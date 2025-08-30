«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать

Город славится гостеприимством Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Внутренний туризм расцветает, так как летать за рубеж и на черноморское побережье России становится всё сложнее. Виной тому и постоянные отмены рейсов, и цены. Журналист 72.RU Анатолий Кузнецов решил не нервничать по тому или иному поводу и отправился на отдых в Казань. Оказался он там впервые. О том, чем удивила и порадовала, а чем разочаровала (спойлер: практически ничем) третья столица России, он подробно рассказывает в своей колонке.

Анатолий Кузнецов

Лучшие туристические места

Побывать в Казани я планировал давно, так как много слышал о городе, дескать, он невероятно красив, удобен и вообще чудо, а не миллионник. Но отдыхать летом планировал, разумеется, где-нибудь поближе к морю и пляжу. Однако планам помешали и цены, и трудности с перелетами из-за атак БПЛА, и масштабные экологические катастрофы.

И вместо курортного отдыха решено было поехать на автомобиле по маршруту Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Казань. Взяв с собой парочку друзей, отправился в путь. На дороге долго останавливаться не будем, скажу лишь, что в целом она везде приемлемая, кроме небольшого участка в Удмуртской Республике.

Добирались от Тюмени до Казани два дня, но по собственной инициативе, так как останавливались в Екатеринбурге на пару часов и на ночь в Перми. Дорога туда и обратно — около 3000 километров по пяти разным регионам России.

Итак, Казань. Здесь мы пробыли четыре дня. Остановились в одном из самых бюджетных отелей (впрочем, и это показалось дорого, но об этом позже), оставили вещи и отправились изучать город. Казань поделена на две части — историческую, где мы в основном и были, и современную.

Здание Национального музея Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

В Казани сразу обращаешь внимание на то, насколько город ухоженный. Нет разваленных зданий или исторических памятников, затянутых этим дурацким баннером, мол, скоро будет красиво. Нет, красиво здесь уже сейчас. Местные говорят, что такой порядок тут навели к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как бы то ни было, получилось отлично.

В первую очередь это касается кремля и его окрестностей. Сам кремль представляет собой большой туристический комплекс, на территории которого находится одна из самых старых церквей города, а также мечеть Кул-Шариф, еще местный филиал Эрмитажа (того самого, питерского, да) и пяток разных музеев. Мы решили взять обзорную экскурсию с посещением обоих храмов, это стоит всего 300 рублей с человека.

Вид на Казань из бойницы кремля Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Башня Сююмбике Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

На одном из зданий сохранились старинные вывески Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Тем, кто ни разу в Казани не был, стоит прогуляться по ближайшим к кремлю улицам. В первую очередь все туристические сайты рекомендуют пешеходную Баумана, однако лично мне тут не очень-то понравилось: шумно, дорого, всё для туристов, заполнено, следовательно, тоже туристами. Гораздо спокойнее и уютнее на соседних улицах.

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Еще одно место из всех путеводителей — Татарская слобода. Когда-то, судя по развешанным на стенах фото, тут был почти разрушенный переулочек со старыми домами, но власти всё восстановили, а в исторических зданиях открыли магазинчики, музеи и отели. Получилось уютно.

Местный Музей чак-чака обязателен к посещению. Нам, к сожалению, не удалось попасть на экскурсию, так как записываться туда нужно заранее, но внутри есть отличный магазин сувениров — недорогой и с хорошими вещами, а также чайная. Какой же там вкусный чай! За 1000 рублей на двоих взяли несколько видов напитка, сладости ручной работы и элеш — татарский пирожок с курицей и картошкой.

Купить их чаи и сладости можно с собой, что мы и сделали, очень уж они оказались хороши.

Одно из самых колоритных мест — чайная в Музее чак-чака Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

В последний день посетили отдельно Свияжск — поселок-остров недалеко от Казани. Помимо комплекса храмов, включая старинную деревянную церковь, побывали в Музее археологии дерева — одном из самых современных и впечатляющих музеев, где мне удалось побывать. Пообедали в монастырской трапезной. Вид оттуда открывается прекрасный, но вот цены — ужас.

Музей построили буквально на месте раскопок — там, где обнаружили сразу три исторических слоя древнего Свияжска Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

К сожалению, отдыху и ориентированию в городе мешало практически полное отсутствие мобильного интернета. Удивительно, как местные жители быстро привыкли к этой ситуации и совершенно ничему не удивляются, будто так всё и должно быть. Приспособились, используя точки Wi-Fi, подключаясь к бесплатному интернету от заведений или других общественных мест.

Крутая набережная, где есть водяная мельница

Отдельно хочется поговорить про озеро Кабан — водоем в центре города, на котором сделали самую крутую набережную, что я видел. Водоем почистили, сделали деревянные дорожки, мостики, понтоны на воде. Во всё это вписали экосистему озера — кувшинки, рогоз, водоросли и ивы вырубать не стали, а сделали, наоборот, фишкой и украшением.

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Новое здание театра Казани выглядит очень круто Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Гулять по этой набережной вечером — одно удовольствие. Неподалеку есть ресторанчик, а рядом — отличная детская площадка, на которой места для игр завязаны на использовании воды. Здесь — водяная мельница, там — помпа для подачи жидкости и шлюзы.

Вот так просто можно использовать потенциал водоема, если территория попадает в руки к хорошим проектировщикам Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Цены и еда

А теперь о ценах. Они тут разные: что-то крайне дешево, а что-то — очень дорого. Например, сувенирка в Казани стоит в основном копейки. Экскурсии и музеи тоже не очень дорого — в основном в районе 500 рублей. Плюс можно покупать комплексные билеты, это дешевле.

Ели мы и в столовых, и в ресторанах, и в кофейнях. Бюджетно пообедать можно на 500 рублей с человека. Не стоит, пожалуй, садиться в первое попавшееся заведение на улице Баумана — мы так пришли там в бар и были неприятно удивлены ценами.

Зато приятной неожиданностью стала сеть заведений Tubatay — это своеобразный местный «Макдоналдс», но с татарской кухней. Здесь можно поесть супов, вариации кыстыбыя, эчпочмака, взять чашку татарского чая. То, как казанцам удалось переработать свою кухню в очень вкусный и современный фастфуд, достойно уважения.

Кстати, у сети есть и рестораны, например Tatar на территории кремля. Там очень вкусно и стильно, но не сильно дорого для ресторанной кухни.

Татарский «Макдоналдс» покорил мое сердце Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Вкусности из чайной — баурсак, чак-чак и так далее Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Самая большая боль — это цены на жилье. Мы выбрали один из самых доступных вариантов поближе к центру — дешевле были только номера в подвале без окон или снять квартиру посуточно. За трое суток в этом отеле отдали почти 18 000 рублей на двоих. И это в условиях, когда в ванную не положили даже мыла!

В сумме за три дня вместе с дорогой мы потратили в Казани порядка 40 000 рублей на двоих. Стоит отметить, что отпуск мы планировали, поэтому ни в чем себе не отказывали. Четвертый день провели в домике на берегу Волги, и это обошлось нам еще примерно в 12 000 рублей с пары.

Невероятно гостеприимный город

Казань — очень гостеприимный город. Здесь, если ты будешь уважительно относиться к татарской культуре и не вести себя как типичный хабалистый турист с деньгами, к тебе тоже отнесутся с уважением и радушием.

В Казани почти нет витающей в воздухе атмосферы туристических разводок, как часто бывает в курортных городах или других туристических центрах. Жители невероятно гордятся городом и культурой, мультинациональностью и гармоничным сосуществованием двух разных религий, а потому с удовольствием расскажут обо всем этом вам.