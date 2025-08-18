НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +14

5 м/c,

зап.

 744мм 68%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
В Ярославле похолодает
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Расселяют аварийный дом
Выплаты к 1 сентября
Где покататься на лошади в Ярославле
Афиша на выходные
Роскошный теплоход в Ярославле. Фото
Отдых во Вьетнаме
Развлечения Тест В словарь добавили новые зумерские слова, и только 1 из 10 поймет их значение. Сложный тест

В словарь добавили новые зумерские слова, и только 1 из 10 поймет их значение. Сложный тест

Дети и подростки поймут их без труда, а вот взрослым остается только привыкнуть

265
4 комментария
В этом году в школу вместе с детьми отправятся Балерина Капучино, Крокодило Бомбардиро, Тралалело Тралала и еще куча удивительных слов | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаВ этом году в школу вместе с детьми отправятся Балерина Капучино, Крокодило Бомбардиро, Тралалело Тралала и еще куча удивительных слов | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

В этом году в школу вместе с детьми отправятся Балерина Капучино, Крокодило Бомбардиро, Тралалело Тралала и еще куча удивительных слов

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Все мы помним, что язык постоянно развивается, и те слова, которыми пользовались еще поколение назад, сегодня могут быть совершенно непонятными. Но то же самое можно сказать и о современном лексиконе. В словари то и дело попадают новые термины, и старожилам бывает сложно уследить за трендами и тенденциями.

Так, например, на этот раз в обновленную версию Кембриджского словаря вошло несколько слов, распространившихся по миру из-за тиктокеров. Среди них — «скибиди», «традвайф», «делулу» и «бролигархия». Предполагая, с каким недоумением вы знакомитесь со словарными новобранцами, мы предлагаем сохранить это выражение лица до конца нашего теста, в котором вам предстоит опознать, что означают новые выражения, ставшие вполне себе словарными нормами.

ТЕСТПройден 34 раза
1 / 9

Кажется, уже все знают, что такое брейнрот. А вы?

  • Это мемы какие-то

  • Фантазия

  • Умственное разложение

  • Мозговая активность

2 / 9

А что такое скибиди?

  • Туалет

  • Круто

  • Танец

  • Нелепые движения

3 / 9

А кого называют традвайф?

  • Вымышленного женского персонажа, к которому испытывают романтическое влечение

  • Один из объектов, которого, согласно сетевой мифологии, достаточно для счастья среднего китайца

  • Женщина, сосредоточенная на заботе о семье

  • Любую замужнюю женщину

4 / 9

Что такое бролигархия?

  • Группа богатеев, стремящихся к политическому влиянию

  • Лучшие друзья, братишки

  • Тайное правительство

  • Компания друзей, построившая успешный бизнес

5 / 9

Что же такое делулу?

  • Глупое поведение

  • Друг лабубу

  • То же, что Брр Брр Патапим, только женского рода

  • Убежденность в нереальных вещах

6 / 9

Кто такой рабочий супруг?

  • Супруг, с которым вы не видитесь из-за работы

  • Коллега, с которым установились особенно доверительные отношения

  • Супруг, с которым вы познакомились на работе и вот уже сколько лет счастливы в браке

  • Мужчина, который «женат» на своей работе

7 / 9

Что такое луксмаксинг?

  • Это когда человек применяет слишком много фильтров на фото

  • Это когда человек следит за собой, сидит на диете, ухаживает за кожей

  • Это когда человека абьюзят за внешний вид

  • Это когда человеку не нравится собственная внешность и он ставит на аватарки что угодно, только не свой портрет

8 / 9

А что такое ризз?

  • Харизма

  • Отстой

  • Еда

  • Позор

9 / 9

Как вы поймете налог Фанума? Что это за налог такой?

  • Налог на алкоголь

  • Процент за пользование кредитной картой

  • Кража интеллектуальной собственности

  • Кража еды

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Русский язык Знание Сленг ТикТок Словарь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Лучше бы зумеры изучали нормальные слова, а не плод чьего-то больного воображения.
Гость
39 минут
Илье надо послушать песню группы гудтаймс - пора смириться
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление