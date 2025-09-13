НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Пожарный из Ярославской области выиграл миллион в лотерею. Он планирует открыть кафе

Пожарный из Ярославской области выиграл миллион в лотерею. Он планирует открыть кафе

Как ему удалось сорвать куш

Пожарный из Ярославской области Александр Осташенко выиграл миллион рублей в лотерею «Мечталлион». Произошло это еще в начале года. В видеопроекте «Национальной лотереи» «Мечталлион в ваш регион» мужчина рассказал, на что тратит полученную сумму.

Александр рассказал, что сначала купил три лотерейных билета на Новый год. Один из них оказался выигрышным. Правда приз был небольшой — 100 рублей. Ярославец решил попытать удачу еще раз.

«Когда пришло сообщение о выигрыше с большим количеством нулей, сначала никто не поверил. Даже напарник, который был рядом, подумал, что это шутка», — вспоминает победитель.

Жена тоже сначала посчитала, что супругу пишут мошенники. И только когда Александр смог получить деньги, все удостоверились в том, что ему на самом деле повезло.

«Сначала я положил деньги под проценты, потом решил инвестировать: пришла мысль купить пару вендинговых аппаратов. Помаленьку они сейчас приносят деньги», — рассказал счастливчик.

Но у мужчины есть и более грандиозные планы. Он хочет открыть в родном поселке кафе с пиццей и суши.

«У нас поблизости таких заведений нет, людям приходится ездить в соседний город. Теперь ждут, спрашивают: „Когда будем кушать?“», — рассказал Александр.

По поводу того, как удалось выиграть, победитель говорит: «Всё дело в вере. Надо верить в то, что выиграешь. Надежда — в первую очередь. Остальное зависит от везения. Видимо, в какой-то момент звезды сошлись, и мне повезло».

А вы выигрывали в лотерею?

Да, у меня был хороший выигрыш
Только по мелочи
Нет
Не участвую в лотереях
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Выигрыш в лотерею
