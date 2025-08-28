НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Семейные шоу, вечеринки, спектакли: куда сходить в Ярославле в последние выходные лета

Семейные шоу, вечеринки, спектакли: куда сходить в Ярославле в последние выходные лета

Афиша развлечений на 29 — 31 августа

Провожаем лето в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.ruПровожаем лето в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.ru

Провожаем лето в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.ru

В последние летние выходные в Ярославле пройдет много занимательных событий. Все мероприятия мы собрали в удобных карточках.

  1. 29 августа
  2. 30 августа
  3. 31 августа
1

29 августа

  • С 20:00 до 23:00 — «Ночь в электричке» (0+). Интерактивная программа на железнодорожном вокзале Ярославль-Главный. Вас ждет электропоезд с развлечениями, выступление ярославской кавер-группы «Голивудс», мастер-классы и многое другое. Вход свободный.

  • 20:30 — танцевальная вечеринка «ONLY FUNKs» (18+) под музыку в жанре фанк. Выступят московская группа «DIASONICS» и 6 диджеев, каждый из которых имеет свой индивидуальный стиль. Мероприятие пройдет в баре «Папин гараж», стоимость билета — 500 рублей.

  • 19:00 — семейное шоу «А хотите чудо?» (6+) пройдет в ТРЦ «Яркий» на 2 этаже в парке «Джунгли». На сцене выступит волшебник Сергей Кораблев с «говорящим» Кроликом, который знает все секреты иллюзий. Вас ждут фокусы, загадки и обучение чудесам! Стоимость билетов от 1100 до 1600 рублей.

  • 18:00 — мастер-класс для самых маленьких детей (3-5 лет) от школы танцев «Podval dance company» (2+). В 19:15 мастер-класс пройдет для детей от 6 до 9 лет.

  • 21:00 — завершение лета от театра огня «Piligrims» в Любимском сквере. Вас ждет сказочное выступление, которое поможет высвободить бунтарский дух после тяжелой трудовой недели. Вход бесплатный (12+).

2

30 августа

  • 13:00 — экспериментальный спектакль «Бранч у пивовара» (18+) в ресторане Пивоваръ. Гости отправятся в путешествие в конец 19 века на званный обед к известному пивовару Павлу Синебрюхову и актрисе Фанни Гран. Каждый гость сможет принять участие в развитии театрализованных действий. Вас ждет бранч по меню от шеф-повара и дегустация разных видов пенного. Билет для взрослого обойдется в 4700 рублей, взрослый+ребенок (дети до 16 лет) — 8000 рублей.

  • 20:30 — аудиоспектакль «Театр в трамвае. Двери открываются» (16+) — это лирическая история-признание в любви к Ярославлю. Развлечение для тех, кто любит театр в необычном месте и воспринимает трамвай, как что-то романтическое. История длится 45 минут. Стоимость обычного билета — 1050 рублей, льготного — 650 рублей.

  • 12:00 — семейное шоу «А хотите чудо?» (6+) пройдет в ТРЦ «Яркий» на 2 этаже в парке «Джунгли». На сцене выступит волшебник Сергей Кораблев с «говорящим» Кроликом, который знает все секреты иллюзий. Вас ждут фокусы, загадки и обучение чудесам! Стоимость билетов от 1100 до 1600 рублей.

  • 15:00 и 19:00 — первый фестиваль автомобильной уличной культуры «ТУРБО-ЯР» в Ярославле, где будут выступать автоспортсмены, каскадеры, артисты и блогеры с разных областей. Вас ждут интерактивные зоны, автовыставка, специальные гости и многое другое. Стоимость билета от 1000 рублей. Детям до 5 лет включительно вход бесплатный (6+).

  • 17:00 — уникальное мероприятие «История в бокале: Тайны Российского Виноделия» (18+) в ресторане «Дежавю». Гостей ждет театрализованная дегустация, знакомство с необычными персонажами и захватывающие истории, которые перенесут вас в 19 век и СССР. Вы проследите возрождение российского виноделия и примете участие в конкурсах и викторинах. Стоимость билета — 4900 рублей.

  • 11:00 — театрализованная пешеходная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+) на Речном вокзале. Спектакль-путешествие продлится 1,5 часа, маршрут составит приблизительно 3 километра. Вы пройдете по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Стоимость прогулки — от 550 рублей.

  • С 10:00 до 18:00 — день открытых дверей для школьников от 7 до 16 лет в образовательном центре «Траектория». В программе интерактивные занятия от преподавателей, знакомство с руководителем центра и возможность получения индивидуальной рекомендации по обучению. Вход свободный.

  • 11:00 — 18:00 — творческий день рождения ярмарки в Демидовском саду (5+). Гостей ждут различные мастер-классы, экскурсии и лекции. Также в саду будет играть живая музыка и подготовлены фотозоны.

  • 20:30 — завершение лета от театра огня «Piligrims» в Любимском сквере. Вас ждет сказочное выступление, где под танцы пламени прозвучат фэнтезийные баллады от эльфийских бардов. Вход бесплатный.

3

31 августа

  • 12:00 — семейное шоу «А хотите чудо?» (6+) пройдет в ТРЦ «Яркий» на 2 этаже в парке «Джунгли». На сцене выступит волшебник Сергей Кораблев с «говорящим» Кроликом, который знает все секреты иллюзий. Вас ждут фокусы, загадки и обучение чудесам! Стоимость билетов от 1100 до 1600 рублей.

  • 15:00 и 19:00 — первый фестиваль автомобильной уличной культуры «ТУРБО-ЯР» в Ярославле, где будут выступать автоспортсмены, каскадеры, артисты и блогеры с разных областей. Вас ждут интерактивные зоны, автовыставка, специальные гости и многое другое. Стоимость билета от 1000 рублей. Детям до 5 лет включительно вход бесплатный.

  • 11:00 — театрализованная пешеходная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+) на Речном вокзале. Спектакль-путешествие продлится 1,5 часа, маршрут составит приблизительно 3 километра. Вы пройдете по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Стоимость прогулки — от 550 рублей.

  • 21:00 — завершение лета от театра огня «Piligrims» в Любимском сквере. В программе огненные номера от трех коллективов: Пилигримы, FireFOX и ДикоБрасты. Вход свободный.

