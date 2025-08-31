НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

4 м/c,

ю-з.

 751мм 42%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Съемки в Ярославле
Авария с КАМАЗом
Отзыв на отдых в Таиланде
Ярославский бренд покорил Россию
Прогноз на 1 сентября
Какие обследования пройти осенью
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Пропал подросток
Как родить в перинатальном центре
Что посмотреть в Армении
Развлечения «Атмосфера как на Патриках!» Семья рассказала об отдыхе в Кисловодске и поездке на плато Бермамыт

«Атмосфера как на Патриках!» Семья рассказала об отдыхе в Кисловодске и поездке на плато Бермамыт

Отдых в санаториях — уже далеко не удел пенсионеров

98
Написать комментарий
«Атмосфера как на Патриках!» Семья рассказала об отдыхе в Кисловодске и поездке на плато Бермамыт | Источник: Анастасия Барышникова «Атмосфера как на Патриках!» Семья рассказала об отдыхе в Кисловодске и поездке на плато Бермамыт | Источник: Анастасия Барышникова
Источник:

Анастасия Барышникова

Если вы любите горы больше, чем море, вы не одиноки. Москвичка Екатерина тоже ими очарована. Этим летом она с семьей съездила в Кисловодск — отдохнуть, подлечиться и открыть для себя Кавказ. Екатерина вернулась полная сил и вдохновения. О своих приключениях в Кисловодске, о том, как Кавказ покорил ее сердце, и почему этот регион стоит посетить каждому, кто ищет гармонию с природой и новые эмоции, Екатерина рассказала корреспонденту 26.RU

— Первое, что нас поразило в Кисловодске, — невероятная чистота. Весь город в цветах, клумбы ухожены, дорожки в парке выложены плиткой. Кисловодск — как будто город-сад, созданный для отдыха, — рассказывает Екатерина.

Санаториев здесь больше сорока — на любой кошелек. Есть дорогие, есть доступные. Все обновленные, ухоженные и с медицинскими программами.

— Из Кисловодска легко вырваться и в другие города-курорты: электрички новые, современные. За час ты уже в Ессентуках или Пятигорске, — называет еще один плюс такого отдыха наша героиня.

Яркие клумбы | Источник: ЕкатеринаЯркие клумбы | Источник: Екатерина

Яркие клумбы

Источник:

Екатерина

Нарзанная галерея | Источник: Екатерина Нарзанная галерея | Источник: Екатерина

Нарзанная галерея

Источник:

Екатерина

Совет: если выбираете санаторий, бронируйте заранее — в сезон хорошие варианты быстро разбирают. А раннее бронирование еще и шанс сэкономить.

Екатерина к выбору места отдыха подошла ответственно, всё бронировала заранее и получила приличную скидку. Без брони в сезон — большой шанс остаться без места.

Наша героиня отдыхала с дочкой 11 лет. Пятидневный курс в санатории обошелся примерно в 18 550 рублей в сутки на двоих, включая проживание, питание и лечение. Итого — около 92 750 рублей за неделю.

— Сердце города — знаменитая Нарзанная галерея. Каждый может подойти и налить стакан минеральной воды. У каждого источника свой вкус и свойства. И всё это абсолютно бесплатно, — улыбается Екатерина.

Санатории Кисловодска | Источник: ЕкатеринаСанатории Кисловодска | Источник: Екатерина
Санатории Кисловодска | Источник: ЕкатеринаСанатории Кисловодска | Источник: Екатерина
Санатории Кисловодска | Источник: ЕкатеринаСанатории Кисловодска | Источник: Екатерина

В санатории, куда заселилась семья, всё строго. После процедур и здорового питания (паровые котлеты, горные чаи, местные сыры) Екатерина заметила, что не только заметно посвежела, но и… слегка похудела. Признаётся — худеть цели не было, но приятная легкость появилась. Процедуры — от массажа до плавания в бассейне и терренкура — занимали по 2–3 часа в день, включая прогулки по парку площадью почти 1000 га.

В центре города — знаменитая Нарзанная галерея: бесплатно набрать минералку из разных источников — незабываемо.

Табличка в парке | Источник: ЕкатеринаТабличка в парке | Источник: Екатерина

Табличка в парке

Источник:

Екатерина

Оздоровительная аллея | Источник: ЕкатеринаОздоровительная аллея | Источник: Екатерина

Оздоровительная аллея

Источник:

Екатерина

— Питание в санатории ориентировано на здоровье, но можно выбирать: каши, овощи, котлеты, местные сыры. Я будто стала легче, когда вернулась домой, — улыбается Екатерина.

Кофе с видом | Источник: ЕкатеринаКофе с видом | Источник: Екатерина

Кофе с видом

Источник:

Екатерина

Совет: если привыкли к «тяжелой кухне», настройтесь заранее — в санаториях акцент на ЗОЖ.

Но главное впечатление ждало впереди. Екатерина с дочкой отправилась в тур на плато Бермамыт.

— Это не прогулка, а настоящее приключение. Только джипы и только серпантины. Сначала страшно, но через десять минут мы уже смеялись и наслаждались дорогой. Гиды очень опытные, всё безопасно, — говорит Екатерина.

Совет: если собираетесь на Бермамыт, выбирайте проверенного организатора. Дорога в горах требует опыта — тут важнее безопасность, чем экономия.

Дневной джип-тур стоит около 3200 рублей, вариант «рассвет/закат» — примерно 3700 рублей, а длится такая поездка около 8 часов: выезд в 7 утра, возвращение — в 15:00.

— Выбирайте тур, который точно соответствует вашим желаниям и физическим возможностям — большой тур может длиться до 12 часов и включать другие локации, как в варианте «Бермамыт + Джилы‑Су» (5500 рублей на человека, более 12 часов), — советует Екатерина

Когда туристы выехали на вершину, они замолчали — от красоты дух захватывало. Плато Бермамыт называют «балконом Кавказа». Отсюда открывается лучший вид на Эльбрус. Внизу клубятся облака, а впереди возвышается белоснежный гигант.

Горные пейзажи | Источник: ЕкатеринаГорные пейзажи | Источник: Екатерина
Горные пейзажи | Источник: ЕкатеринаГорные пейзажи | Источник: Екатерина
Горные пейзажи | Источник: ЕкатеринаГорные пейзажи | Источник: Екатерина

— Я забыла, каково это — просто быть живой, — говорит Екатерина. — У дочки дрожали руки, когда она фотографировала. Таких эмоций мы не испытывали никогда.

Плато Бермамыт | Источник: ЕкатеринаПлато Бермамыт | Источник: Екатерина
Плато Бермамыт | Источник: ЕкатеринаПлато Бермамыт | Источник: Екатерина
Плато Бермамыт | Источник: ЕкатеринаПлато Бермамыт | Источник: Екатерина

После гор снова в город. Оказалось, что в туристический сезон с ходу попасть в любое кафе непросто.

— Мы хотели сходить в «Мамалыгу», но в сезон туда без брони не попасть. Атмосфера как на московских Патриках, только с кавказским вкусом, — говорит Екатерина.

Кафе с террасой | Источник: ЕкатеринаКафе с террасой | Источник: Екатерина

Кафе с террасой

Источник:

Екатерина

Совет: в хорошие рестораны Кисловодска летом и осенью лучше записываться заранее. Без брони можно просто не попасть, особенно вечером.

— Мы ехали подлечиться, а вернулись другими людьми. Для нас теперь Кисловодск — это запах горного чая, вкус нарзана и тот крик на краю Бермамыта: «Это жизнь!»

Панорама скал и неба | Источник: ЕкатеринаПанорама скал и неба | Источник: Екатерина

Панорама скал и неба

Источник:

Екатерина

А вы были в Кисловодске?

Да, очень красивый город
Нет, но хочу там побывать
Напишу ответ в комментариях
ПО ТЕМЕ
Габриелла ЗахароваГабриелла Захарова
Габриелла Захарова
Корреспондент
Ставрополье Кисловодск Развлечения Отдых Бермамыт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление