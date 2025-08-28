Семейные шоу, вечеринки, спектакли: куда сходить в Ярославле в последние выходные лета

13:00 — экспериментальный спектакль «Бранч у пивовара» (18+) в ресторане Пивоваръ. Гости отправятся в путешествие в конец 19 века на званный обед к известному пивовару Павлу Синебрюхову и актрисе Фанни Гран. Каждый гость сможет принять участие в развитии театрализованных действий. Вас ждет бранч по меню от шеф-повара и дегустация разных видов пенного. Билет для взрослого обойдется в 4700 рублей, взрослый+ребенок (дети до 16 лет) — 8000 рублей.

20:30 — аудиоспектакль «Театр в трамвае. Двери открываются» (16+) — это лирическая история-признание в любви к Ярославлю. Развлечение для тех, кто любит театр в необычном месте и воспринимает трамвай, как что-то романтическое. История длится 45 минут. Стоимость обычного билета — 1050 рублей, льготного — 650 рублей.

12:00 — семейное шоу «А хотите чудо?» (6+) пройдет в ТРЦ «Яркий» на 2 этаже в парке «Джунгли». На сцене выступит волшебник Сергей Кораблев с «говорящим» Кроликом, который знает все секреты иллюзий. Вас ждут фокусы, загадки и обучение чудесам! Стоимость билетов от 1100 до 1600 рублей.

15:00 и 19:00 — первый фестиваль автомобильной уличной культуры «ТУРБО-ЯР» в Ярославле, где будут выступать автоспортсмены, каскадеры, артисты и блогеры с разных областей. Вас ждут интерактивные зоны, автовыставка, специальные гости и многое другое. Стоимость билета от 1000 рублей. Детям до 5 лет включительно вход бесплатный (6+).

17:00 — уникальное мероприятие «История в бокале: Тайны Российского Виноделия» (18+) в ресторане «Дежавю». Гостей ждет театрализованная дегустация, знакомство с необычными персонажами и захватывающие истории, которые перенесут вас в 19 век и СССР. Вы проследите возрождение российского виноделия и примете участие в конкурсах и викторинах. Стоимость билета — 4900 рублей.

11:00 — театрализованная пешеходная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+) на Речном вокзале. Спектакль-путешествие продлится 1,5 часа, маршрут составит приблизительно 3 километра. Вы пройдете по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Стоимость прогулки — от 550 рублей.

С 10:00 до 18:00 — день открытых дверей для школьников от 7 до 16 лет в образовательном центре «Траектория». В программе интерактивные занятия от преподавателей, знакомство с руководителем центра и возможность получения индивидуальной рекомендации по обучению. Вход свободный.

11:00 — 18:00 — творческий день рождения ярмарки в Демидовском саду (5+). Гостей ждут различные мастер-классы, экскурсии и лекции. Также в саду будет играть живая музыка и подготовлены фотозоны.