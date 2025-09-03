«Я в шоке от декораций»: модель Маша Миногарова приехала на юг, чтобы сыграть свадьбу с актером

Модель и телеведущая Мария Миногарова и актер Александр Горчилин приехали в родной город невесты — Краснодар, чтобы сыграть свадьбу. Еще в июле пара сообщала подписчикам, что подала заявление в Екатерининском зале.
«Невероятный фотоотчёт, как мы сходили в ЗАГС. Будем жениться, получается», — написали влюбленные летом в соцсетях.
Мария Миногарова родилась 15 марта 1989 года в Краснодаре. Она известна как модель, телеведущая и блогер. Мария известна по шоу «Топ-модель по-русски», «Сокровища императора», «Орел и решка». Она также автор собственного YouTube-проекта про моду «Позавчерашние новости». Она снималась также в фильме Анастасии Ивлеевой «Блогеры и дороги».
Александр Горчилин родился 3 марта 1992 года. Актер участвует в съемках и театральных постановках с детства. Его первыми проектами были «Ералаш» и сериал «Папины дочки» (исполнил роль Жени Захарова). Он также известен по фильмам «Кислота», «Глубже!», «Лето» и «Кто-нибудь видел мою девчонку». Помимо актерской деятельности, занимается режиссурой и написанием сценариев.
Свадьба была запланирована на сентябрь. 2 сентября Мария Миногарова опубликовала в соцсетях фото с подписью «Завтра замуж». На торжество из Москвы в Краснодар приехали звездные гости, а также мама Александра Горчилина.
«Я в шоке от „молочной девочки“ и декораций „топленое сливочное масло“. Про президиум я вообще молчу. И почему у меня все спрашивают какой дресс-код! Ну типа оденьтесь празднично, и хватит», — писала девушка о подготовке к свадьбе.
В соцсетях Миногарова показала праздничный стол с деликатесами и даже «приданое» — набор позолоченных столовых приборов.
Мария и Александр изначально скрывали свои отношения, об их романе общественности стало известно в феврале 2025 года. А в марте актер сделал предложение возлюбленной во время празднования ее дня рождения в столице.