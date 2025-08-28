НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Обзор «Всего добьюсь сама»: как выглядит и чем занимается внучка Софии Ротару

«Всего добьюсь сама»: как выглядит и чем занимается внучка Софии Ротару

С музыкой у нее не сложилось, но она и без того купается в роскоши

320
2 комментария
Жизнь Сони Евдокименко&nbsp;— это коктейль из роскоши и громких заголовков | Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Жизнь Сони Евдокименко&nbsp;— это коктейль из роскоши и громких заголовков | Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жизнь Сони Евдокименко — это коктейль из роскоши и громких заголовков

Источник:

iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Казалось бы, времена семейного подряда давно забыты, но в семьях, которые нашли золотую жилу, об этом не догадываются. Вот и София Ротару превратила свою карьеру в прибыльное дело для детей. Ее сын стал продюсером знаменитой матери, сноху пристроили стилистом и директором в команде певицы. Вот только с дальнейшими поколениями не задалось. Внука пытались втянуть в семейный бизнес, да он предпочел стать моделью. Внучка, Соня Евдокименко, какое-то время пробовала себя в музыке, но когда все ее песни пролетели мимо чартов, завязала. Впрочем, ее это нисколько не расстраивает. Ведь у нее есть другое достоинство — она умеет жить красиво.

Источник:

Городские медиа

Бабушка Сони с самых ранних лет внучки не жалела денег на ее развитие. Мечтая подготовить девочку к большой сцене, она оплачивала ей бесконечных репетиторов, занятия йогой, верховой ездой, танцами, вокалом, хореографией и сценическим искусством — похоже, на детство у ребенка времени просто не было. Но чего стоит детство, когда на кону звездное будущее.

Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Правда, у Сони были другие планы: она грезила карьерой модели. Так что все старания бабушки пошли по подиуму, на который ее внучка впервые поднялась в семь лет. Пока София Ротару собирала осколки разбитой мечты, Соня начала сотрудничать с известными брендами, а окончив школу, переехала в Великобританию, чтобы продолжить обучение.

Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Лондоне она стремительно завоевала внимание публики и довольно быстро английские границы стали ей тесны. Она участвовала в модных показах в Нью-Йорке, посещала закрытые вечеринки и светские мероприятия. Фанаты сравнивали Евдокименко с молодой Синди Кроуфорд: те же скулы, тот же взгляд.

Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вскоре вокруг нее стали виться состоятельные мужчины, и она начала появляться в обществе состоятельных мужчин, среди которых были как успешные бизнесмены, так и далеко не молодые олигархи. Соня остановила свой выбор на французском миллионере и ценителе искусства Марко Дюмениле.

Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Впрочем, это оказалось мимолетным увлечением, и меньше чем через год пара рассталась, а Соня закрутила роман с IT-предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle и фигурантом списка Forbes «Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий» Денисом Жадановым.

Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дело шло к свадьбе, но в один момент девушка удалила все совместные фото с Денисом, а в ее соцсетях стало появляться всё больше снимков с наследником одной из самых богатых семей Америки Максом Лернером. Пара вместе с 2024 года, и пока Соня не собирается ничего менять в семейном положении.

Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сегодня жизнь Сони Евдокименко — это подиумы, миллиардеры, шикарные апартаменты и нескрываемая роскошь. Рост 175 сантиметров, точеная фигура, светлые волосы, тонкая талия — Соня шагает по подиумам в платьях от Dior и Chanel. Ювелирные дома вроде Tiffany зовут ее рекламировать колье и серьги. Глянцевые журналы — от Vogue до Elle — снимают ее в студиях и на крышах небоскребов.

Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Впрочем, совсем от музыки Соня не отказалась. Она всё же записала несколько композиций на английском языке под чутким руководством бабушки. Были и студии, и аранжировки, а вот хитов не случилось, и о Соне Евдокименко как о певице никто так и не заговорил. Но девушка не сдается.

— Родство в корыстных целях не использую. Всего добьюсь сама, — уверенно заявляет она.

Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Известно также, что в 2024 году Соня затеяла с братом бизнес-проект. Правда, чему он посвящен, держит в секрете.

Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
+6
Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: iamsofiaeve / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хороша внучка Софии Ротару?

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
София Ротару Семья Фото Модель Певица Внучка
Комментарии
2
Гость
55 минут
И зачем нам это? Особенно в лживом контексте всего добилась сама.
Гость
21 минута
При огромных миллионах и бабушке миллиардерше,конечно можно сказать,что сами все добились..Вот если бы из глухой деревни и бедных родителях, вот тогда бы зачет был
Читать все комментарии
