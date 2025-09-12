Новый сезон «Ну-ка, все вместе!» начался со слез — кто довел членов жюри

Мало кто из участников проекта умудрялся довести до слез всю сотню Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), телеканал «Россия 1»

Седьмой сезон музыкального проекта «Ну-ка, все вместе!» начался очень эмоционально, а накал страстей уже в первом выпуске гарантировал: в этом году жюри придется очень сложно. Впрочем, они и сами это поняли, еще когда ездили по городам страны с народным кастингом. Еще тогда один из конкурсантов поразил судей настолько, что они не смогли сдержать эмоций, и сегодня всё повторилось, только с еще большей силой — так, что слоганом премьерного эфира можно смело назвать «Рыдают все».

— Я уже устал нервничать, я уже умираю, — описал участник сотни Давид Виннер свои эмоции от первого выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!».

И жюри действительно не позавидуешь. Уже первые участники заставили переживать всех — и судей, и зрителей. Казалось, что тройка тех, кто пройдет дальше, определилась еще в самом начале, но у некоторых конкурсантов не получалось закрепиться на месте слишком надолго. Пока все старались поразить сотню своими вокальными данными, один из конкурсантов оказался совсем не профессионалом, однако так впечатлил жюри, что никто не смог сдержать слез.

Участник, который довел всех до слез, — 23-летний студент из Иркутска Роман Михраби. По его признанию, петь он начал еще с двух лет, когда включал на папином магнитофоне восточные песни и подпевал артистам. Видя тягу своего сына к музыке, родители отдали его в вокальную студию, где он быстро приобрел необходимые навыки, а вскоре начал занимать призовые места в музыкальных конкурсах.

Вместе с любовью к музыке у парня с раннего детства была еще одна особенность — детский церебральный паралич, из-за которого он не мог ходить до четырех лет. Ему и сегодня тяжело дается подняться на сцену и стоять перед сотней, исполняя конкурсные песни. Это отметило и жюри.

— Ты в первый раз произвел впечатление. Во второй раз это те же эмоции, те же слезы. Это твой дар. Пользуйся им, дари надежду другим людям, — расчувствовалась Олеся Евстингнеева.

— Я помню тот проникновенный тембр голоса, который нас околдовал, — поделился воспоминаниями от первой встречи с Романом на народном кастинге Николай Ерохин. — А почему проникновенность? Потому что сердце чистое. Твоя книга, твоя летопись только начинает писаться дай бог!

— Ром, ты герой, — начал свою речь глава сотни Сергей Лазарев, едва сдерживая слезы. — Я знаю, насколько тяжело тебе стоять на сцене, не то чтобы даже петь. Но это абсолютно заслуженные твои баллы. Вот Софья Бабич для многих стала примером, и ты тоже для многих станешь примером, будешь вдохновлять. Я тебя благодарю и я аплодирую тебе стоя. Вы понимаете, как сложно держать ноты? Это борьба не только со словами, но и с тем, как тяжело удержать эти ноты. Ты справился, ты молодец!

— Хочу убрать вектор вашей особенности и сказать, что мы встали не поэтому, — отмел любые скидки на здоровье приглашенный член жюри Алексей Чумаков. — Когда я услышал ваш в лучшем смысле слова непрофессиональный вокал — это круто. Это сейчас комплимент. Потому что от профессионального вокала мы все устали. А петь всем сердцем — это талант. Здесь должна быть не техника, а бриллиант. Когда я смотрю на своих детей, на свою супругу, на свою семью, я думаю, что что-то я в прошлой жизни сделал так хорошо, что Боженька мне подарил всё это. А вам я хочу сказать, что что-то в прошлой жизни вы сделали так хорошо, что Бог вам подарил этот талант.

В результате Роман набрал 81 балл и стал вторым среди тройки претендентов на выход в полуфинал. Но впереди его ждала дуэль, в которой он немного уступил сопернице — Диане Егоян, которая прошла в следующий тур вместе с другой конкурсанткой — Эльзат Тюлегеновой из Киргизии, набравшей 100 баллов.