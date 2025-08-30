«Битва сильнейших» возвращается: кто покинул шоу и кто заменит выбывших экстрасенсов

Таким составом начинался второй сезон популярного мистического проекта Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших — 2», ТНТ, 2025 год

30 августа на ТНТ стартует продолжение второго сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших — 2» (16+). Зрителей ждут новые зрелищные испытания, жесткое противостояние магов, скандальные уходы и новые участники.

Кто ушел из «Битвы сильнейших»

Во время каникул проект покинули вампир Артем Краснов и любовная ведьма Ольга Якубович.

Артем Краснов и Ольга Якубович поддерживали друг друга во время съемок проекта Источник: Артем Краснов / T.me

Слухи об уходе вампира появились в начале июля, но тогда эзотерик поспешил их опровергнуть.

— Нет, это неправда, конечно. Что за ерунда? — возмутился тогда экстрасенс в личном блоге.

Однако уже спустя две недели последовало другое заявление в телеграм-канале Краснова, после которого фанаты заподозрили, что вампир покинул шоу со скандалом.

— «Битву» больше не обсуждаем. Все вопросы, комменты на эту тему будут удаляться. Кто не поймет — бан, — пригрозил он.

По одной из версий, экстрасенс ушел из реалити после обвинений в мошенничестве. Жертвой вампира-экстрасенса якобы стала 46-летняя жительница столицы. Пострадавшая заплатила за магическую консультацию деньги, но попытка наладить жизнь с помощью Краснова обернулась неудачей. Вампир, по словам москвички, вытянул из нее финансы, а после отправил в черный список. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

После ухода из проекта экстрасенс сменил имидж Источник: Артем Краснов / T.me

Сегодня Краснов продолжает предлагать сверхъестественные услуги в своем телеграм-канале, но при этом почти убрал из соцсетей упоминания о «Битве сильнейших». Также эзотерик сменил имидж, перекрасился в блондина и заявил о намерении вернуться в рекламный и модельный бизнес, а на днях и вовсе исполнил рэп. Раньше он утверждал, что при большом желании может перенимать таланты любых людей, в том числе своих конкурентов и недругов.

Любовная ведьма Ольга Якубович тоже ушла из шоу во время летних каникул, но по-английски, не попрощавшись. В отличие от Краснова, экстрасенс с куколкой никак не объяснила свое решение. В ее соцсетях нет ни слова о причинах такого поступка. Зато появилась информация, что совместно с вампиром они открывают школу магии.

Ольга Якубович часто проходила испытания с куклой в руках Источник: Ольга Якубович / Vk.com

Поклонники надеются, что утонченная и эксцентричная участница покинула «Битву сильнейших» не окончательно. Возможно, завеса тайны приоткроется уже в первом выпуске продолжения проекта. Интерес фанатов подогрел Олег Шепс, который на днях в видеообращении рассказал, что первый же готзал, отснятый после каникул, будет скандальным.

— У нас уже отсняли первый готзал после перерыва. Было очень жарко. И вы знаете, первая «Битва сильнейших» отдыхает, вся первая часть второго сезона отдыхает. За перерыв мы сильно преисполнились. Я думаю, вы не разочаруетесь, — сказал экстрасенс.

В перерыве между съемками Олег приехал отдохнуть в родные края и записал небольшое видео для фанатов Источник: Олег Шепс / T.me

Кто придет в новую «Битву сильнейших»

Помимо обещанного скандала, поклонники ждут двух новых участников. Канал ТНТ держит интригу и не разглашает их имена. Но фанаты реалити уже вычислили, что это будут Марьяна Романова и Тимофей Руденко. Оба были замечены на съемках, которые проходили во время перерыва.

Марьяна во второй раз будет сражаться за победу в числе сильнейших магов страны Источник: Марьяна Романова / Vk.com

Марьяна Романова позиционирует себя как философ-религиовед, писатель и мистик. Магией она занималась много лет. В финале 21-й «Битвы экстрасенсов» Марьяна уступила Олегу Шепсу, который был явным фаворитом на протяжении всего сезона. Романова не очень расстроилась, ведь проект принес ей популярность. Также ведьма участвовала в первом сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших», попав в число самых сильных магов.

Поклонники и продюсеры высоко оценивают шансы экстрасенса Источник: Тимофей Руденко / T.me

Тимофей Руденко — победитель 19-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», в которой был абсолютным фаворитом. По словам медиума, дар проявился у него после смерти отца. Тогда Тимофей стал слышать голоса умерших, и у него диагностировали шизофрению. Однако мужчина научился контролировать свои видения и использовать их для помощи людям. На несколько лет он пропадал из медиапространства, но в прошлом году вновь напомнил о себе, приняв участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш».

Продюсеры реалити рассчитывают, что новые участники встряхнут проект и изменят расстановку сил. Сейчас турнирную таблицу возглавляют Влад Череватый (133 балла), Олег Шепс (128 балла), Максим Левин (124 балла). Кроме них за победу продолжат бороться Александр Шепс, Виктория Райдос, Ангелина Изосимова и Юлий Котов.