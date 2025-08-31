«Киркорова нужно было отвезти в отель, а он потребовал в казино». Истории читателей, которые сотрудничали со звездами

Звезды, красные дорожки, толпы поклонников… Мы привыкли видеть только верхушку айсберга, но не задумываемся о том, кто скрывается за кулисами волшебства. А ведь сценическую красоту создают сотни профессионалов: визажисты, стилисты, костюмеры. Водители после концерта отвозят звезду в комфортабельный отель. Читатели Е1.RU поделились историями о том, как работали со знаменитостями: посчастливилось ли или, наоборот, пришлось терпеть капризы.
Все истории, за исключением одной, происходили в Екатеринбурге.
«Катрин Денев впервые сделала гель-лак на Урале»
Мария работала мастером ногтевого сервиса в крупном отеле Екатеринбурга, когда встретила мировую знаменитость Катрин Денев. Сотрудники гостиницы учитывали любые пожелания артистки: разрешали курить прямо в номере, покупали для нее дорогое вино и шоколад.
Актриса была без охраны, в сопровождении переводчика. Несмотря на солидный возраст, Катрин выглядела роскошно: у нее был женственный макияж и элегантная укладка. Не хватало одного — маникюра!
Мария сделала Денев гель-лак бордового цвета, и та удивленно воскликнула: «Что это за чудо-салфетка? Ею протираешь [ногти], а лак остается». До этого момента француженка ни разу не делала подобную процедуру. Она мило поблагодарила Марию, оставив на память автограф и 20 евро на чай.
«После встречи с Киркоровым водителю выдали премию»
Алена Семененко в далеком 2012 году работала в частной транспортной компании, которая занималась VIP-перевозками в Донецке. С Филиппом Киркоровым героиня лично не общалась. Она только организовывала трансфер артиста, который потребовал, чтобы в салоне автомобиля находились дорогое шампанское «Кристалл брют» и минеральная вода.
— Наш водитель Владимир должен был отвезти Киркорова в отель, но Филиппу приспичило в казино. Владимир пытался отговорить звезду, Киркоров же стал кричать, угрожать увольнением, а потом перешел на оскорбления и угрозы, — делится воспоминаниями Алена.
В итоге ситуация разрешилась мирно: Владимир позвонил Алене и согласовал новый маршрут. С команды Киркорова взяли компенсацию за дополнительное время аренды машины, а водителю выдали премию за моральный ущерб.
Владимир после встречи с Филиппом Бедросовичем может смело говорить о том, что у него железные нервы.
«Во время стрижки Бердников вставал на одно колено и звал замуж»
В 2007 году наша читательница Екатерина работала обычным парикмахером. Вечером, уже после того как салон красоты закрылся, пришел участник группы «Корни» Александр Бердников и на коленях умолял постричь его, ведь на завтра у него был назначен концерт.
— Во время стрижки пел «Ты узнаешь ее из тысячи» и приглашал на выступление. Когда я фиксировала стрижку лаком, то в шуточной форме встал на одно колено и позвал замуж, — со смехом вспоминает Екатерина.
Бердникову стрижка очень понравилась. Он оставил на чай 50 рублей и поклялся, что, когда будет тут на гастролях, будет ходить только в этот салон.
«Я занималась райдером группы GAYAZOV$ BROTHER$!»
Виктория работает в креативном агентстве организаций праздников. В первый рабочий день ей поручили важное задание — собрать райдер для братьев Гаязовых и встретить их в аэропорту.
— Не было чего-то сверхъестественного: вода Bon Aaqua, газировка Coca-Cola, соки Rich, протеиновые батончики Snaqer, яблоки, апельсины, колбасные нарезки и так далее, — рассказывает Виктория.
Ситуация осложнялась тем, что воскресенье и понедельник были праздничными, поэтому многие магазины не работали. Виктории пришлось искать нужные продукты по всему городу. Закупками она занималась три дня, за всё время спала от силы 10 часов.
— Я встречала артистов и их директора в аэропорту. Была ночь, видно, что ребята уставшие, после перелета, но вежливые: поздоровались, поблагодарили и уехали в отель, — с приятной ностальгией вспоминает Виктория.
«Я рада работать с такими талантливыми людьми!»
Дарья Джумабаева — профессиональная модель и ведущая модных показов. Она сотрудничала с Валерием Сороковым, режиссером Московской недели моды и лучшим постановщиком дефиле по версии WORLD FASHION CHANNEL. Вместе они участвовали в интенсиве по дефиле.
— Это человек, который живет модельной индустрией и безоговорочно ей предан. Он буквально дышит этим, для него мода как воздух, — рассказывает Дарья.
Дарья отмечает, что Валерий — очень добрый человек, работать с которым одно удовольствие.
— Когда встречаешь таких учителей, хочется вдохновляться и расти дальше!
Также она принимала участие в проекте TOP BLOGGER Show, на котором познакомилась с рэп-исполнительницей, мем-персонажем 2010-х годов МС Кисулей (Юлией Дунаевой). Модель и певица были в одной команде у SMM-специалиста Марии Житнюк.
— Я ликовала, когда познакомилась с Юлей (МС Кисуля), ведь в детстве я смотрела ее ролики. Она оказалась очень добрым и чутким человеком! — рассказывает Дарья.
Модель добавляет, что Юля совсем не похожа на свою экранную героиню МС Кисулю: в жизни она серьезная и мудрая.
С 2019 года Дарья ведет Екатеринбургскую неделю моды. Она вместе с актером, телеведущим, продюсером и экс-участник шоу «Уральские пельмени» Сергеем Нетиевским устраивала розыгрыш билетов на его шоу.
— Очень веселый человек. Я всегда рада работать с такими талантливыми людьми, — отмечает Дарья.
