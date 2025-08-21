Тест для самых внимательных: угадайте советский фильм с Юрием Никулиным по кадру

Удивительная магия кино заключается в том, что актеры, появляющиеся в кадре, кажутся нам вечными. Однако у времени нет любимчиков, и оно одинаково относится ко всем. Нам остается только оглянуться назад и посмотреть, какими удивительными были годы. Оглянувшись, мы поняли, что с того дня, когда ушел Юрий Никулин, прошло 28 лет. И создали этот тест. В память о знаменитом советском артисте. В вопросах мы объединили кадры из 10 фильмов с его участием — у вас получится узнать их все?
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)
«Фантазеры» (12+)
«Самогонщики» (12+)
«Деловые люди» (0+)
«В первый час» (0+)
«Семь стариков и одна девушка» (0+)
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
«Они сражались за Родину» (0+)
«Яша Топорков» (0+)
«Девушка с гитарой» (0+)
«Когда деревья были большими» (12+)
«Яша Топорков» (0+)
«Друг мой, Колька!..» (0+)
«Молодо-зелено» (12+)
«Неподдающиеся» (12+)
«Самогонщики» (12+)
«Пес Барбос и необычный кросс» (0+)
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)
«Дайте жалобную книгу» (0+)
«Когда деревья были большими» (12+)
«Совершенно серьезно» (0+)
«Укрощение строптивой» (0+)
«Без страха и упрека» (12+)
«Самогонщики» (12+)
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
«Фантазеры» (12+)
«Маленький беглец» (6+)
«Сказки русского леса» (0+)
«Новенькая» (12+)
«Дайте жалобную книгу» (0+)
«Андрей Рублев» (18+)
«Маленький беглец» (6+)
«Деловые люди» (0+)
«Молодо-зелено» (12+)
«Чучело» (12+)
«Сегодня и ежедневно» (0+)
«12 стульев» (6+
«Старики-разбойники» (6+)