В словарь добавили новые зумерские слова, и только 1 из 10 поймет их значение. Сложный тест

Все мы помним, что язык постоянно развивается, и те слова, которыми пользовались еще поколение назад, сегодня могут быть совершенно непонятными. Но то же самое можно сказать и о современном лексиконе. В словари то и дело попадают новые термины, и старожилам бывает сложно уследить за трендами и тенденциями.
Так, например, на этот раз в обновленную версию Кембриджского словаря вошло несколько слов, распространившихся по миру из-за тиктокеров. Среди них — «скибиди», «традвайф», «делулу» и «бролигархия». Предполагая, с каким недоумением вы знакомитесь со словарными новобранцами, мы предлагаем сохранить это выражение лица до конца нашего теста, в котором вам предстоит опознать, что означают новые выражения, ставшие вполне себе словарными нормами.
Кажется, уже все знают, что такое брейнрот. А вы?
Это мемы какие-то
Фантазия
Умственное разложение
Мозговая активность
А что такое скибиди?
Туалет
Круто
Танец
Нелепые движения
А кого называют традвайф?
Вымышленного женского персонажа, к которому испытывают романтическое влечение
Один из объектов, которого, согласно сетевой мифологии, достаточно для счастья среднего китайца
Женщина, сосредоточенная на заботе о семье
Любую замужнюю женщину
Что такое бролигархия?
Группа богатеев, стремящихся к политическому влиянию
Лучшие друзья, братишки
Тайное правительство
Компания друзей, построившая успешный бизнес
Что же такое делулу?
Глупое поведение
Друг лабубу
То же, что Брр Брр Патапим, только женского рода
Убежденность в нереальных вещах
Кто такой рабочий супруг?
Супруг, с которым вы не видитесь из-за работы
Коллега, с которым установились особенно доверительные отношения
Супруг, с которым вы познакомились на работе и вот уже сколько лет счастливы в браке
Мужчина, который «женат» на своей работе
Что такое луксмаксинг?
Это когда человек применяет слишком много фильтров на фото
Это когда человек следит за собой, сидит на диете, ухаживает за кожей
Это когда человека абьюзят за внешний вид
Это когда человеку не нравится собственная внешность и он ставит на аватарки что угодно, только не свой портрет
А что такое ризз?
Харизма
Отстой
Еда
Позор
Как вы поймете налог Фанума? Что это за налог такой?
Налог на алкоголь
Процент за пользование кредитной картой
Кража интеллектуальной собственности
Кража еды