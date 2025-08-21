НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Тест Тест для самых внимательных: угадайте советский фильм с Юрием Никулиным по кадру

Тест для самых внимательных: угадайте советский фильм с Юрием Никулиным по кадру

Кто не ответит на 10 из 10, тому бамбарбия киргуду

269
Написать комментарий
Раскрывайте пошире глаза: в нашем тесте есть на что посмотреть | Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1966 годРаскрывайте пошире глаза: в нашем тесте есть на что посмотреть | Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1966 год

Раскрывайте пошире глаза: в нашем тесте есть на что посмотреть

Источник:

кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1966 год

Удивительная магия кино заключается в том, что актеры, появляющиеся в кадре, кажутся нам вечными. Однако у времени нет любимчиков, и оно одинаково относится ко всем. Нам остается только оглянуться назад и посмотреть, какими удивительными были годы. Оглянувшись, мы поняли, что с того дня, когда ушел Юрий Никулин, прошло 28 лет. И создали этот тест. В память о знаменитом советском артисте. В вопросах мы объединили кадры из 10 фильмов с его участием — у вас получится узнать их все?

ТЕСТПройден 86 раз
1 / 10

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)

  • «Фантазеры» (12+)

  • «Самогонщики» (12+)

2 / 10

  • «Деловые люди» (0+)

  • «В первый час» (0+)

  • «Семь стариков и одна девушка» (0+)

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)

3 / 10

  • «Они сражались за Родину» (0+)

  • «Яша Топорков» (0+)

  • «Девушка с гитарой» (0+)

  • «Когда деревья были большими» (12+)

4 / 10

  • «Яша Топорков» (0+)

  • «Друг мой, Колька!..» (0+)

  • «Молодо-зелено» (12+)

  • «Неподдающиеся» (12+)

5 / 10

  • «Самогонщики» (12+)

  • «Пес Барбос и необычный кросс» (0+)

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)

  • «Дайте жалобную книгу» (0+)

6 / 10

  • «Когда деревья были большими» (12+)

  • «Совершенно серьезно» (0+)

  • «Укрощение строптивой» (0+)

  • «Без страха и упрека» (12+)

7 / 10

  • «Самогонщики» (12+)

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)

  • «Фантазеры» (12+)

8 / 10

  • «Маленький беглец» (6+)

  • «Сказки русского леса» (0+)

  • «Новенькая» (12+)

  • «Дайте жалобную книгу» (0+)

9 / 10

  • «Андрей Рублев» (18+)

  • «Маленький беглец» (6+)

  • «Деловые люди» (0+)

  • «Молодо-зелено» (12+)

10 / 10

  • «Чучело» (12+)

  • «Сегодня и ежедневно» (0+)

  • «12 стульев» (6+

  • «Старики-разбойники» (6+)

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
