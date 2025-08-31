«Киркорова нужно было отвезти в отель, а он потребовал в казино». Истории читателей, которые сотрудничали со звездами

Визажисты, стилисты и представители других профессий о встречах со звездами Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Звезды, красные дорожки, толпы поклонников… Мы привыкли видеть только верхушку айсберга, но не задумываемся о том, кто скрывается за кулисами волшебства. А ведь сценическую красоту создают сотни профессионалов: визажисты, стилисты, костюмеры. Водители после концерта отвозят звезду в комфортабельный отель. Читатели Е1.RU поделились историями о том, как работали со знаменитостями: посчастливилось ли или, наоборот, пришлось терпеть капризы.

Все истории, за исключением одной, происходили в Екатеринбурге.

«Катрин Денев впервые сделала гель-лак на Урале»

Мария работала мастером ногтевого сервиса в крупном отеле Екатеринбурга, когда встретила мировую знаменитость Катрин Денев. Сотрудники гостиницы учитывали любые пожелания артистки: разрешали курить прямо в номере, покупали для нее дорогое вино и шоколад.

Марии удалось пообщаться с Катрин Денев Источник: Мария Колташева Мастер маникюра кое-чем удивила мировую звезду Источник: Мария Колташева

Актриса была без охраны, в сопровождении переводчика. Несмотря на солидный возраст, Катрин выглядела роскошно: у нее был женственный макияж и элегантная укладка. Не хватало одного — маникюра!

Автограф и 20 евро, которые оставила Катрин Денев Источник: Мария Колташева

Мария сделала Денев гель-лак бордового цвета, и та удивленно воскликнула: «Что это за чудо-салфетка? Ею протираешь [ногти], а лак остается». До этого момента француженка ни разу не делала подобную процедуру. Она мило поблагодарила Марию, оставив на память автограф и 20 евро на чай.

«После встречи с Киркоровым водителю выдали премию»

Алена Семененко в далеком 2012 году работала в частной транспортной компании, которая занималась VIP-перевозками в Донецке. С Филиппом Киркоровым героиня лично не общалась. Она только организовывала трансфер артиста, который потребовал, чтобы в салоне автомобиля находились дорогое шампанское «Кристалл брют» и минеральная вода.

— Наш водитель Владимир должен был отвезти Киркорова в отель, но Филиппу приспичило в казино. Владимир пытался отговорить звезду, Киркоров же стал кричать, угрожать увольнением, а потом перешел на оскорбления и угрозы, — делится воспоминаниями Алена.

Водитель Владимир — крайний справа Источник: Алена Семененко

В итоге ситуация разрешилась мирно: Владимир позвонил Алене и согласовал новый маршрут. С команды Киркорова взяли компенсацию за дополнительное время аренды машины, а водителю выдали премию за моральный ущерб.

Автопарк той транспортной компании, которая обслуживала Филиппа Киркорова Источник: Алена Семененко

Владимир после встречи с Филиппом Бедросовичем может смело говорить о том, что у него железные нервы.

«Во время стрижки Бердников вставал на одно колено и звал замуж»

В 2007 году наша читательница Екатерина работала обычным парикмахером. Вечером, уже после того как салон красоты закрылся, пришел участник группы «Корни» Александр Бердников и на коленях умолял постричь его, ведь на завтра у него был назначен концерт.

Примерно в такую парикмахерскую зашел Александр Бердников. Тот салон красоты, где он был, давно закрыт — на его месте аптека Источник: читательница E1.RU Екатерина

— Во время стрижки пел «Ты узнаешь ее из тысячи» и приглашал на выступление. Когда я фиксировала стрижку лаком, то в шуточной форме встал на одно колено и позвал замуж, — со смехом вспоминает Екатерина.

Бердникову стрижка очень понравилась. Он оставил на чай 50 рублей и поклялся, что, когда будет тут на гастролях, будет ходить только в этот салон.

«Я занималась райдером группы GAYAZOV$ BROTHER$!»

Виктория работает в креативном агентстве организаций праздников. В первый рабочий день ей поручили важное задание — собрать райдер для братьев Гаязовых и встретить их в аэропорту.

— Не было чего-то сверхъестественного: вода Bon Aaqua, газировка Coca-Cola, соки Rich, протеиновые батончики Snaqer, яблоки, апельсины, колбасные нарезки и так далее, — рассказывает Виктория.

Продукты из райдера GAYAZOV$ BROTHER$, которые покупала Виктория Источник: читательница E1.RU Виктория

Ситуация осложнялась тем, что воскресенье и понедельник были праздничными, поэтому многие магазины не работали. Виктории пришлось искать нужные продукты по всему городу. Закупками она занималась три дня, за всё время спала от силы 10 часов.

— Я встречала артистов и их директора в аэропорту. Была ночь, видно, что ребята уставшие, после перелета, но вежливые: поздоровались, поблагодарили и уехали в отель, — с приятной ностальгией вспоминает Виктория.

«Я рада работать с такими талантливыми людьми!»

Дарья Джумабаева — профессиональная модель и ведущая модных показов. Она сотрудничала с Валерием Сороковым, режиссером Московской недели моды и лучшим постановщиком дефиле по версии WORLD FASHION CHANNEL. Вместе они участвовали в интенсиве по дефиле.

Источник: Дарья Джумабаева

— Это человек, который живет модельной индустрией и безоговорочно ей предан. Он буквально дышит этим, для него мода как воздух, — рассказывает Дарья.

Дарья вместе с Валерием Сороковым Источник: Дарья Джумабаева

Дарья отмечает, что Валерий — очень добрый человек, работать с которым одно удовольствие.

— Когда встречаешь таких учителей, хочется вдохновляться и расти дальше!

Также она принимала участие в проекте TOP BLOGGER Show, на котором познакомилась с рэп-исполнительницей, мем-персонажем 2010-х годов МС Кисулей (Юлией Дунаевой). Модель и певица были в одной команде у SMM-специалиста Марии Житнюк.

— Я ликовала, когда познакомилась с Юлей (МС Кисуля), ведь в детстве я смотрела ее ролики. Она оказалась очень добрым и чутким человеком! — рассказывает Дарья.

Модель добавляет, что Юля совсем не похожа на свою экранную героиню МС Кисулю: в жизни она серьезная и мудрая.

Дарья и МС Кисуля на TOP BLOGGER Show Источник: Дарья Джумабаева

С 2019 года Дарья ведет Екатеринбургскую неделю моды. Она вместе с актером, телеведущим, продюсером и экс-участник шоу «Уральские пельмени» Сергеем Нетиевским устраивала розыгрыш билетов на его шоу.

С шоуменом, бывшим участником «Уральских пельменей» Сергеем Нетиевским Источник: Дарья Джумабаева

— Очень веселый человек. Я всегда рада работать с такими талантливыми людьми, — отмечает Дарья.