«Личное пространство принято уважать»: россиянка — о том, почему нудистский пляж лучше обычного

Автор колонки на нудистском пляже Источник: читатель 161.RU

Нудистские пляжи в представлении многих — что-то пикантное и провокационное. Кто-то идет туда на других посмотреть и себя показать. Но есть и те, для кого пляжи, где все без купальных костюмов, — место, которое дарит ощущение свободы и гармонии с собой и окружающим миром. Ирина Бабичева из Ростова-на-Дону только на такие пляжи и ходит. 161.RU публикует ее колонку, в которой героиня объясняет, почему сделала такой выбор.

Мне двадцать девять лет. Пошел девятый год, как я нудистка.

В прошлом году я написала об этом в одной из соцсетей и получила массу стереотипных вопросов вроде: «Ого, не ожидали от тебя, а че, там все сексом занимаются?»

Надо сказать, что все девять лет я приезжаю на один и тот же пляж — семейный, и там никакого разврата нет. Есть ли он на других пляжах, я не знаю. Скорее, наоборот: на нудистском [пляже] довольно пуританские правила.

Но для меня обычный пляж проигрывает нудистскому по всем критериям.

Я не люблю плавать в море, когда рядом много других людей. Особенно незнакомых. Когда вас ничего не объединяет, кроме мест на берегу, а они расположены вплотную.

Не люблю громкой музыки разных жанров — от рока до попсы, которая льется из четырех разных колонок одновременно. Не люблю протяжного «горячая кукуру-у-уза». Не люблю смотреть, как взрослые напиваются на берегу, потому что вода не прощает пьяных. Не люблю непрошенную оценку своей внешности и не люблю подкаты на пляже.

Источник: читатель 161.RU

Нудистский пляж совсем другой. Его называют диким, но это не совсем так. Над пляжем — лес с обрывом, там разбит палаточный лагерь нудистов. Приезжают обычно компанией или с семьей. Да, дети плавают с родителями, жгут костры на берегу, готовят шашлык. Детей привозят маленьких, привозят подростков. В прошлом году я видела на пляже женщину, которая лежала на берегу с младенцем. Бывает, что приезжают взрослые люди с родителями. Молодежь, люди среднего возраста и пенсионеры. Можно жить не в палатке, а просто приходить плавать. Это мой вариант: мне тяжело проживать жару без душа и кондиционера.

Я бы не сказала, что это какой-то распиаренный пляж. Он не городской — идти к нему нужно из небольшого села. Как правило, приезжают те, кто уже бывал здесь и много раз. Поэтому людей на берегу немного, и я могу раскатать коврик так, чтобы в радиусе трехсот метров вокруг меня никого не было.

Личное пространство тут принято уважать. Пляж огромный, людей немного — все расстилают коврики неблизко друг к другу.

Разглядывать и пялиться на кого-то нельзя. Разговаривать с голыми незнакомыми людьми можно только с разрешения. Я это делала только однажды — предложила отдать даме, сгоревшей на солнце, свой запасной солнцезащитный крем.

Источник: читатель 161.RU

Комментировать внешность нельзя категорически. Близко подходить неприлично. Пары обычно не целуются, не обнимаются, это считается моветоном.

Ни в коем случае нельзя направлять камеру на чужого человека. Если люди хотят фото на память, кадр выстраивают так, чтобы туда точно не попали другие.

Мне нельзя загорать — я фактически обгораю, поэтому плаваю без купальника, а на берегу сразу натягиваю платье или кутаюсь в полотенце. И это мое дело. Кто и как раздевается — личное дело каждого. Можно вообще не раздеваться, главное — к другим не лезть.

Я приезжала сюда с близкой родственницей, с мужчиной, одна. Нудистский пляж я ощущаю самым безопасным, потому что если на обычном пляже одинокой девушке часто кто-то пытается навязать себя, то тут такого со мной не случалось.

Мое единственное знакомство на диком пляже выглядело так. Я купалась тут в одиночестве, потом сидела на берегу одетая и жарила мясо. Не рассчитала количество дров, и на всё мясо не хватило. Ко мне с разрешения подошел проходивший мимо мужчина 35 лет, предложил дожарить на соседнем костре, где сидела их компания, — три человека.

Можно жить не в палатке, а просто приходить плавать Источник: читатель 161.RU

Мы провели отличный вечер: пели у костра «Чижа», «Сплин», песни Башлачева и Геннадия Жукова. Вкусно ели, интересно болтали и много смеялись. Алкоголя не было.

На ночь мне выделили одиночный спальник в палаточном лагере. Одно из любимых воспоминаний: лежу у обрыва в теплом мягком спальнике, слушаю волны, дышу запахом моря и пицундских сосен; считаю августовские падающие звезды, пока не усну. Утром меня угостили завтраком. Плавали вдалеке друг от друга: я не позволила приближаться, а личное пространство, скажу еще раз, там уважают. Ко мне не пытались приставать, ко мне никто не лез.

Плавать без купальника мне больше нравится, потому что нет ничего на ребрах и можно дышать в полную силу. Нырять так мне гораздо приятнее. Я точно туда еще приеду, потому что ни один другой пляж не давал мне такого чувства безопасности, уединения и единения с природой.