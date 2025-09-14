НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Так ли это важно на самом деле?»: Елена Летучая призналась, как «хватала» в школе тройки

«Так ли это важно на самом деле?»: Елена Летучая призналась, как «хватала» в школе тройки

Ярославская телеведущая поделилась воспоминаниями из детства

Елена Летучая рассказала, как училась в школе

Елена Летучая рассказала, как училась в школе

Источник:

Елена Летучая / Telegram

Телеведущая из Ярославля Елена Летучая рассказала о школьных годах и отношении к оценкам. Звезда шоу «Ревизорро» поделилась воспоминаниями из детства.

«В школе я была хорошисткой: предметы, которые любила, оценивали хорошо. А те, что не давались, конечно, тянули меня вниз по оценочной лестнице», — призналась Летучая.

Она отметила, что родители никогда не ругали ее за тройки, а ответственность за дневник и будущее лежала исключительно на ней. Лишь в редких случаях мама была вынуждена приходить в школу.

Елена Летучая на фото стоит слева

Елена Летучая на фото стоит слева

Источник:

Елена Летучая / Telegram

Телеведущая считает такой подход правильным. При этом она подчеркнула, что основной вопрос заключается не в самих отметках, а в том, насколько действительно важны школьные оценки.

Елена Летучая

Какую важность оценкам придавали в школе и так ли это важно на самом деле?

Елена Летучая

телеведущая

Напомним, что с 2025 года в России экспериментально ввели оценки за поведение. Ярославская область стала одной из пилотных территорий, где начнут выставлять такие отметки. В проект также вошли Новгородская и Тульская области, Луганская Народная Республика, Чеченская Республика и Республика Мордовия.

Как вы считаете, важны ли школьные оценки?

Да, это показатель знаний и старания
Отчасти: многое зависит от предмета и учителя
Нет, оценки не определяют способности и будущее
Затрудняюсь ответить
Свое мнение напишу в комментариях
Кристина Геворкян
корреспондент
Кристина Геворкян
корреспондент
Елена Летучая Школа
Комментарии
2
Гость
37 минут
Опять прилетела .
Гость
34 минуты
Да когда же улетит от нас навсегда ???
