даниил Бабенко / социальные сети

Тюменец отправился в Канаду на стажировку

Источник:

Даниил Бабенко / социальные сети

Тюменец Даниил Бабенко долгое время отвечал за физическую подготовку хоккеистов в местном ХК «Рубин». В прошлом году его позвали работать в сильнейшую лигу России — КХЛ, в челябинский «Трактор». В этом году он будет трудиться в Казани с составом именитого «Ак Барса». До начала сезона Даниил слетал в Канаду. Цель — пройти стажировку и выведать секреты зарубежных тренеров. Его впечатления о Стране кленового листа — в колонке для портала 72.RU. Далее — от первого лица.

Как попасть в Канаду? Легко!

Поехать в Канаду было нетрудно, процедуры достаточно стандартные. Заполнил необходимые бланки и документы, прилетел в Москву, отдал паспорт. И ждал одобрения на получение визы.

Лететь пришлось через разные страны. Сначала я уехал в Казахстан, там увиделся с родственниками. Оттуда — во Франкфурт, а уже из него — в Монреаль, где базируется команда НХЛ «Монреаль Канадиенз». Путь занял чуть меньше суток.

В Монреале играет команда со звучным названием «Канадиенз» | Источник: Даниил Бабенко / социальные сети В Монреале играет команда со звучным названием «Канадиенз» | Источник: Даниил Бабенко / социальные сети

В Монреале играет команда со звучным названием «Канадиенз»

Источник:

Даниил Бабенко / социальные сети

В аэропорту меня никто не встречал, я просто поймал такси и поехал. С отелем помогала принимающая сторона, которая организовала стажировку. От них была скидка на проживание порядка 30%. Аренда выходила около 200 канадских долларов, в переводе на американские это около 160–170. И всё равно это почти в два раза меньше, чем в других отелях. За всё я платил самостоятельно.

В Канаде очень дорогая жизнь. Продукты, как мне кажется, не стоят безумных денег, но вот какие-то бытовые вещи — такси, позавтракать в кафе, попить кофе, на это уходит много денег.

К слову, про еду. Мы в России любим супы, а тут их вообще нет, от слова совсем. Они совершенно не пьют чай. Это для них что-то запредельное, как мне показалось. Зато в отелях, в ресторанах всегда подают воду со льдом.

Естественно, что большая часть приключений в Монреале у молодого человека была так или иначе связана с хоккеем | Источник: Даниил Бабенко / социальные сети Естественно, что большая часть приключений в Монреале у молодого человека была так или иначе связана с хоккеем | Источник: Даниил Бабенко / социальные сети

Естественно, что большая часть приключений в Монреале у молодого человека была так или иначе связана с хоккеем

Источник:

Даниил Бабенко / социальные сети

Сам Монреаль, где я жил, отличный город. Он разделен на несколько частей, есть даунтаун — по-русски центр. Тут большие высотки, культурные дома, небольшие здания в европейском стиле. Очень много зелени, большие парки. Пока я здесь был, стояла теплая погода. Хоть и были сильные дожди, но кофту и штаны я не надевал.

Вокруг центра много маленьких районов с небольшими домами. Этакие пригороды, коттеджи с гаражами. Спокойный образ жизни, до центра можно добраться минут за 30.

Хотя и без минусов никуда. Культура тут совсем не российская. Хоть в городе и чисто, но ходит достаточно много странных людей. В Канаде много организаций, запрещенных в России, легализованы наркотики. Поэтому некоторые канадцы выглядят, мягко говоря, не очень. Остальные не обращают на таких людей внимания. Но как россиянин ты всё равно опасаешься неадекватных жителей под какими-то веществами.

Можно жить?

Попасть на стажировку в Канаду на самом деле не сложно, не надо прилагать каких-то запредельных усилий. Североамериканские тренеры сами не против поделиться опытом, это огромный плюс, как я считаю. Я писал не только специалистам из Монреаля, но и в другие города, и все были не против меня принять.

Многому научился здесь у специалистов, которые работают с командами NHL (сильнейшая хоккейная лига мира. — Прим. ред.). Они подробно всё рассказывают, я даже такого не ожидал. Хоккеисты и специалисты, с которыми я здесь работал, приняли меня хорошо. Им и самим интересно было узнать про Россию. Тут много тех, кто играл в КХЛ (сильнейшая лига России по хоккею. — Прим. ред.), они знали, где я работал, поэтому вообще никаких проблем не было.

Но и по городу в свободное от стажировок время он также ходил | Источник: Даниил Бабенко / социальные сети Но и по городу в свободное от стажировок время он также ходил | Источник: Даниил Бабенко / социальные сети

Но и по городу в свободное от стажировок время он также ходил

Источник:

Даниил Бабенко / социальные сети

Есть в Канаде русскоговорящие люди. Их я встретил в последний день, когда отправился на шопинг. В магазине мне случайно попалась женщина, она тут живет уже 11 лет. Поболтали, много интересного узнал о быте.

Уже в аэропорту встретил двух россиян с местными паспортами. В общем, Канада это такая страна, где люди собираются из разных стран. Каждый день я общался с людьми, которые приехали из Пакистана, Америки, Индии, Китая, Японии, из других стран Европы. Интересно, что почти коренных канадцев я не встречал.

Стал бы я рассматривать Канаду как место для жизни? Я думал, что хотел бы переехать, но сейчас мои взгляды изменились. Россия — это мой дом. Как бы ни казалось, что во всей Северной Америке всё хорошо и круто, но наша страна — это совсем другое. Здесь у меня родные, близкие, друзья. За океаном не хватает простого общения с русскими людьми, с нашим менталитетом. Съездить сюда, конечно, можно, раз или два в год, но жить бы я здесь не стал.

Даниил Бабенко Даниил Бабенко
Даниил Бабенко
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Павел КрасоткинПавел Красоткин
Павел Красоткин
журналист
Канада Спорт Хоккей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
33 минуты
...легализованы наркотики. Поэтому некоторые канадцы выглядят, мягко говоря, не очень... Не может быть!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Как не попасть в „чикагскую семерку“?» Психолог — о том, почему люди живут всю жизнь и не ездят на море
Лариса Беляева (Паркина)
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление