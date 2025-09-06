15 новых телесериалов сентября: «Олдскул», «Лихие-2», «Газета», «Дом Гиннесса»

Кадр из фильма «Виноград» Источник: онлайн-кинотеатр KION

Давненько такого насыщенного месяца не было! Начало осени запомнится поклонникам сериалов громкими премьерами — как отечественными, так и зарубежными. «Олдскул» с Марией Ароновой, «Виноград» с Павлом Прилучным, вторые сезоны «Лихих» и «Закрыть гештальт», а также ремейк «Москвы слезам не верит» от Жоры Крыжовникова. Заграница нам предложит спин-офф «Офиса», новые серии «Утреннего шоу», байопик Муссолини и много чего другого. Листайте гайд по сериалам от «Фонтанки».

«Олдскул» (16+)

Школьное комедийное мокьюментари с Марией Ароновой

Где и когда: Premier / START — с 1 сентября 2025 года

Учебный год начнется с того, что наконец-то состоится долгожданная цифровая премьера комедийного сериала «Олдскул». В центре сюжета — Мария Трифонова, настоящая «олдскульная» математичка, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети не то что боятся достать телефон — даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя она оказывается в элитной школе — всё ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью. Мария сталкивается с непривычным подходом к обучению: здесь царят свобода, технологии и избалованные дети богатеев — а отнюдь не порядок. Теперь строгой учительнице предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.

Премьера сериала «Олдскул» состоялась на фестивале «Пилот» в Иваново, и там зрители заметили, что у нас появился свой аналог культового ситкома «Офис», только про школу. Многие кинокритики считают, что роль Марии Ароновой — лучшая актерская работа года в данном жанре!

В кадре с Ароновой появятся Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов, Таисья Калинина и Дэни Барнс.

У вас была такая же школьная учительница? Источник: онлайн-кинотеатр START

«Виноград» (16+)

Комедия про виноградарство с Павлом Прилучным

Где и когда: KION — с 1 сентября 2025 года

В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет всё: статус, друзей, семью и доступ к собственной банковской карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, но возвращается в Краснодарский край спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать всё с чистого листа, разобраться в себе и заново найти любовь.

Конечно, «Виноград» мало чем отличается от типичных похождений мажора в исполнении Павла Прилучного, сменившего Сочи на Анапу. Любимец Сарика Андреасяна продолжает флиртовать на шелковых простынях с красотками и разъезжать в люксовых авто на фоне высоток Москва-Сити. Только теперь его на перевоспитание отправляет режиссер сериала «Везет» Владимир Щегольков. В кадре с Прилучным мелькают Нино Нинидзе, Софья Синицына, Егор Корешков, Сергей Газаров и Марина Зудина. После премьеры на всё том же фестивале «Пилот» в Иваново кинопресса недоумевала, зачем зрителю еще одна сгнившая сериальная лоза, из которой даже не выжать кислую «Изабеллу». Впрочем, фандом Прилучного обеспечит просмотры при любой прессе.

Успешный бизнесмен теряет всё Источник: онлайн-кинотеатр KION

«Избранный» (16+)

Комедия про простачка в законотворчестве

Где и когда: Okko — с 1 сентября 2025 года

«Избранный» в чем-то продолжает общий формат предыдущих премьер — это тоже карикатурная комедия, но уже про простачка. Олег Тяпин — робкий инженер из провинциального города Глебова. Он совсем не хочет быть депутатом Госдумы, но судьба распоряжается иначе. Сотрудника «НИИ „Закат“» на новом посту ждут взлеты, падения и масса комичных ситуаций. Режиссером-постановщиком комедийного сериала стал Алексей Зотов, подаривший нам «Политех». Обещано, что зритель сможет заглянуть за кулисы Государственной думы, увидеть политиков за работой. В главных ролях: Илья Лыков, Ольга Лерман, Александр Лыков, Дмитрий Смолев, Инга Оболдина, Артем Осипов, Камиль Ларин и другие.

У судьбы на робкого инженера свои планы Источник: онлайн-кинотеатр OKKO

«Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+)

Ремейк советской киноклассики от Жоры Крыжовникова

Где и когда: Wink — с 4 сентября 2025 года

И снова Москва слезам не верит Источник: онлайн-кинотеатр WINK

Музыкальная мелодрама, о которой говорят весь последний год: Жора Крыжовников снял ремейк культовой советской оскароносной киноклассики «Москва слезам не верит». Правда, теперь события разворачиваются не в 1970-е годы прошлого века, а на заре нулевых, и история немного другая.

Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет: из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу… Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Роли главных героинь в юности исполнили Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), а повзрослевших — Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова соответственно. Также в сериале снялись: Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Андрей Максимов, Милош Бикович, Фёдор Бондарчук, Антон Васильев, Дэниел Барнс, Марина Зудина, Анна Невская, Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Полина Гухман, Валентин Анциферов, Александр Метёлкин и другие. В звездном камео появятся: Сергей Зверев, DJ Грув, Андрей Григорьев-Апполонов, Аврора, Митя Фомин. Саундтрек из хитов начала нулевых также прилагается во главе с «Солнышко в руках» от группы «Демо»! Миллениалы, держитесь!

«Газета» (18+)

Спин-офф ситкома «Офис»

Где и когда: Peacock — с 4 сентября 2025 года

Тем временем Голливуд также упорно продолжает штамповать продолжения своих легендарных телепроектов! Очередь дошла до «Офиса» — с 4 сентября на стриминге Peacock появится его спин-офф «Газета». Технически долгожданное продолжение «Офиса», ситком, снятый в стиле мокьюментари, — «Газета» не возвращает нас ни в Скрантон, штат Пенсильвания, ни в Dunder Mifflin, вымышленную компанию по оптовой торговле бумагой и канцелярскими товарами, показанных в оригинальном «Офисе». Создатели культового ситкома придумали сюжет про также вымышленную съемочную группу, которая якобы «снимала» документальный телепроект про умирающую газетенку в Толедо, штат Огайо.

Созданная автором американского ремейка «Офиса» Грегом Дэниелсом и его напарником Майклом Команом «Газета» всё же возвращает на телеэкраны одного знакомого персонажа: Оскара Мартинеса в исполнении Оскара Нуньеса. Новый каст возглавляют Донал Глисон и Сабрина Импаччаторе, знакомая по телесериалу «Белый лотос». В первом сезоне ситкома «Газета» будет 10 серий.

И вот пришел новый главный редактор… Источник: Peacock

«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building (18+)

Комедийный детектив про убийства в элитном ЖК на Манхэттене

Где и когда: Hulu — с 9 сентября 2025 года

Неунывающие создатели популярного комедийного детектива «Убийства в одном здании» клепают новые сезоны с завидным постоянством — и вот нас ждет уже 5-й. Напомним, что соль сюжета — расследование убийств в «Арконии», элитном ЖК на Манхэттене, в котором проживают трое главных героев в исполнении Селены Гомес, Мартина Шорта и Стива Мартина. В новых сериях трио ведущих подкастов про убийства расследует смерть Лестера, любимого швейцара «Арконии».

К основному касту присоединились Киган-Майкл Ки, Кристоф Вальц, Бобби Каннавале, Рене Зеллвегер, Логан Лерман, Дайанн Уист, Теа Леони и Джермейн Фаулер, а также вернувшиеся суперзвёзды: Мерил Стрип, Ричард Кайнд, Натан Лейн и Да’Вин Джой Рэндольф.

Ведется расследование убийства швейцара Источник: Hulu

«Девушка моего сына» / The Girlfriend (18+)

Робин Райт в психологическом триллере про абьюз

Где и когда: Amazon Prime Video — с 10 сентября 2025 года

После теперь уже культового политического триллера «Карточный домик» голливудская кинодива Робин Райт принялась снимать, продюсировать и играть одну из главных ролей в новом мини-сериале «Девушка моего сына». Это экранизация одноименного романа Мишель Фрэнсис, изданного в 2017 году. Робин Райт играет Лору, женщину, живущую, казалось бы, идеальной жизнью, которая обнаруживает, что всё перевернуто с ног на голову, когда ее сын приводит домой Черри (Оливия Кук), свою новую девушку. В отличие от сына и мужа, Лора быстро убеждается, что Черри не та, за кого себя выдает, и пытается манипулировать всей семьей. В остальных ролях: Лори Дэвидсон, Таня Муди, Анна Ченселлор, Валид Зуэйтер и другие.

Не так уж просто ее раскусить Источник: Amazon Prime Video

«М. Сын века» / M: Il figlio del secolo (18+)

Байопик дуче фашизма

Где и когда: Sky Atlantic / MUBI — с 10 сентября 2025 года

Кадр из фильма Источник: Sky Atlantic / MUBI

Солидный британский режиссер Джо Райт («Искупление») снял мощную восьмисерийную драму о восхождении итальянского диктатора XX века Бенито Муссолини (1883–1945), основателя фашистской идеологии Италии, потом объединившегося с Гитлером, идеологом нацизма в Германии… чем это всё закончилось, все хорошо помнят.

Сценарий биографического мини-сериала написан по мотивам одноименного романа-бестселлера современного итальянского писателя-историка Антонио Скурати — «М. Сын века» 2018 года. В роли дуче фашизма — Лука Маринелли, двукратный обладатель Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля за лучшие мужские роли в фильмах «Не будь злым» (2015) и «Мартин Иден» (2019). Премьера сериала «М. Сын века» также состоялась в прошлом году на 81-м Международном киносмотре в Венеции.

Кстати, саундтрек к байопику написал Том Роулендс из легендарного британского электронного дуэта The Chemical Brothers.

«Лихие-2» (18+)

Продолжение суровой дальневосточной драмы про ОПГ 90-х

Где и когда: Okko / START — с 11 сентября 2025 года

Кадр из фильма Источник: Okko / START

Вторая часть саги Юрия Быкова станет прямым продолжением первой главы, но при этом в новых сериях значительно расширится география повествования ― «Лихие» поедут в Москву. По словам создателей сериала, в новых эпизодах зрителей ждет захватывающая драма и сильные женские линии, но при этом сама история будет максимально насыщена экшеном.

Павел и Женя впервые в жизни отправляются в «командировку» в столицу. Юра прихватил их с собой подстраховать Джема, которого вызвал на ковер московский вор Тунгус. Поездка оборачивается для киллеров главным испытанием на профессионализм. Лиза чувствует, что ее муж Женя ежедневно подвергается опасности. Юный бизнесмен Ильяс, Валиев-младший, обосновался в Хабаровске и активно сопротивляется воровской власти в регионе. В этом ему помогает столичный следователь Кармазов вместе с прокурором Татьяной Шапиро. Джему кажется, что проблему с наследником бизнеса можно решить привычным способом, но времена изменились. А Жене и Лизе 20 лет спустя предстоит решить судьбу их общего сына Паши, самого младшего из Лиховцевых.

Во второй главе зритель вновь встретится с героями Егора Кенжаметова (Женька), Артема Быстрова (Павел), Анны Завтур (Лиза), Полины Максимовой (Лиза в наши дни), Евгения Ткачука (Женя в наши дни), Филиппа Янковского (Тунгус), Елены Николаевой (Лена), Артура Иванова (Джем), Александра Голубева (Юра Краб), Кирилла Полухина (Слон), Александра Обласова (Кусок), Анны Котовой (Ольга Шаболтас), Марины Васильевой (Татьяна Шапиро), Аскара Ильясова (Ильяс), Гелы Месхи (Кармазов) и Сергея Уманова (Лисицын). Появится и сам режиссер сериала Юрий Быков, который сыграет роль бандита по кличке Арнольд. Также в новых сериях можно будет увидеть Вассу Бокову, Олега Василькова, Григория Дудника и других.

«Утреннее шоу» / The Morning Show (18+)

Главный телесериал об изнанке телевидения

Где и когда: Apple TV+ — с 17 сентября 2025 года

На четвертый круг заходит и теледрама от Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун «Утреннее шоу». Напомним, что в центре повествования телеимперия UBN, которая каждый день переживает турбулентность: то ведущих штормит, то руководство вляпывается в разные пункты актуальной «повесточки», то рейдерские захваты норовят испепелить телецентр, то просто личные дрязги сотрудников мешают работе. В общем, лучшее телешоу о закулисье телевидения «Утреннее шоу» продолжает показывать нам всё то, что зачастую скрывается за милыми и веселыми утренними заставками.

В главных ролях всё те же — Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, продюсирующие популярный телепроект, а также Карен Питтман, Билли Крудап, Марк Дюпласс и другие. В четвертом сезоне к актерскому составу присоединяются Марион Котийяр, Уильям Джексон Харпер, Джереми Айронс, Бойд Холбрук и Аарон Пьер. Также вернется Джон Хэмм.

События новых серий разворачиваются спустя почти два года после историй предыдущего сезона, когда главная героиня — ведущая «Утреннего шоу» Алекс Леви в исполнении Дженнифер Энистон — спасла телеканал от уничтожения. А вот Джулианны Маргулис мы уже не увидим в свежих эпизодах, сюжетная линия ее героини исчерпала себя.

Телевизионное закулисье во всех странах одинаково: интриги и борьба за место под солнцем Источник: Apple TV+

«Черный кролик» / Black Rabbit (18+)

Семейная ресторанная драма

Где и когда: Netflix — с 18 сентября 2025 года

Кадр из фильма Источник: Netflix

Тем временем лучший друг Дженнифер Энистон — звезда сериала «Озарк» Джейсон Бейтман — возвращается на Netflix в новом мини-сериале «Черный кролик», действие которого разворачивается в ночном Нью-Йорке. Джуд Лоу играет владельца популярного заведения с VIP-залом и рестораном «Черный кролик», который неохотно позволяет своему брату (его-то и играет Бейтман) вернуться в бизнес. А тот приносит с собой новые проблемы, включая связи с преступностью, которые грозят разрушить семейный бизнес.

В восьмисерийном шоу, соавтором которого выступил Зак Бэйлин («Король Ричард»), также снимаются Клеопатра Коулман, Трой Коцур, Сопе Дирису, Дагмара Доминчик и Амака Окафор. Режиссерами сериала выступили сам Джейсон Бейтман, его «киножена» по «Озарку» Лора Линни и суровый австралийский кинопостановщик Джастин Курзель.

«Медленные лошади» / Slow Horses (18+)

Отменный шпионский триллер

Где и когда: Apple TV+ — с 24 сентября 2025 года

Британский шпионский триллер «Медленные лошади», основанный на одноименном цикле романов писателя Мика Геррона, возвращается с пятым сезоном, который стал экранизацией романа «Лондонские правила».

Напомним, в центре сюжета — сосланный после провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт (Джек Лауден), оказавшийся в отделе «Медленные лошади», или, проще говоря, на свалке никому не нужных агентов «Слау-Хаус». Жизнь там проходит в скуке, пока отдел не оказывается втянутым в опасную авантюру, затеянную в главном управлении MI5. И эта авантюра в лучших традициях классических шпионских войн приводит к неоднократному спасению Британии, Европы и мира, которые оказываются под ударом из-за внутренних распрей амбициозных членов агрессивных британских разведок и самого правительства.

Главой отдела выступает эпатажный персонаж Гэри Олдмана Джексон Лэмб. К основному касту присоединится Ник Мохаммед из сериала «Тед Лассо».

В «Слау-Хаусе» агенты борются с личными проблемами: подавленным горем, различными зависимостями, параличом в розничной торговле и мучительным подозрением, что их новый коллега — психопат. Плюс кто-то пытается убить Родди Хо (компьютерный эксперт в исполнении Кристофера Чанга). Но вместе они вот-вот вновь откроют свою главную силу — способность усугублять и без того плохую ситуацию.

Жизнь скучна без шпионских войн Источник: Apple TV+

«Дом Гиннесса» / House of Guinness (18+)

История династии пивоваров

Где и когда: Netflix — с 25 сентября 2025 года

Постер фильма Источник: Netflix

Еще одна биографическая драма появится на стриминге в сентябре; на этот раз не про диктаторов, а про суровых бизнесменов из Ирландии — «Дом Гиннесса». Новый исторический драматический сериал от создателя «Острых козырьков» Стивена Найта рассказывает о наследниках пивоваренной компании, а именно о четырех взрослых братьях и сестрах Гиннесс, в Дублине 1860-х годов, после смерти их отца, сэра Бенджамина Гиннесса, на тот момент самого богатого человека в Ирландии.

Четверо наследников, как обычно, готовы разорвать друг друга в борьбе за трон. Восемь серий интриг, предательства и блестящего каста во главе с Джеймсом Нортоном. Готовьтесь погрузиться в эпическую битву.

«Саванта» / The Savant (18+)

Джессика Честейн в криминальном триллере про даркнет

Где и когда: Apple TV+ — с 26 сентября 2025 года

Джессика Честейн играет главную роль в восьмисерийном мини-сериале «Саванта», основанном на реальных событиях (и статье в Cosmopolitan) о тайной сотруднице госбезопасности, которая анонимно вступает в интернет-сообщества, пропагандирующие ненависть, чтобы раскрывать их участников до того, как они перейдут к активным действиям, и предотвращать насильственные нападения.

В сериале также снимаются Джеймс Бэдж Дейл, Джордана Спиро, Пабло Шрайбер и Ннамди Асомуга.

Сериал создан сценаристом и продюсером Мелиссой Джеймс Гибсон («Анатомия скандала») и матерым документалистом Мэттью Хайнеманом («Земля картелей»). Проект «Саванта» (это ник главной героини-следовательницы в онлайн-сообществах) основан на реальной истории, поэтому Джессике Честейн удалось пообщаться с прототипом своей героини, что помогло лучше вжиться в роль.

Шпионка внедряется в онлайн-сообщества Источник: Apple TV+

«Закрыть гештальт» (18+)

Комедийный сериал от режиссера «Интернов»

Где и когда: «Кинопоиск» — с 29 сентября 2025 года

Спустя три года со вторым сезоном возвращается неплохой сериал о таксисте с неустроенной личной жизнью, который решает проблемы призраков. Главные роли в новых сериях исполнили всё те же Денис Власенко и Мария Луговая. Их персонажи — ангел Костя, отец главного героя предыдущего сезона, а также водитель такси Ольга Дудкина, которая, как и Костя, получает способность общаться с душами умерших, вынужденных скитаться по земле, и помогает им исправить ошибки прошлого.

Также в проекте снялись: Игорь Верник, Анна Слю, Екатерина Шкуро, Евгений Шварц, Сергей Чихачёв, Илья Борисов, Сергей Епишев, Виктория Маслова, Влад Прохоров, Александр Устюгов, Оксана Стрельцова, Аристарх Венес, Леонид Тележинский, Григорий Калинин, Ольга Хохлова, Анатолий Кот, Александр Головин и другие.

Ангелы все-таки существуют Источник: «Кинопоиск»