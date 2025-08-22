Из знойного красавца в завсегдатая больниц: как пластика, диабет и скандалы изменили Киркорова за пару лет

Раньше Филипп Киркоров представал лоснящимся болгарином, но теперь от того образа не осталось и следа Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Открытие «Новой волны» в Казани началось с происшествия: король российской эстрады Филипп Киркоров упал на сцене. Накануне имя артиста попало в заголовки по другому тревожному поводу: у Киркорова диагностировали диабет. Рассказываем, как постоянные метаморфозы имиджа и потрясения последних лет привели Киркорова к проблемам со здоровьем.

Лег под нож без колебаний

В 2022-м фанаты едва не вызвали скорую, когда увидели обновленного Киркорова. К пластической хирургии артист подошел радикально. Вначале избавился от лишних килограммов и сделал подтяжку лица. Затем перенес целый ряд других операций в клинике Тимура Хайдарова.

— Ушивали диастаз, прорисовывали кубики, работали с грудной областью, работали и с плечами, и с руками, с ногами. В общем, весь Филипп был проработан. Это всё было не за один раз. Всё разбивалось на определенные этапы, — хвастался в свое время Хайдаров.

Плюсом к новому имиджу артиста — татуировки на руках и волосы, белее альпийских снегов. По собственному признанию певца, он пошел на изменения ради любви.

Совсем скоро Киркоров угодил в скандал — засветился на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Бренды начали разрывать с ним контракты, артиста поперли из шоу, в которых он участвовал. Тогда король эстрады пожаловался, что жизнь резко обрела новые краски, но явно не те, что он хотел.

«Голая» вечеринка чуть не стоила Киркорову «отмены» Источник: agentgirl / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мне она даже не написала, не извинилась! Я ведь там вообще мимо шел. Просто пообещал Насте зайти, а получил по полной программе! — говорил Киркоров.

На деле «отмена» поп-короля продлилась недолго, а публикации Киркорова после этого происшествия только прибавили огня в новостные ленты.

Король вернулся

Уже в 2024 году Киркоров с триумфом появился в шоу «Маска» (16+), а вскоре снялся в «Конфетке» (16+) на ТНТ.

Были и экстремальные съемки с Денисом Дороховым в фильме «Братья» (18+), где артист исполнил одну из центральных ролей. Во время работы Бедросовичу пришлось не только щеголять татуированным прессом, но и исполнять опасные трюки.

В начале марта 2025 года артист снова шокировал публику. Но не сиянием кристаллов Сваровски на костюме. Артист словно «усох» на несколько размеров, когда вышел на красный ковер премии «Виктория». Журналистам король поп-сцены гордо признался: сбросил 30 килограмм.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

— Было 116, стало 86, — бодро отрапортовал Филипп Бедросович, как будто делился курсом рубля на утреннем брифинге в финансовой компании.

Помимо этого, Киркоров анонсировал большой гастрольный тур после двухлетнего перерыва.

— Это очень важно — доказать в очередной раз свой статус лучшего певца страны. Это почетная миссия и обязанность. Она только еще больше меня мотивирует и вызывает чувство ответственности, — заявлял артист.

Киркоров гордо демонстрировал «красивые плечи и спортивную грудь», но фанаты при виде впалых щек заподозрили худшее. И, как оказалось, не зря.

Травма, утрата, исчезновение с радаров

Спустя несколько дней после премии все позабыли об экстремальном похудении. Оно и понятно: ушел из жизни его отец Бедрос Киркоров.

— Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров. Но из сердца ты не уйдешь никогда, — написал тогда певец.

Филипп Киркоров вспомнил, как узнал о смерти отца Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Несмотря на личную трагедию, Киркоров решил не отменять запланированные концерты и мероприятия. Однако и месяца не прошло, как поп-король снова встревожил фанатов. 25 апреля на концерте в петербургском БКЗ «Октябрьский» у Филиппа Киркорова загорелся рукав рубашки во время номера на подвешенном на высоте гигантском микрофоне. Пиротехника должна была создать за его спиной «ангельские крылья», но в итоге чуть не привела к трагедии.

На видео заметно, как король эстрады терпит боль во время ожога Источник: Алена, Блин! / T.me

Несмотря на боль, Филипп допел песню, а потом скрылся за кулисами, чтобы переодеться. Он снова вышел к публике и продолжил концерт. Намеченные концерты Киркоров тоже намеревался провести, но организм дал сбой. У артиста началось воспаление, рана не заживала.

Вновь на публике Киркоров появился лишь в июне, на ковровой дорожке 20-й «Премии МУЗ-ТВ». На вопрос журналиста о здоровье Киркоров бодро отшутился: «Спасибо, всё хорошо уже, всё восстановилось».

Жуткий диагноз и новое ЧП на концерте

Артист слукавил. То и дело в медийном поле появлялись тревожные сообщения о состоянии Киркорова. Инсайдеры говорили, что Филипп жалуется на слабость, постоянную жажду и «ватные ноги», постоянные перепады настроения.

Даже спустя четыре месяца после травмы ожог на руке всё еще не затянулся Источник: fkirkorov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В середине августа стало известно: у Киркорова диагностировали сахарный диабет второго типа. Врачи назначили ему инсулиновую терапию и строгую диету. В итоге концертный график пришлось притормозить. Ближайшие выступления запланированы на февраль 2026-го.

Исключение артист сделал для «Новой волны». На открытии музыкального фестиваля в Казани король эстрады исполнял кавер на трек Элджея и Федука «Розовое вино». Однако во время номера Киркоров оступился и неожиданно упал с декораций.

Инцидент попал на видео Источник: МУЗ.ТВ / T.me

К счастью, рядом был балет: крепкие танцоры подхватили певца и помогли вернуть его в вертикальное положение. Киркоров, словно ничего и не случилось, продолжил номер, а за кулисами философски бросил:

— Кто не падал — тот не вставал.