В Ярославской области назвали школы, где введут оценки за поведение: список

В Ярославской области в 11 школах введут оценки за поведение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославской области озвучили список школ, где с 1 сентября 2025 года введут оценки за поведение. Такой эксперимент решили провести в нескольких регионах России.

«Оценка поведения может стать дополнительным инструментом усиления воспитательной работы, — отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода. — Такие оценки помогут формировать у школьников самоконтроль поведения и развивать мотивацию к соблюдению дисциплины и правил внутреннего распорядка, установленных в образовательных организациях».

В перечень школ, которые войдут в пилотный проект, попало 11 учебных учреждений из Ярославской области:

школа № 26 в Ярославле;

школа № 28 в Ярославле;

лицей № 2 имени Б. Н. Богачева в Рыбинске;

школа № 26 в Рыбинске;

лицей № 1 в Тутаеве;

Константиновская школа Тутаевского муниципального округа;

Шурскольская школа Ростовского муниципального округа;

школа № 3 в Ростове Великом;

Каменниковская школа Рыбинского муниципального округа;

Брейтовская школа;

Гореловская школа Брейтовского округа.

На первом этапе в апробации будут участвовать ученики 1-8-х классов.

Критерии по выставлению оценок за поведение устанавливает Минпросвещения России. В их перечень попали старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.

Школы смогут выбрать один из трех форматов оценивания: по системе «зачет» и «незачет», про пятибалльной шкале или по трехбалльной системе (неудовлетворительное, удовлетворительное и образцовое поведение).

Выставлять оценки за поведение будут классные руководители с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации.​

Напомним, о том, что в школах Ярославской области введут оценки за поведение, стало известно в мае 2025 года. В пилотный проект также вошли Новгородская, Тульская, Ленинградская области, Луганская Народная Республика, Чеченская Республика и Республика Мордовия.