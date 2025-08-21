Шоу «ВИА Суперстар!» возвращается: за кого будет болеть страна в новом сезоне

По лицу Стаса Пьехи сразу видно, что он до этого и сам не догадывался, что его ждет Источник: пресс-служба НТВ

Пока другие шоу деликатно обходят тему родственных связей и давних знакомств, боясь попасть под обвинения в необъективности, создатели «ВИА Суперстар!», наоборот, пошли ва-банк и добавили в новом сезоне человеческой драмы.

В коллегию жюри вошла Лера Кудрявцева, критик Сергей Соседов, певица Ирина Понаровская и Стас Пьеха. Последнему предстоит несколько раз оказаться перед моральным выбором, ведь в числе участников оказался его родственник, а также друг, когда-то деливший с ним одну сцену.

Еще до премьеры нового сезона, которая пройдет 6 сентября, Стас Пьеха больше всего переживает за то, как будет оценивать ВИА «Поющие гитары».

— Один из солистов ВИА «Поющие гитары» — мой двоюродный дедушка, который помогал воспитывать мою маму и всегда был для нее близким другом. Не представляю, как я могу и буду его оценивать, — находится в недоумении артист.

Сами участники группы, судя по всему, из-за родства совсем не переживают и надеются дойти до победы только за счет своей слаженной работы и репертуара.

Источник: пресс-служба НТВ

— Нам важна победа, мы пришли не просто поучаствовать. Мы долго репетировали песни на студии, потому что в коллективе все участники, даже барабанщик, поющие. Нужно очень много времени, чтобы выстроить вокальные интервалы и поработать с каждым. Не просто выйти и спеть, а поразить, — единогласно заявил весь состав ВИА «Поющие гитары».

Конкуренцию коллективу составит группа «Лесоповал». Выхода когда-то популярной группы особенно ждет Лера Кудрявцева.

Источник: пресс-служба НТВ

— Естественно, в 90-е на слуху был хит «Я куплю тебе дом», который слышали все, поэтому мне будет очень интересно понаблюдать за ними. Мой подход к судейству в «ВИА Суперстар!» точно не отличается, но оценивать коллективы, наверное, сложнее, потому что одно дело наблюдать за развитием артиста, а другое — за группой, особенно когда их больше трех человек и нужно следить комплексно, — делится переживаниями ведущая.

На сцену также выйдут группы «Аракс», «Восток», «Бурановские бабушки» и группа «Блестящие». Среди старичков у исполнителей хита «Восточные сказки» остались только Ксения Новикова и Надежда Ручкина, но певицы считают, что обновленный состав — возможность показать новых себя. Если у них получится, это будет блестяще.

Источник: пресс-служба НТВ

В числе участников оказалась и группа «Тутси». На одной сцене с ней Стас Пьеха когда-то только начинал выступать, а теперь ему предстоит ее судить.

Источник: пресс-служба НТВ

— Удивлен появлению «Тутси», с которыми мы были в одном продюсерском центре. Когда я только начинал выступать, они были популярнее меня и у них было больше работы, — вспоминает певец.

Доказать, что им еще есть что показать, предстоит еще двум группам из 00-х. Revolvers, чей голос теперь скорее узнают по озвучке Фродо и Гарри Поттера. А также «Динамит», который представят оба участника: Илья Зудин и Илья Дуров. Их появления Стас Пьеха ждет особенно.

— Очень рад увидеть на шоу группу «Динамит», с ребятами знаком много лет, и мы вместе писали песни, — признаётся Пьеха.

Источник: пресс-служба НТВ

В новом сезоне участников ждут еще более жесткие правила. Начиная со второго выпуска шоу будет покидать один коллектив, набравший наименьшее количество баллов. За весь сезон у судей есть шанс спасти одну группу, но только единогласным решением. Если мнения разойдутся, на помощь могут прийти зрители в студии и с помощью голосования оставить один коллектив в проекте, так что каждую неделю коллективам придется выкладываться на полную, ведь второго шанса может и не быть.