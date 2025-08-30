«Мы молились, чтобы в живых остаться». Стоит ли ехать в самый живописный и опасный каньон Абхазии?

Вода в каньоне Хашупсе холодная, как и в других горных реках Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Хашупсе считается самым живописным каньоном Абхазии. Он находится недалеко от Гагры. Место совершенно дикое, но, несмотря на это, народу там тьма, особенно в августе. Джипы массово привозят российских туристов. SOCHI1.RU рассказывает, стоит ли туда ехать, и, если всё-таки собрались, то как лучше: на своем автомобиле или купить экскурсию.

Река Хашупсе мирная, пока не пошел дождь в горах Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Как доехать

Маршрут к Большому каньону Хашупсе начинается в поселке Цандрыпш — самом близком к российско-абхазской границе населенном пункте. Как только съезжаешь с республиканской трассы, хороший асфальт сразу заканчивается. Дорогу к каньону отсыпают горной породой. Кое-где встречаются остатки прежней роскоши — асфальтированные, видимо, еще при советской власти участки. Сейчас они только затрудняют движение. Несмотря на это, ехать на седане вполне возможно — на сочинский каньон Псахе добираться сложнее. Абхазы «летают» даже с низкой подвеской. В общей сложности до природного объекта 8 километров. Дорога двухполосная, но кое-где приходится пропускать джипы.

Несмотря на дикие места, там всё же живут люди. По пути к каньону есть пара дегустационных залов с местными алкогольными напитками (наша редакция не рекомендует дегустировать непроверенный алкоголь). А на реке — местные кафе-апацхи с живой рыбой, которую поймают и приготовят при вас. Вдоль дороги встречаются небольшие населенные пункты, скорее их остатки. Первое на пути — село, в котором когда-то была двухэтажная школа и колхоз. Теперь там выживают всего несколько домов. Люди держат скот: коров, коз и домашнюю птицу. Выше в горах можно встретить стадо буйволов, мирно пасущееся в лесу.

6 километров на легковом автомобиле проехать вполне возможно, а дальше только на джипах, ну или на кроссоверах с полным приводом. Тут каждый автовладелец сам решает, поедет ли он дальше, нужно учесть, что придется переезжать реку. Кто-то рискует и едет на переднем приводе. Как итог — оторванная защита.

Шкода прошла испытания горной рекой Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Примерно за полтора-два километра от каньона есть полянка, на которой можно оставить автомобиль. Естественно, за его сохранность никто не отвечает. А дальше тем, кто решил поберечь машину, придется идти пешком. Немного в гору, вброд через реку, через лес — и вы на месте.

Путь на каньон сложный, но дети его проходят Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

За что платить

Посещение каньона платное: 200 рублей. Если брать экскурсию на джипе — по 2 тысячи рублей с человека, но за вход всё равно заплатить придется. Обычно туристы покупают экскурсию по Гагре плюс посещение каньона. Такое удовольствие обойдется в 2 тысячи 500 рублей. При входе есть туалет и раздевалка. На территории — небольшое кафе и беседки, где можно перекусить и посмотреть на реку.

Можно сидеть в беседке и смотреть на реку Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

— Вы куда в купальниках? Вода в каньоне +12 всего. Собрались, как на пляж, — говорит сотрудник. На входе туристов запугивают холодной водой и предлагают взять в аренду гидрокостюмы — 1000 рублей за штуку. На самом деле вода прохладная, но терпимая, как в любой горной реке на черноморском побережье. И вполне можно обойтись без специальной защиты. Водонепроницаемые чехлы для телефонов продают тут же за 350 рублей, но это лишнее, если у вас с собой есть сумочка, куда можно убрать гаджет.

За аренду гидрокостюма нужно отдать 1000 рублей Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

А вот обувь нужно обязательно взять удобную — лучше аквашузы. До каньона нужно идти прямо по реке и по ее берегу, усыпанному скользкими булыжниками. Течение реки достаточно сильное.

— Ничего сверхъестественного мы здесь не увидели. Были в Сочи на «Чертовых воротах», на реке Псахе в Сочи. Всё то же самое, да еще и народу много, сделать кадр без людей практически невозможно, — рассказывает туристка из Коми Антонина Лошкарева.

Но есть и другое мнение.

— Мы в восторге, такие дикие места. Заехали в дом к местным жителям, посмотрели их быт. Нас запустили во двор. Живут натуральным хозяйством, разводят скот, выращивают табак и кукурузу. Пасека у них, в окрестностях села заготавливают дрова без всяких лицензий. А красота каньона завораживает, — делится впечатлениями турист из Курска Вадим Берегов.

— Могли бы дорогу привести в порядок, чтобы можно было спокойно ездить всем на легковых автомобилях. Видимо, специально не делают, чтобы хлеб у джиперов не отбирать. Мы не рискнули на своем автомобиле, купили джип-тур. Столько страха натерпелись. Больше не хотим никакого экстрима, лежим на пляже. Водители по этой опасной дороге гоняют как сумасшедшие. Мы молились, чтобы в живых остаться, — говорит туристка из Ярославля Ксения Жаркова.

Фотографии в каньоне получаются красивые Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В Большом каньоне Хашупсе проводят экскурсии на сапбордах. Но для особо выносливых. Вес рюкзака с сапом — примерно 10–12 килограммов. Идти с ним за плечами нужно вброд или вдоль реки по валунам полтора километра. Протяженность сплава всего 800 метров, весь маршрут занимает около 3 часов. Стоимость тура 7 тысяч рублей, в стоимость входит трансфер до места, прокат гидрокостюмов, специальной обуви, шлемов и чехлов для телефонов.

Местные советуют приезжать в каньон в будние дни, в понедельник и вторник там меньше всего людей. И внимательно следить за прогнозом погоды. Если в горах гроза, за минуты река превращается в стремительный поток, который несет за собой вековые деревья и даже камни. Единственную дорогу часто размывает, на нее сходят сели, есть возможность остаться в тех местах на несколько дней. Кстати, небольшой гостевой дом в селе есть, но до него еще нужно добраться.