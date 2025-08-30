«Господи, реально я еду?»: парикмахер рассказала, как отправилась на необитаемый остров на съемки шоу

У Анастасии был номер 52 на футболке Источник: пресс-служба телеканала СТС

Анастасия Андреева — парикмахер и зоозащитница из Кургана — приняла участие во втором сезоне реалити-шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+) на телеканале СТС. Участники будут жить на тайском острове и бороться за главный приз в 10 миллионов рублей. Корреспондент 45.ru пообщался с Анастасией и узнал у нее секреты выживания на острове.

Анастасия с детства мечтала поучаствовать в околоспортивных телепрограммах. Сперва «Зов джунглей», потом «Форт Боярд» и «Последний герой». С появлением интернета стала следить за кастингами. Однажды увидела прием заявок на «Остров сокровищ». Сразу подала заявку, но на первый сезон не попала: не удалось пройти отбор. А когда объявили кастинг на второй сезон, без раздумий отправила заявку вновь.

Анастасия работает парикмахером и ведет курсы для коллег Источник: Анастасия Андреева

Для того чтобы попасть на кастинг, пришлось заполнить анкету с рассказом о себе на сайте телеканала. Уже после звонка редактора Анастасия отправила расширенную анкету, видеовизитку и медкарту с подробным описанием состояния здоровья. Спустя время пришел ответ.

— Я была в тот день на массаже. Когда только вышла, то увидела пропущенный от редактора и СМС «Срочно позвони». Позвонила, и мне сказали: «Всё, тебя одобрили, через неделю будет вылет». Выслали список того, что нужно взять, включая медицинские справки. И вот тогда у меня начался мандраж. Господи, реально я еду? Непонятно куда, с кем и что там делать. Я не могла спать первую ночь, мне было страшно: «А вдруг это подстава, заберут в рабство», — Анастасия делится эмоциями, ведь не каждый день приходят такие новости.

Анастасия в свободное от работы время занимается в вокальной студии и выступает Источник: Анастасия Андреева

Редакторы выслали участнице авиабилеты и фотографию с точкой сбора в аэропорту в Таиланде (съемки проходили на одном из тайских островов. — Прим. ред.). Важным критерием отбора, как оказалось, было лишь наличие загранпаспорта. А вот, например, умение плавать было необязательным.

— У нас была участница, которая ни разу в жизни не плавала. Панически боялась воды, даже в ванной не лежала. Но на съемках пришлось плавать. Выбор участников был по степени «интересности» для шоу, для телевизора, — Анастасия размышляет об отборе участников.

Всего было 65 участников из разных стран, в числе которых были Россия, США, Таиланд, Индонезия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие.

Руслан Баринов и Анастасия Андреева из одного города Источник: пресс-служба телеканала СТС

Среди участников было много блогеров, у некоторых миллион подписчиков, но Анастасия говорит, что не интересуется этим. В основном подписки в соцсетях у нее на что-то юмористическое или посвященное профессии, хобби. О том, что в командах есть блогеры, Настя узнала только на съемках. Там же впервые познакомилась и с земляком Русланом Бариновым. То, что оба участника из одного города, сыграло им на руку, они подружились и поддерживали друг друга.

— Никому ничего не сказала. Поехала без какой-либо поддержки. У меня были только билеты Москва — Таиланд. Кроме списка разрешенных вещей, не знала ничего, переживала всё это одна, — Анастасия говорит, что друзья и близкие не знали о ее участии в съемках.

Поддержка была от малознакомых людей: клиентам, которым пришлось отменить стрижки, Анастасия говорила, что улетает по очень интересным делам и будет без связи. В ответ звучало: «Настя, мы за тебя волнуемся, будем ждать».

Так проходили сборы чемодана Источник: Анастасия Андреева

До отъезда пришлось пристраивать пушистых питомцев. Помогли хорошие знакомые. Музыкант Роман Токарев с подругой взяли на себя заботу о животных. И только тогда можно было со спокойной душой лететь на съемки.

Суть подобных реалити — выжить на необитаемом острове и пройти испытания от ведущего. Перед тем как поехать на шоу, Анастасия посмотрела его первый сезон и вспомнила подобные передачи, например «Последнего героя» или «Выживалити». Анастасия говорит, что по телевизору всё не так: «На экране люди не выглядят такими уставшими, изможденными и голодными. А в реале это так».

Условия проживания были суровые: высадили на по-настоящему необитаемом острове, каком — наша героиня даже не сможет показать.

— Там не было ни кроватей, ни еды. Остров оказался пустой. Я ходила, искала: может, где-то растут бананы, — но деревья все были голые. Лишь несколько кокосов валялось под ногами, мы их периодически раскрывали и ели. А дополнительно никакой еды не давали.

Так участники добирались с вещами на остров Источник: пресс-служба телеканала СТС

Список разрешенных вещей был небольшой: один крем для лица, SPF-крем от солнечных лучей, нижнее белье с носками, черные шорты, две пары кроссовок и теплая одежда для сна. Еще участникам рекомендовали взять «коралки» — тапочки для передвижения по дну океана, чтобы не больно было наступать на морских ежей. Никаких шампуней, гелей для душа брать не разрешили.

Лекарства разрешили захватить только те, которые необходимы по рецепту от врача. Все медикаменты хранились у доктора, который постоянно присутствовал на съемках.

Перед высадкой на остров в гостинице редакторы еще раз внимательно просмотрели вещи, проверили даже стельки в кроссовках, чтобы не было ничего запрещенного.

— Последний раз я поела в 6 утра, надела разрешенную одежду. Каждому участнику одобрили определенные вещи. Всё остальное мы с вечера сложили в подписанные сумки и отдали организаторам. На остров ехали без всего: без воды, без кремов; не зная, сколько сейчас времени, сколько и куда плыть. Мне одобрили короткое платье и туфли на каблуках. Нельзя было ни головного убора, ни солнечных очков, — Анастасия рассказывает о дороге до острова.

Анастасия участвует в различных спортивных соревнованиях Источник: Анастасия Андреева

Уже на острове пришлось попотеть. Участники сами строили место для ночлега, делали крышу из пальмовых листьев. Анастасия думала, что шоу будет всё-таки больше спортивным. В родном городе она участвовала в различных соревнованиях, например в «Гонке героев» или «Стальном характере», прыгала с парашютом и еще со школы любила всякие эстафеты. Хотелось соревноваться, но телепередача оказалась больше про выживание, и, как признается участница, спортивные навыки не очень-то и помогали.

Самое тяжелое испытание, которое пришлось пережить, — голод. Один раз Анастасию даже увели к врачу, потому что организм уже отключался. Добыть пропитание на острове, где шли съемки, было невероятно сложной задачей. Не ловилась даже рыба. Так что в основном из еды были небольшие порции пресного риса.

— Ты реально не ешь, у тебя голод. Мерзнешь. Если весь день идет дождь, ты промокнешь, не во что переодеться. Для того чтобы помягче спать, я рвала кокосовый койр (мягкое волокно с кокосовой оболочки. — Прим. ред.) как в ортопедических матрасах. Но не знаю, сколько надо было нарвать этих кокосов. Для меня всё это было очень тяжело. Я человек, который даже в палатках не ночует, а меня выкинули на необитаемый остров, где нет еды, негде спать, живешь с кучей незнакомых людей. Еще испытания приходится проходить под палящим солнцем или под дождем. Это реально жесть. По телеку это выглядит гораздо легче, — Анастасия вспоминает тяжелые условия обитания на острове.

Участникам приходилось самим обустраивать себе жилье для ночлега Источник: пресс-служба телеканала СТС

Участие в реалити-шоу было максимальным выходом из зоны комфорта. Для съемок в режиме 24/7 использовалось постоянное освещение. А на остров нельзя было брать маску для сна. Для участницы из Кургана отсутствие нормального сна было еще одним испытанием. Дома она привыкла спать на ортопедической кровати с полным затемнением окон.

— Неважно, палящее солнце, не палящее солнце, дождь или ливень, ты постоянно должен функционировать. Ты не можешь спрятаться или заказать доставку. Просыпаешься и понимаешь, что еды нет, ее не будет и негде добыть. А когда будет очередное испытание за ресурсы, тоже неизвестно. Морально очень тяжело было, — вспоминает Анастасия.

Таких, как она, было еще 64 участника. Каждый со своими тараканами в голове. С ними приходилось общаться и взаимодействовать. И всё это в окружении камер и микрофонов. Даже в туалет приходилось ходить с микрофоном. Однако, по словам участницы, уже на второй день к этому все привыкли, никто не замечал объективов, все общались между собой, не думая о том, что за ними следят.

Если Анастасия выиграет деньги, то часть из них потратит на помощь приютам для животных Источник: Анастасия Андреева

Потенциальный выигрыш в 10 миллионов рублей Анастасия запланировала потратить на помощь приютам для бездомных животных. Эта тема волнует Настю давно, она по мере возможностей помогает приютам. Домашние питомцы у нее все оттуда.

— Если в некоторых странах Европы уже почти нет бездомных животных, так как там люди более ответственно относятся, то у нас их очень много. А приюты существуют на пожертвования от простых людей. И я уже говорила, что часть выигранной суммы я бы потратила на закрытие долгов таких приютов. И возможно, даже построила бы свой, — мечтает Анастасия.

Наша героиня с детства мечтала о том, чтобы ее показали по телевизору. Только не знала, как это сделать. К тому же она хотела стать медийной, известной. И не для того, чтобы потешить самолюбие, Анастасия хотела за счет собственной популярности поднимать важные социальные вопросы.

— Мне не нравится отношение к животным в нашей стране, хочется его менять. И конечно, когда ты медийный человек, больше людей могут тебя услышать, — рассказывает Анастасия.

Если бы Анастасии предложили еще раз поучаствовать в таком шоу, она бы отказалась Источник: пресс-служба телеканала СТС

Когда начали появляться новости о том, что Анастасия участвует в «Острове сокровищ» на СТС, ей стали писать друзья и знакомые. По словам участницы, сообщения и комментарии доброжелательные, ничего плохого, все хотят посмотреть шоу и желают удачи. О деньгах не спрашивают, просят рассказать, как попасть в телевизор.

Если бы Анастасии предложили повторить поездку и вновь поучаствовать в таком шоу на выживание, она бы не согласилась: участие в «голодном» реалити — не ее. Здоровье важнее. А вот в спортивных или интеллектуальных соревнованиях с удовольствием поучаствовала бы.

Премьера шоу состоится 31 августа в 18:00 на телеканале СТС.