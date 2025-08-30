НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Не стеснялась показать себя: 13 откровенных фото Елены Товстик

Спортивная мама стала героиней глянца и участницей громкого развода

Спортивная мама шестерых детей стала героиней глянца и участницей громкого развода

Этим летом все без исключения узнали, что где-то на белом свете, там, где большой бабос, существуют бизнесмен Роман Товстик и его жена Елена. Он сколотил состояние, продавая БАДы, она рожала детей одного за другим, но в семейную идиллию вмешалась супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина. Познакомившись с ней, бадопродавец потерял голову и ушел из семьи. Возможно, мы когда-нибудь узнаем, чем именно Полина Диброва так обворожила Романа Товстика, а сейчас давайте поближе познакомимся с пока еще женой миллиардера и узнаем, кто такая Елена Товстик.

Елена Товстик давно привлекала внимание своей внешностью и достижениями в спорте. Но по-настоящему известной стала, когда личная жизнь дала трещину.

Будущая звезда светских новостей родилась 3 января 1985 года в Новосибирске, ее девичья фамилия — Филимонова. Детство оказалось непростым: в возрасте 12 лет трагически погиб ее старший брат. Девочка нашла отдушину в спорте: плавание, бег, марафоны. После окончания школы поступила в технический университет.

С Романом Товстиком она познакомилась еще в Новосибирске, когда тот был никому не известным сетевиком. Ради него Елена бросила учебу в университете и поехала за любимым, который часто ездил в командировки.

Впрочем, нельзя сказать, что их отношения начались так уж просто. Роман тогда был женат. Так что 18-летняя на тот момент Елена по сути стала разлучницей.

В 2006 году, когда Роману было 32 года, а Елене 21, пара поженилась. За время семейной жизни у них родились шесть детей — три сына и три дочери. Последний ребенок появился на свет в 2024 году.

Жизнь казалась идеальной: фото с семейных праздников, мотивационные посты и красивые кадры с профессиональных фотосессий создавали образ счастливой и успешной жены миллиардера.

Елена была не только любимой, верной и честной супругой, но и помощницей магната. А Роман, чтобы у них было больше общих тем, увлекся спортом. Хотя поначалу несерьезно относился к увлечению избранницы.

— Муж сначала посмеялся и даже не захотел мне нужный велосипед купить. Думал, что я побалуюсь и брошу. А самый дешевый велосипед для гонок стоил двести тысяч. В своих первых гонках я выступала на арендованных велосипедах, — вспоминала Елена.

Упорство и характер сделали свое дело: на гонке Ironman 70 км на Майорке она стала 13-й из 90 участниц и первой среди россиянок. Позже Елена вошла в топ-5 лучших спортсменок в своей категории.

Ее заметили глянцевые журналы — фотографии многодетной матери украсили обложки, а награда Super Mama в Дубае закрепила за ней статус вдохновляющего примера. Она стала участницей форума «Женщина будущего» и получила другие приглашения для публичных выступлений.

Летом 2025 года семейная идиллия рухнула. Роман объявил о разводе, уточнив, что давно планировал этот шаг, но дожидался рождения младшего сына. Елена восприняла новость болезненно, обвинила мужа в предательстве и опубликовала в соцсети тревожное послание с изображением свечи, чуть ли не хороня себя от горя заживо. Позже она рассказала, что этот пост — дело рук Романа Товстика.

Ситуация быстро обострилась. По словам Елены, Роман намерен забрать детей и втянул в это одну из дочерей.

Бизнесмен в свою очередь заявил, что ограничивать мать в правах не собирается, заверил, что готов выплатить Елене один миллиард рублей и обеспечить семью на всю жизнь. Он говорит, что дети — самое главное в его жизни, но в то же время адвокат Елены Екатерина Гордон заметила, что миллиардер за спиной у своей пока еще жены продает дом, в котором живут она и дети.

Сегодня Елена Товстик больше не выкладывает счастливые семейные фото, но продолжает делиться с подписчиками историей своей жизни, пытаясь опровергнуть ходящие вокруг нее слухи. И если спорт научил ее бороться до конца, то и в личной драме она, похоже, собирается пройти дистанцию до финиша.

