«Так ли это важно на самом деле?»: Елена Летучая призналась, как «хватала» в школе тройки

Елена Летучая рассказала, как училась в школе Источник: Елена Летучая / Telegram

Телеведущая из Ярославля Елена Летучая рассказала о школьных годах и отношении к оценкам. Звезда шоу «Ревизорро» поделилась воспоминаниями из детства.

«В школе я была хорошисткой: предметы, которые любила, оценивали хорошо. А те, что не давались, конечно, тянули меня вниз по оценочной лестнице», — призналась Летучая.

Она отметила, что родители никогда не ругали ее за тройки, а ответственность за дневник и будущее лежала исключительно на ней. Лишь в редких случаях мама была вынуждена приходить в школу.

Елена Летучая на фото стоит слева Источник: Елена Летучая / Telegram

Телеведущая считает такой подход правильным. При этом она подчеркнула, что основной вопрос заключается не в самих отметках, а в том, насколько действительно важны школьные оценки.

Напомним, что с 2025 года в России экспериментально ввели оценки за поведение. Ярославская область стала одной из пилотных территорий, где начнут выставлять такие отметки. В проект также вошли Новгородская и Тульская области, Луганская Народная Республика, Чеченская Республика и Республика Мордовия.