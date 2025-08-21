Тест для самых внимательных: угадайте советский фильм с Юрием Никулиным по кадру

Удивительная магия кино заключается в том, что актеры, появляющиеся в кадре, кажутся нам вечными. Однако у времени нет любимчиков, и оно одинаково относится ко всем. Нам остается только оглянуться назад и посмотреть, какими удивительными были годы. Оглянувшись, мы поняли, что с того дня, когда ушел Юрий Никулин, прошло 28 лет. И создали этот тест. В память о знаменитом советском артисте. В вопросах мы объединили кадры из 10 фильмов с его участием — у вас получится узнать их все?