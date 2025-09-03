«Я в шоке от декораций»: модель Маша Миногарова приехала на юг, чтобы сыграть свадьбу с актером

Модель и телеведущая Мария Миногарова и актер Александр Горчилин приехали в родной город невесты — Краснодар, чтобы сыграть свадьбу. Еще в июле пара сообщала подписчикам, что подала заявление в Екатерининском зале.

«Невероятный фотоотчёт, как мы сходили в ЗАГС. Будем жениться, получается», — написали влюбленные летом в соцсетях.

Мария Миногарова родилась 15 марта 1989 года в Краснодаре. Она известна как модель, телеведущая и блогер. Мария известна по шоу «Топ-модель по-русски», «Сокровища императора», «Орел и решка». Она также автор собственного YouTube-проекта про моду «Позавчерашние новости». Она снималась также в фильме Анастасии Ивлеевой «Блогеры и дороги».

Александр Горчилин родился 3 марта 1992 года. Актер участвует в съемках и театральных постановках с детства. Его первыми проектами были «Ералаш» и сериал «Папины дочки» (исполнил роль Жени Захарова). Он также известен по фильмам «Кислота», «Глубже!», «Лето» и «Кто-нибудь видел мою девчонку». Помимо актерской деятельности, занимается режиссурой и написанием сценариев.