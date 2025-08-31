«Атмосфера как на Патриках!» Семья рассказала об отдыхе в Кисловодске и поездке на плато Бермамыт

Источник: Анастасия Барышникова

Если вы любите горы больше, чем море, вы не одиноки. Москвичка Екатерина тоже ими очарована. Этим летом она с семьей съездила в Кисловодск — отдохнуть, подлечиться и открыть для себя Кавказ. Екатерина вернулась полная сил и вдохновения. О своих приключениях в Кисловодске, о том, как Кавказ покорил ее сердце, и почему этот регион стоит посетить каждому, кто ищет гармонию с природой и новые эмоции, Екатерина рассказала корреспонденту 26.RU

— Первое, что нас поразило в Кисловодске, — невероятная чистота. Весь город в цветах, клумбы ухожены, дорожки в парке выложены плиткой. Кисловодск — как будто город-сад, созданный для отдыха, — рассказывает Екатерина.

Санаториев здесь больше сорока — на любой кошелек. Есть дорогие, есть доступные. Все обновленные, ухоженные и с медицинскими программами.

— Из Кисловодска легко вырваться и в другие города-курорты: электрички новые, современные. За час ты уже в Ессентуках или Пятигорске, — называет еще один плюс такого отдыха наша героиня.

Яркие клумбы Источник: Екатерина Нарзанная галерея Источник: Екатерина

Совет: если выбираете санаторий, бронируйте заранее — в сезон хорошие варианты быстро разбирают. А раннее бронирование еще и шанс сэкономить.

Екатерина к выбору места отдыха подошла ответственно, всё бронировала заранее и получила приличную скидку. Без брони в сезон — большой шанс остаться без места.

Наша героиня отдыхала с дочкой 11 лет. Пятидневный курс в санатории обошелся примерно в 18 550 рублей в сутки на двоих, включая проживание, питание и лечение. Итого — около 92 750 рублей за неделю.

— Сердце города — знаменитая Нарзанная галерея. Каждый может подойти и налить стакан минеральной воды. У каждого источника свой вкус и свойства. И всё это абсолютно бесплатно, — улыбается Екатерина.

В санатории, куда заселилась семья, всё строго. После процедур и здорового питания (паровые котлеты, горные чаи, местные сыры) Екатерина заметила, что не только заметно посвежела, но и… слегка похудела. Признаётся — худеть цели не было, но приятная легкость появилась. Процедуры — от массажа до плавания в бассейне и терренкура — занимали по 2–3 часа в день, включая прогулки по парку площадью почти 1000 га.

Табличка в парке Источник: Екатерина Оздоровительная аллея Источник: Екатерина

— Питание в санатории ориентировано на здоровье, но можно выбирать: каши, овощи, котлеты, местные сыры. Я будто стала легче, когда вернулась домой, — улыбается Екатерина.

Кофе с видом Источник: Екатерина

Совет: если привыкли к «тяжелой кухне», настройтесь заранее — в санаториях акцент на ЗОЖ.

Но главное впечатление ждало впереди. Екатерина с дочкой отправилась в тур на плато Бермамыт.

— Это не прогулка, а настоящее приключение. Только джипы и только серпантины. Сначала страшно, но через десять минут мы уже смеялись и наслаждались дорогой. Гиды очень опытные, всё безопасно, — говорит Екатерина.

Совет: если собираетесь на Бермамыт, выбирайте проверенного организатора. Дорога в горах требует опыта — тут важнее безопасность, чем экономия.

Дневной джип-тур стоит около 3200 рублей, вариант «рассвет/закат» — примерно 3700 рублей, а длится такая поездка около 8 часов: выезд в 7 утра, возвращение — в 15:00.

— Выбирайте тур, который точно соответствует вашим желаниям и физическим возможностям — большой тур может длиться до 12 часов и включать другие локации, как в варианте «Бермамыт + Джилы‑Су» (5500 рублей на человека, более 12 часов), — советует Екатерина

Когда туристы выехали на вершину, они замолчали — от красоты дух захватывало. Плато Бермамыт называют «балконом Кавказа». Отсюда открывается лучший вид на Эльбрус. Внизу клубятся облака, а впереди возвышается белоснежный гигант.

— Я забыла, каково это — просто быть живой, — говорит Екатерина. — У дочки дрожали руки, когда она фотографировала. Таких эмоций мы не испытывали никогда.

После гор снова в город. Оказалось, что в туристический сезон с ходу попасть в любое кафе непросто.

— Мы хотели сходить в «Мамалыгу», но в сезон туда без брони не попасть. Атмосфера как на московских Патриках, только с кавказским вкусом, — говорит Екатерина.

Кафе с террасой Источник: Екатерина

Совет: в хорошие рестораны Кисловодска летом и осенью лучше записываться заранее. Без брони можно просто не попасть, особенно вечером.

— Мы ехали подлечиться, а вернулись другими людьми. Для нас теперь Кисловодск — это запах горного чая, вкус нарзана и тот крик на краю Бермамыта: «Это жизнь!»

Панорама скал и неба Источник: Екатерина