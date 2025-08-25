Львы рискуют потерять работу, а Раки — разбогатеть. Финансовый гороскоп на сентябрь

Эльза Кушина составила свежий гороскоп Источник: Серафима Пантыкина

В сентябре движение планет подбросит большинству знаков зодиака новые испытания. В этом месяце за мощные энергии отвечают Уран и Плутон. Именно их и нужно винить в череде конфликтов и агрессивных настроений. И такое положение дел не может не сказаться на финансах представителей знаков. Кому в этом месяце будет сложнее всего — читайте в гороскопе Эльзы Кушиной для 72.RU.

Овен

В сентябре Овны хорошо потратятся на себя любимых, причем речь идет о действительно больших суммах. Представители знака рискуют разорить собственный счет ради ненужных вещей, поэтому звезды рекомендуют им подходить к покупкам более разумно. Баловать себя нужно, но не транжиря.

Тем более что в этот период не исключены проблемы со здоровьем. Возможно, часть средств потребуется именно на медицинские цели. Вот уж где лучше не экономить, так это на здоровье.

Телец

Для Тельцов начало осени будет весьма удачным в финансовом плане. Деньги могут прийти через путешествия или обучение. Представители знака могут отправиться в командировки или на отдых, а уже там либо познакомиться с нужными людьми, либо обрести ценные знания. Не стоит пренебрегать и вопросами саморазвития, любая попытка прокачать свои профессиональные способности может привести к кардинальным переменам.

Но избежать трат у Тельцов не получится. В сентябре представители знака будут погружаться с головой в домашние дела: затеют ремонт, захотят обновок или задумаются о переезде.

Близнецы

Близнецов в этом месяце ждет нестабильная ситуация с деньгами. С одной стороны, может показаться, что удалось скопить приличную сумму, но с другой — этих средств может не хватить на все свои «хочу».

Но есть и хорошие новости. Судьба подкинет множество возможностей для заработка. Будут поступать предложения по работе, объявится некий спонсор, способный воплотить в жизнь все материальные желания. Не нужно исключать и везения. В сентябре Близнецы имеют все шансы на случайное пополнение кошелька (выиграют в лотерею, или вернется забытый долг).

Рак

Рак может сорвать большой куш в сентябре, особенно если прислушается к своей семье. Успех ждет тех, кто либо будет действовать в партнерстве с родственниками, либо во имя их блага.

Также этот период подходит для покупки или продажи недвижимости. Осень вообще будет довольно плодотворной, главное — не упускать момент и брать быка за рога!

Лев

Начало осени заставит Львов серьезно задуматься о своем будущем. Представители знака захотят глобальных перемен, особенно в финансовых вопросах. Прежний уровень заработка больше не устраивает амбициозных и самолюбивых Львов, поэтому они будут всеми силами искать для себя новые возможности.

Порой жизнь и сама будет давать им толчок к действиям. Например, через сокращение на работе или крупную ссору с начальством. Но в таких ситуациях главное — помнить: эти перемены уже давно назревали. И сейчас нужно перейти от слов к поступкам!

Дева

Дева в сентябре будет много работать, поэтому кому-кому, а представителям этого знака точно не придется жаловаться на материальное положение. Впрочем, им и некогда будет это сделать.

Интересно, что Девы, которые давно мечтали сменить сферу деятельности, именно сейчас могут сделать это быстро и довольно удачно. Новые перспективы подарят Девам не только массу эмоций, но большие возможности. Правда, долгие раздумья и терзания могут привести к небольшим проблемам со здоровьем. Главный совет Девам: не подавайтесь панике и смелее идите навстречу всему новому.

Весы

Весы в сентябре будут готовы распрощаться со сбережениями только в том случае, если это касается их интересов, внешности и развлечений. Поэтому первый месяц осени будет наполнен приятными тратами.

И что самое важное, эти вложения окупятся. Весов ждут новые знакомства, работа и, при удачном стечении обстоятельств, даже жизнь! Не исключены переезды и интересные деловые предложения.

Скорпион

Скорпион в сентябре наделен сверхсилой: он может достичь любой поставленной цели, причем быстро и уверенно. Но порой представители знака будут жестоки и способны идти даже по головам. Такое положение дел может как помочь им, так и помешать.

От Скорпиона могут отвернуться близкие, сам же он рискует потом пожалеть о своих словах или действиях по отношению к другим. Что касается финансового блага, то тут тоже всё неоднозначно. Представители знака могут неплохо заработать в сентябре, но если это сделать нечестным путем, то бумеранг не заставит себя ждать: можно попасться на уловки мошенников или потерять сбережения другим путем.

Стрелец

Стрелец в этот период имеет все шансы приумножить свои сбережения, при этом вкладывая в самого себя: через обучение или улучшение внешности. Именно в сентябре представители знака почувствуют в себе силы качественно изменить свою жизнь. Они будут стремиться не только к экспериментам со своим имиджем, но и пробуя себя в новом качестве. Удачно может сложиться, например, опыт с преподаванием (делитесь накопленными знаниями с другими).

Еще в сентябре Стрельцы могут выгодно вложиться в недвижимость и не прогадать. Со временем эта инвестиция способна будет круто изменить жизнь: в разы приумножить капитал или помочь с переездом в новый город/страну.

Козерог

Козерог в сентябре может сбиться со своего пути. Расточительство и потеря целей могут привести к слишком большим тратам и даже долгам. В этот период представителям знака нужно еще раз взглянуть на свои жизненные ориентиры и оценить подход к деньгам. Возможно, будет не хватать мотивации и четкого понимания, для чего нужны сбережения?

Но такой период долго не продлится. Совсем скоро ситуация изменится, и Козероги увидят на своем счету кругленькую сумму. Но только если не раскиснут и будут много трудиться.

Водолей

Водолей в начале осени захочет пересмотреть свои источники доходов. И не то чтобы представители знака несчастны из-за нынешнего уровня дохода, просто назрел вопрос профессионального роста или развития.

Но сейчас не самый удачный период для глобальных перемен. Каждое из предложений по работе нужно тщательно обдумать. Возможно, кто-то захочет воспользоваться нестабильным состоянием Водолеев ради собственной выгоды. Также в сентябре не рекомендуется брать в долг или оформлять кредиты (ипотеку и т. д.).

Рыбы

Управитель данного знака находится на ретрограде, поэтому Рыбам стоит отнестись со всей серьезностью к своим финансам. Причем это касается не только спонтанных покупок, но и долгосрочных сделок (кредитов, инвестиций, ипотек). Необдуманный поступок может привести представителей знака к долгам и другим неприятным последствиям.

