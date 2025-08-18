В словарь добавили новые зумерские слова, и только 1 из 10 поймет их значение. Сложный тест

Все мы помним, что язык постоянно развивается, и те слова, которыми пользовались еще поколение назад, сегодня могут быть совершенно непонятными. Но то же самое можно сказать и о современном лексиконе. В словари то и дело попадают новые термины, и старожилам бывает сложно уследить за трендами и тенденциями.