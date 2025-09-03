НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ярославец сорвал куш в лотерее, купив билет за 20 рублей. Какую сумму он выиграл

Новоиспеченный миллионер пока не обратился за деньгами

Ярославец стал миллионером, выиграв в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославец стал миллионером, выиграв в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославец стал миллионером, выиграв в лотерею

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ищут новоиспеченного миллионера, который выиграл в лотерею. Как рассказали в пресс-службе «Столото», участник пока не обратился за своим миллионом.

«Возможно, он или она еще не знает о своем везении. Известно лишь, что счастливчик купил билет за 20 рублей в мобильном приложении „Столото“», — пояснили в лотерейном центре.

Куш принес билет игры «Охота. Вызов», купленный в мобильном приложении, в которой для получения суперприза нужно угадать все числа комбинации.

«Победными для участника из Ярославской области стали числа 13, 25 в первом поле билета и 26, 13 — во втором», — отметили в «Столото».

Общая сумма выигрыша составила 1 миллион 207 тысяч рублей.

Ранее мы называли пять счастливых чисел в билетах, с которыми чаще всего выигрывают.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами выступают Министерство финансов и Министерство спорта. С выигрыша нужно заплатить налог — 13%. Если куш превысит 5 миллионов рублей — 15%.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
