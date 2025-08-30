Анну Асти заподозрили в связи с дьяволом, а Дима Билан признался в пагубном пристрастии: звездные новости недели

Анна Асти выбирает противоречивые образы для концертов Источник: Арткм Устюжанин / MSK1.RU

Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга сыграли пышную свадьбу, но певец Григорий Лепс явно хочет переплюнуть звезд и пообещал устроить торжество века. Дима Билан признался в пагубном пристрастии, а Анну Асти заподозрили в связи с дьяволом. В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

У Киркорова умер пес

Певец Филипп Киркоров сообщил о горе в семье: его постигла очередная утрата. Не стало его любимого 16-летнего пса Хари. Об этом исполнитель написал в соцсетях.

«16 лет ты хранил домашний уют, был пушистым дворецким, встречавшим всех гостей в нашем доме, всегда фыркающий под обеденным столом в ожидании вкусняшек. Увы, собачий век столь короток, и, заводя собаку, понимаешь: вроде все, но друг есть друг и его уход не менее болезнен, чем человеческий. Спасибо тебе за то, что был рядом эти годы, делал дом и семью теплее», — написал в социальной сети Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

По словам артиста, животного не стало за час до приезда хозяина. Киркоров вспомнил, что пес появился в его жизни незапланированно. Он забрал его во время гастролей из цирка в Красноярске.

Shaman рассказал о суперспособности Мизулиной

Shaman сказал, что они с Мизулиной неразлучны, и объяснил, почему она сопровождает его на всех мероприятиях и концертах. По словам Ярослава, Екатерина заряжает его, даже когда молчит.

Shaman любит проводить время с новой возлюбленной Источник: Starhit.ru

«Я не могу сказать, что она сопровождает. Наоборот, мы неразлучники. Это абсолютно наше желание. Она подгоняет свой график… Понимаете, в чем дело? Обычно, когда я готовлюсь к концерту или куда-то уезжаю, предпочитаю побыть один. Потому что команда, даже близкие люди, родственники, они все равно, даже во время телефонных разговоров или при личных встречах высасывают энергию, пытаются твои ресурсы забирать. И ты вроде как поговорил, вроде все хорошо, а чувствуешь себя немножко опустошенным. А у Екатерины, я не знаю, как это получается, но она наполняет меня! Когда я уставший прихожу домой, ей ничего не надо говорить, можно просто побыть рядом, помолчать, но при этом я чувствую себя наполненным, физически становится лучше», — поделился певец со Starhit.ru после эфира на «Дорожном радио».

Ида Галич показала лицо новорожденной дочки

Ида Галич стала мамой во второй раз месяц назад. 28 июля блогерша родила дочку от жениха Олега Ледвича. Сегодня ведущая впервые показала лицо малышки, опубликовав ее фото в своем Telegram-канале.

Первые снимки с малышкой Источник: IdaGalich / Telegram

«Глядя на эти снимки с выписки, трудно поверить, что прошел целый месяц с тех пор, как наш дом наполнился радостью и счастьем. Теперь в шапке профиля я могу гордо писать, что я мама двух очаровательных детей», — поделилась звезда.

На снимках Галич вместе с дочкой и своим возлюбленным. Девочка спала на руках у мамы.

У Галич также есть старший наследник Леон. Мальчика Ида родила от бывшего мужа Алана Басиева. Супруги расстались в 2020 году.

Трусова не стала скрывать сына от подписчиков

Фигуристы Саша Трусова и Макар Игнатов показали миру новорожденного сына. Трогательными снимками с сыном олимпийская чемпионка поделилась в соцсетях.

Источник: Alexandra Trusova / Telegram

«Я не ожидала, что малыши так быстро меняются. Листаю галерею за последние три недели и думаю: „Как же быстро он растет!“ Даже с этой фотосессии Миша уже успел измениться», — написала Трусова в Telegram.

Анну Асти заподозрили в поклонении дьяволу

На недавнем концерте певицы Анны Асти было необычное оформление площадки. Оно включало в себя изображения с большими рогами, костюмы кровавого цвета и огромное количество крестов.

Певица Вика Цыганова в беседе с «Абзацем» объяснила, что использование подобных символов в шоу может указывать на связь артистки с темными силами.

«Это все похоже на ритуал. Святые отцы говорили: „Кому ты служишь, тот тебе и заплатит“. Это бы стоило учесть и Анне Асти. Я не знакома с ее творчеством, пару раз только слышала от нее фальшивые ноты. Могу сказать, что каждый выбирает свою дорожку сам. Если она выбрала служение дьяволу, то не только за себя будет отвечать, но и за тех, кого соблазняет. Все это обернется для нее большими слезами», — отметила Цыганова.

Брюса Уиллиса выселили из дома

Актера Брюса Уиллиса отселили в отдельный дом. Об этом сообщила его супруга, модель Эмма Хеминг.

«Это было одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать. Но я знала, что в первую очередь Брюс хотел бы этого для наших дочерей», — поделилась Хеминг редакции ABC. Дом находится рядом с жильем жены и дочек Уиллиса.

Родные подчеркивают, что цель — не изоляция, а, наоборот, помочь Уиллису, которому с каждым днем становится все хуже. Жена и дети продолжают регулярно навещать его и оставаться постоянно на связи с медицинскими работниками, которые живут вместе с Уиллисом.

Американский актер Дакаскос хочет поработать с Юрой Борисовым

Американский актер Марк Дакаскос, известный по фильмам «Братство волка» и «Драйв», выразил желание поработать с российским актером Юрой Борисовым. Он был впечатлен игрой Борисова в фильме «Анора».

«Он великолепен в „Аноре“, великолепен. Да, конечно. Он талантливый актер», — рассказал американский актер ТАСС. Дакаскос считает, что Борисова ждет блестящая карьера.

Лепс пообещал устроить свадьбу века

Певец Григорий Лепс рассказал о готовящейся свадьбе с 19-летней избранницей Авророй Кибой. Девушка уже не раз называла музыканта мужем, спровоцировав сплетни о тайном бракосочетании. Однако, как утверждает народный артист России, торжество еще не состоялось.

«Мы назовем это свадьбой десятилетия. Свадьба века — это слишком. Не потянем», — заявил Лепс. 63-летний артист уточнил, что до статуса самого пышного торжества столетия ему не хватает «миллионов триста», пишет Starhit.ru.

Олешко был одним из первых на подтанцовке у Булановой

Актер Александр Олешко признался, что однажды он танцевал в составе музыкальной группы певицы Татьяны Булановой. Об этом он рассказал в соцсетях.

Олешко попал в подтанцовку Булановой в 1991 году во время съемок новогодней программы «Голубой огонек». Тогда актеру было 15 лет и он учился в эстрадно-цирковом училище. Он отметил, что старался изо всех сил на сцене.

Агата Муцениеце и Петр Дранга сыграли пышную свадьбу

Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги прошла в закрытом формате 25 августа. На торжество пригласили порядка ста человек, среди которых были родители молодоженов, дети Агаты от ее первого брака с Павлом Прилучным, а также некоторые коллеги по театру.

Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Местом проведения выбрали яхт-клуб в центре столицы. Артисты сняли всю площадку за один миллион рублей, включая прилегающий сад, где прошла выездная регистрация с видом на город и Москву-реку.

К алтарю Агата вышла в белоснежном дизайнерском платье. На время первого танца молодых Агата сменила длинный наряд на платье-комбинацию и надела его вместе с белоснежной косынкой.

Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Специально для гостей и звездной пары на сцене выступили танцоры театра Crave, где ранее играла сама Муцениеце, а также певица Мария Зайцева из дуэта #2Маши.

Дима Билан признался в своей слабости

Дима Билан разоткровенничался о своих слабостях. Уже много лет певец страдает от пагубной привычки. Он курит, но пока никак не может избавиться от вредного пристрастия.

Источник: Super.ru / Telegram