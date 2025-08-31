НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

5 м/c,

ю-з.

 751мм 45%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Съемки в Ярославле
Авария с КАМАЗом
Отзыв на отдых в Таиланде
Ярославский бренд покорил Россию
Прогноз на 1 сентября
Какие обследования пройти осенью
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Пропал подросток
Как родить в перинатальном центре
Что посмотреть в Армении
Развлечения Истории «Киркорова нужно было отвезти в отель, а он потребовал в казино». Истории читателей, которые сотрудничали со звездами

«Киркорова нужно было отвезти в отель, а он потребовал в казино». Истории читателей, которые сотрудничали со звездами

Кто-то встречал французскую кинозвезду, а кто-то общался с поп-королем

188
Написать комментарий
Визажисты, стилисты и представители других профессий о встречах со звездами | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВизажисты, стилисты и представители других профессий о встречах со звездами | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Визажисты, стилисты и представители других профессий о встречах со звездами

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Звезды, красные дорожки, толпы поклонников… Мы привыкли видеть только верхушку айсберга, но не задумываемся о том, кто скрывается за кулисами волшебства. А ведь сценическую красоту создают сотни профессионалов: визажисты, стилисты, костюмеры. Водители после концерта отвозят звезду в комфортабельный отель. Читатели Е1.RU поделились историями о том, как работали со знаменитостями: посчастливилось ли или, наоборот, пришлось терпеть капризы.

Все истории, за исключением одной, происходили в Екатеринбурге.

«Катрин Денев впервые сделала гель-лак на Урале»

Мария работала мастером ногтевого сервиса в крупном отеле Екатеринбурга, когда встретила мировую знаменитость Катрин Денев. Сотрудники гостиницы учитывали любые пожелания артистки: разрешали курить прямо в номере, покупали для нее дорогое вино и шоколад.

Марии удалось пообщаться с Катрин Денев | Источник: Мария КолташеваМарии удалось пообщаться с Катрин Денев | Источник: Мария Колташева

Марии удалось пообщаться с Катрин Денев

Источник:

Мария Колташева

Мастер маникюра кое-чем удивила мировую звезду | Источник: Мария КолташеваМастер маникюра кое-чем удивила мировую звезду | Источник: Мария Колташева

Мастер маникюра кое-чем удивила мировую звезду

Источник:

Мария Колташева

Актриса была без охраны, в сопровождении переводчика. Несмотря на солидный возраст, Катрин выглядела роскошно: у нее был женственный макияж и элегантная укладка. Не хватало одного — маникюра!

Автограф и 20 евро, которые оставила Катрин Денев | Источник: Мария КолташеваАвтограф и 20 евро, которые оставила Катрин Денев | Источник: Мария Колташева

Автограф и 20 евро, которые оставила Катрин Денев

Источник:

Мария Колташева

Мария сделала Денев гель-лак бордового цвета, и та удивленно воскликнула: «Что это за чудо-салфетка? Ею протираешь [ногти], а лак остается». До этого момента француженка ни разу не делала подобную процедуру. Она мило поблагодарила Марию, оставив на память автограф и 20 евро на чай.

«После встречи с Киркоровым водителю выдали премию»

Алена Семененко в далеком 2012 году работала в частной транспортной компании, которая занималась VIP-перевозками в Донецке. С Филиппом Киркоровым героиня лично не общалась. Она только организовывала трансфер артиста, который потребовал, чтобы в салоне автомобиля находились дорогое шампанское «Кристалл брют» и минеральная вода.

— Наш водитель Владимир должен был отвезти Киркорова в отель, но Филиппу приспичило в казино. Владимир пытался отговорить звезду, Киркоров же стал кричать, угрожать увольнением, а потом перешел на оскорбления и угрозы, — делится воспоминаниями Алена.

Водитель Владимир&nbsp;— крайний справа | Источник: Алена СемененкоВодитель Владимир&nbsp;— крайний справа | Источник: Алена Семененко

Водитель Владимир — крайний справа

Источник:

Алена Семененко

В итоге ситуация разрешилась мирно: Владимир позвонил Алене и согласовал новый маршрут. С команды Киркорова взяли компенсацию за дополнительное время аренды машины, а водителю выдали премию за моральный ущерб.

Автопарк той транспортной компании, которая обслуживала Филиппа Киркорова | Источник: Алена СемененкоАвтопарк той транспортной компании, которая обслуживала Филиппа Киркорова | Источник: Алена Семененко

Автопарк той транспортной компании, которая обслуживала Филиппа Киркорова

Источник:

Алена Семененко

Владимир после встречи с Филиппом Бедросовичем может смело говорить о том, что у него железные нервы.

«Во время стрижки Бердников вставал на одно колено и звал замуж»

В 2007 году наша читательница Екатерина работала обычным парикмахером. Вечером, уже после того как салон красоты закрылся, пришел участник группы «Корни» Александр Бердников и на коленях умолял постричь его, ведь на завтра у него был назначен концерт.

Примерно в такую парикмахерскую зашел Александр Бердников. Тот салон красоты, где он был, давно закрыт&nbsp;— на его месте аптека | Источник: читательница E1.RU Екатерина Примерно в такую парикмахерскую зашел Александр Бердников. Тот салон красоты, где он был, давно закрыт&nbsp;— на его месте аптека | Источник: читательница E1.RU Екатерина

Примерно в такую парикмахерскую зашел Александр Бердников. Тот салон красоты, где он был, давно закрыт — на его месте аптека

Источник:

читательница E1.RU Екатерина

— Во время стрижки пел «Ты узнаешь ее из тысячи» и приглашал на выступление. Когда я фиксировала стрижку лаком, то в шуточной форме встал на одно колено и позвал замуж, — со смехом вспоминает Екатерина.

Бердникову стрижка очень понравилась. Он оставил на чай 50 рублей и поклялся, что, когда будет тут на гастролях, будет ходить только в этот салон.

«Я занималась райдером группы GAYAZOV$ BROTHER$!»

Виктория работает в креативном агентстве организаций праздников. В первый рабочий день ей поручили важное задание — собрать райдер для братьев Гаязовых и встретить их в аэропорту.

— Не было чего-то сверхъестественного: вода Bon Aaqua, газировка Coca-Cola, соки Rich, протеиновые батончики Snaqer, яблоки, апельсины, колбасные нарезки и так далее, — рассказывает Виктория.

Продукты из райдера GAYAZOV$ BROTHER$, которые покупала Виктория | Источник: читательница E1.RU ВикторияПродукты из райдера GAYAZOV$ BROTHER$, которые покупала Виктория | Источник: читательница E1.RU Виктория

Продукты из райдера GAYAZOV$ BROTHER$, которые покупала Виктория

Источник:

читательница E1.RU Виктория

Ситуация осложнялась тем, что воскресенье и понедельник были праздничными, поэтому многие магазины не работали. Виктории пришлось искать нужные продукты по всему городу. Закупками она занималась три дня, за всё время спала от силы 10 часов.

— Я встречала артистов и их директора в аэропорту. Была ночь, видно, что ребята уставшие, после перелета, но вежливые: поздоровались, поблагодарили и уехали в отель, — с приятной ностальгией вспоминает Виктория.

«Я рада работать с такими талантливыми людьми!»

Дарья Джумабаева — профессиональная модель и ведущая модных показов. Она сотрудничала с Валерием Сороковым, режиссером Московской недели моды и лучшим постановщиком дефиле по версии WORLD FASHION CHANNEL. Вместе они участвовали в интенсиве по дефиле.

Источник: Дарья ДжумабаеваИсточник: Дарья Джумабаева
Источник:

Дарья Джумабаева

— Это человек, который живет модельной индустрией и безоговорочно ей предан. Он буквально дышит этим, для него мода как воздух, — рассказывает Дарья.

Дарья вместе с Валерием Сороковым | Источник: Дарья ДжумабаеваДарья вместе с Валерием Сороковым | Источник: Дарья Джумабаева

Дарья вместе с Валерием Сороковым

Источник:

Дарья Джумабаева

Дарья отмечает, что Валерий — очень добрый человек, работать с которым одно удовольствие.

— Когда встречаешь таких учителей, хочется вдохновляться и расти дальше!

Также она принимала участие в проекте TOP BLOGGER Show, на котором познакомилась с рэп-исполнительницей, мем-персонажем 2010-х годов МС Кисулей (Юлией Дунаевой). Модель и певица были в одной команде у SMM-специалиста Марии Житнюк.

— Я ликовала, когда познакомилась с Юлей (МС Кисуля), ведь в детстве я смотрела ее ролики. Она оказалась очень добрым и чутким человеком! — рассказывает Дарья.

Модель добавляет, что Юля совсем не похожа на свою экранную героиню МС Кисулю: в жизни она серьезная и мудрая.

Дарья и МС Кисуля на TOP BLOGGER Show | Источник: Дарья ДжумабаеваДарья и МС Кисуля на TOP BLOGGER Show | Источник: Дарья Джумабаева

Дарья и МС Кисуля на TOP BLOGGER Show

Источник:

Дарья Джумабаева

С 2019 года Дарья ведет Екатеринбургскую неделю моды. Она вместе с актером, телеведущим, продюсером и экс-участник шоу «Уральские пельмени» Сергеем Нетиевским устраивала розыгрыш билетов на его шоу.

С шоуменом, бывшим участником «Уральских пельменей» Сергеем Нетиевским | Источник: Дарья ДжумабаеваС шоуменом, бывшим участником «Уральских пельменей» Сергеем Нетиевским | Источник: Дарья Джумабаева

С шоуменом, бывшим участником «Уральских пельменей» Сергеем Нетиевским

Источник:

Дарья Джумабаева

— Очень веселый человек. Я всегда рада работать с такими талантливыми людьми, — отмечает Дарья.

А вы по работе или на улице встречали известных людей?

Да, о том, кто это был и как я его встретил(а), расскажу в комментариях
Нет
Может, и встречал(а), да не узнал(а)
ПО ТЕМЕ
Валерия ЧёрнаяВалерия Чёрная
Валерия Чёрная
Заместитель главного редактора E1.RU
Анастасия КопыркинаАнастасия Копыркина
Анастасия Копыркина
внештатный корреспондент
Звезда Гастроли Филипп Киркоров Gayazovs Brothers Группа Корни Сергей Нетиевский
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление